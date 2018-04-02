Когда запрет равнозначен лечению • 69 • Аналитика







До сегодняшнего дня автор этих строк как человек демократически мыслящий был категорическим противником любых формальных запретов на обсуждение каких-либо исторических тем и связанных с ними общепринятых постулатов. Мне представлялась абсолютно порочной практика законодательного запрещения отрицания Холокоста и тюремные сроки, предусмотренные за такие высказывания в целом ряде вроде бы цивилизованных стран.





Тем более что тенденция наложения подобных запретов стала распространяться в последнее время со скоростью эпидемии. На Украине уже давно пахнут уголовной статьей любые сомнения в так называемом этническом украинском голодоморе, который никак не подтверждается данными объективной науки. В Польше недавно постановили, что сажать будут за любое упоминание об ответственности поляков за участие в массовом уничтожении евреев.



И даже в Российской Федерации становятся все более популярными предложения о запрете, например, высказываний и действий, оскорбляющих общественную нравственность, либо о наказании за отрицание победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.



Повторяю, до сегодняшнего дня всё это казалось мне крайне нелепым, потому что в этом виделось покушение на основу основ человеческой свободы – право иметь собственное мнение и высказывать его публично. Так вот с сегодняшнего дня, ваш покорный слуга, так уже не думает. Или думает, но с очень существенными оговорками.



Дело в том, что накануне в Интернете был опубликован мой материал, в котором шла речь об одном давно забытом эпизоде истории второй мировой войны. А именно о событиях в западноукраинском (ранее польском) городе Кременце Тернопольской области в августе 1942 года. Здешнее, в основном еврейское население было согнано эсэсовцами и украинскими полицаями в так называемое гетто, где его ожидало поголовное уничтожение. Но случилось нечто иное. Узники гетто подняли восстание и два дня сопротивлялись своим убийцам. Конечно, они были обречены. Восстание было подавлено, а всех местных евреев числом в несколько тысяч человек (точных данных нет) расстреляли.



Причем уничтожали людей не столько сами немцы, сколько их местные прислужники из состава так называемых полицейских батальонов. От методов «работы» этих мясников даже некоторым эсэсовцам становилось дурно – такие факты официально зафиксированы самими нацистами.



Смысл моего обращения к данной теме состоял в том, чтобы обратить общее внимание на тот факт, что сегодня точно такие же нацисты и ксенофобы, исповедующие точно такую же манию «титульной нации» и люто ненавидящие людей других национальностей, пришли к власти на Украине. Именно поэтому не следует забывать о тех ужасах, которыми сопровождался их предыдущий приход к власти. И напоминать о них нынешним поколениям всеми возможными способами, в том числе и созданием кинопроизведений на эту тему.



Когда статья была опубликована, последовали, естественно, комментарии читателей. От некоторой части которых волосы на моей голове, образно говоря, встали дыбом. Я, конечно, был готов допустить, что не все окажутся в курсе этих событий. Поскольку и автор этих строк, выпускник советского исторического факультета, об этом восстании раньше ничего не знал.



Но то, что я прочитал в комментариях, сводилось не к банальному незнанию. А к своего рода манифестации «альтернативного знания» истории, в рамках которого вообще нет места ни реальным историческим фактам, ни даже самым общепринятым их трактовкам. А говоря точнее, нет там места ни всемирно известным и столь же всемирно осужденным нацистским преступлениям периода второй мировой войны, ни, соответственно, всемирно-историческому значению нашей победы над этой чумой двадцатого века. Ибо чего стоит та победа, если, как утверждают эти комментаторы, нацисты были вполне себе безобидными людьми. А все плохое, что про них говорят, просто враки. Конкретно, речь в этих комментариях зашла о периоде нацистской оккупации моего родного города – Одессы. (Публикуются без правки, ошибки авторов сохранены. — Ред.) Русский коктейль: господин президент, власть и СМИ



Батя

Оказывается по описанию еврейского ученого из США, в Одессе были расстреляны тысячи евреев. Мало того, что захоронений нет, так еще и красочно описывается , что оказывается их тысячами гнали мимо нашего дома, где жил мой дед с бабкой вокупации и ничего не видели! Мало того, указывается точное место , Дальник, где были в сараях сожжены, тысячи евреев. А деревянных сараев в этом районе отродясь не было, захоронений нет и местные ничего никогда не слышали! Мало того, еврейское население Одессы за время окупации не уменьшилось — смотрите фильм "Ликвидация", а это 1955 год.! Где евреи — там ложь.



