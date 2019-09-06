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Когда ждать нового повышения цен на продукты в России? Прогноз эксперта

06 сентября 2019, 07:54  •  82 • Политика
Жителей России предупредили о росте цен на продукты из-за новых штрафов, которые были предложены Минпромторгом. В ближайшей перспективе роста цен не предвидится, но среднесрочной и долгосрочной - они будут расти из-за повышения НДС и роста цен на бензин, предупреждает эксперт.
Торговые сети и производители предупредили о возможном росте цен на продукты из-за введения оборотных штрафов в размере 3% за нарушение техрегламентов. Ситуацию для Царьграда прокомментировал генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.
По его словам, традиционно осенний период в России это период дефляции. Это связано со сбором урожая в европейской части страны и его появлением на полках магазинов. Так как этот урожай собран в непосредственной близости от места его продажи, то и цены на него значительно ниже, чем на импортную продукцию.
"Поэтому на период осенний, сейчас, сиюминутно, о росте цен говорить не приходится. Наоборот, я думаю, что можно будет говорить о некой стагнации цен, может, о снижении цен на отдельные позиции, в первую очередь сырьевые товары, это фрукты, овощи, товары низкого передела в сегменте продуктов питания. Это традиционный борщевой набор, это те же самые макароны, крупы", - сказал Иван Федяков в интервью Царьграду.
Если же говорить о среднесрочной и долгосрочной перспективе, то тут уже не всё так гладко, отмечает эксперт. По его словам, имеется целая череда различных решений правительства России, которые могут способствовать повышению цен на продукты. Речь идет в первую очередь о введении системы Платон, это сбор за проезд крупнотоннажного автотранспорта по федеральным дорогам, о повышении НДС с 1 января 2019 года, о введении системы Меркурий для фрешевой продукции, произведённой в России, рост цен на бензин и горюче-смазочных материалов (ГСМ) и так далее, перечисляет Иван Федяков.
"У нас инфляция где-то в пределах 4-5 процентов, а ГСМ подорожало уже больше, чем на 10 процентов с начала года, безусловно, это всё ложится на плечи производителей предприятий, которые вынуждены лавировать между этих двух разнонаправленных движений, фактически потому что цены на изготавливаемую продукцию необходимо повышать", - объясняет эксперт.
При этом у потребителей зачастую нет средств для покупки продукции по завышенным ценам, и тогда предприятиям приходится идти на различные ухищрения - либо обеднять технологию производства, чтобы всё-таки снизить себестоимость производства. Либо другие маркетинговые ходы, которые горячо обсуждаются, типа, вместо 10 яиц класть 8. Но это самая безобидная, на мой взгляд, из тех мер, которые есть в обиходе у производителей, подчеркивает Иван Федяков.

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