Galina Deli

И верно, в нашей местности сараи никогда не были деревянными. "писатель" прокололся на такой, казалось бы, мелочи. Евреи в Одессе страдали? Это из области фантастики, т.к. они и управляли Одессой и строили ее внутреннюю политику.



Все, хватит! Если цитировать этот бред дальше, то можно просто лишиться рассудка. Вы только вдумайтесь! Один альтернативно мыслящий непринужденно разъясняет, со ссылкой на свою бабушку(!), что никакого массового уничтожения евреев при нацистских оккупантах в Одессе просто не было. И в других местах, например, в том же Кременце, видимо, тоже всё было «окей». Второе аналогичное существо и вовсе договорилось до того, что в той же Одессе при нацистах евреи всем заправляли и даже «строили внутреннюю политику».



Конечно, самый простой выход – просто не обращать на идиотов никакого внимания. Но ведь их уже сегодня многие тысячи, а завтра, вполне возможно, будут миллионы. Просто игнорировать такую массу вряд ли не получится. Иностранные агенты шуруют в России со времён Пушкина



Мне как одесситу читать подобное особенно тяжело. Хотя бы потому, что самому довелось слушать рассказы многих доживших до наших дней современников тех ужасных событий, жертвами которых стали десятки тысяч не только евреев, но и пленных красноармейцев, советских и партийных работников и вообще всех, кто косо смотрел в сторону оккупантов.



Как человеку, не чуждому истории, мне известно и то, что оккупанты вовсе не делали особой тайны из своих зверств. Так, например, после взрыва подпольщиками немецко-румынского штаба на улице Маразлиевской, они вполне официально объявили, что за каждого убитого солдата будет расстреляно по 100 большевиков, а за офицера – по 200. На самом деле убивали не только и не столько большевиков, сколько всех, кто попадал под руку. И в количествах, намного превышающих официальные «лимиты».







В конце концов, в Одессе есть целый мемориальный центр Холокоста, где собраны тысячи свидетельств очевидцев. Причем, далеко не только еврейской национальности. В одном из городских парков существует даже Аллея «праведников мира», каждое дерево на которой посажено в честь человека, либо семьи, спасших кого-либо из узников фашистской неволи. Так кого же спасали все эти люди, если как нам сейчас рассказывают, фашисты никого не убивали, а население Одессы при них чуть ли не благоденствовало?





Город бывших домов. Одесса, 1944 год. Сразу после освобождения. Безжизненный, "марсианский" пейзаж



Проблема, однако, заключается в том, что «альтернативно мыслящим» особям, вроде процитированных выше, подобные доводы до лампочки. Ибо все эти аргументы и факты начинают работать только в сочетании с определенным уровнем общей образованности и гражданской сознательности «реципиентов». Между тем и то и другое, на сегодняшний день, оставляют желать много лучшего. И тенденции, увы, не обнадеживают. Культурными русскими словами о демократии



Бурная официальная деятельность по упрочению «духовных скреп» нашего исторического самосознания, по-прежнему, сводится, в основном, к мероприятиям парадно-выходного типа, в которых «альтернативно мыслящие» видят, разве что, помеху дорожному движению. В то же время, ненавязчивое, но вполне успешное внедрение в общественное сознание самых примитивных физиологических «ценностей» западного антимира, приводит к обесцениванию наших традиционных ценностных приоритетов, искажению представлений об окружающей действительности и мировой истории.



Сегодня в ходе этой трансформации уже достигнута промежуточная цель — о «практически равной ответственности Германии и СССР за вторую мировую войну». Хотя, на самом деле, это полная и легко опровергаемая фикция. Но, опять же, опровергаемая с помощью фактов и знаний. До которых, уже сегодня, очень многим нет никакого дела. А завтра, не ровен час, «выяснится», что гитлеровский Третий рейх и вовсе стал жертвой коварного Сталина, а все нацистские зверства — «выдумка совдеповского агитпропа».



Впрочем, почему завтра? Судя по вышеуказанным комментариям, процесс уже идет полным ходом. И всё больше появляется особей, которым невредно напомнить о ранее совершенно очевидных вещах.







Именно поэтому, сегодня у меня уже нет прежней уверенности в том, что официальный запрет публичной пропаганды махрового идиотизма, в том числе в виде отрицания общеизвестных и юридически оформленных преступлений гитлеровского нацизма и его кровавых прихвостней из той же украинской Галичины, так уж плох.



Для той части общества, которая находится на определенной стадии умственной и нравственной деградации и которая, в силу этого обстоятельства, становится невосприимчивой к аргументам разума, такой юридический способ уврачевания его хворей очень даже показан. Чтобы, если не разум, то хотя бы элементарный страх останавливал эту категорию граждан, которые воистину — не ведают, что творят. Кнут закона куда более понятен и доходчив, чем апелляция к разуму, которого у многих практически нет. И в этом утверждении нет ничего обидного. Как и в том, что в медицине каждой болезни предписан свой способ лечения. Степень радикальности которого прямо зависит от степени запущенности данной хворобы. Отрицание общеизвестных исторических фактов и выстраивание на этой основе альтернативной реальности, основанной на агрессивном невежестве, требует адекватного правового реагирования.До сегодняшнего дня автор этих строк как человек демократически мыслящий был категорическим противником любых формальных запретов на обсуждение каких-либо исторических тем и связанных с ними общепринятых постулатов. Мне представлялась абсолютно порочной практика законодательного запрещения отрицания Холокоста и тюремные сроки, предусмотренные за такие высказывания в целом ряде вроде бы цивилизованных стран.Тем более что тенденция наложения подобных запретов стала распространяться в последнее время со скоростью эпидемии. На Украине уже давно пахнут уголовной статьей любые сомнения в так называемом этническом украинском голодоморе, который никак не подтверждается данными объективной науки. В Польше недавно постановили, что сажать будут за любое упоминание об ответственности поляков за участие в массовом уничтожении евреев.И даже в Российской Федерации становятся все более популярными предложения о запрете, например, высказываний и действий, оскорбляющих общественную нравственность, либо о наказании за отрицание победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.Повторяю, до сегодняшнего дня всё это казалось мне крайне нелепым, потому что в этом виделось покушение на основу основ человеческой свободы – право иметь собственное мнение и высказывать его публично. Так вот с сегодняшнего дня, ваш покорный слуга, так уже не думает. Или думает, но с очень существенными оговорками.Дело в том, что накануне в Интернете был опубликован мой материал, в котором шла речь об одном давно забытом эпизоде истории второй мировой войны. А именно о событиях в западноукраинском (ранее польском) городе Кременце Тернопольской области в августе 1942 года. Здешнее, в основном еврейское население было согнано эсэсовцами и украинскими полицаями в так называемое гетто, где его ожидало поголовное уничтожение. Но случилось нечто иное. Узники гетто подняли восстание и два дня сопротивлялись своим убийцам. Конечно, они были обречены. Восстание было подавлено, а всех местных евреев числом в несколько тысяч человек (точных данных нет) расстреляли.Причем уничтожали людей не столько сами немцы, сколько их местные прислужники из состава так называемых полицейских батальонов. От методов «работы» этих мясников даже некоторым эсэсовцам становилось дурно – такие факты официально зафиксированы самими нацистами.Смысл моего обращения к данной теме состоял в том, чтобы обратить общее внимание на тот факт, что сегодня точно такие же нацисты и ксенофобы, исповедующие точно такую же манию «титульной нации» и люто ненавидящие людей других национальностей, пришли к власти на Украине. Именно поэтому не следует забывать о тех ужасах, которыми сопровождался их предыдущий приход к власти. И напоминать о них нынешним поколениям всеми возможными способами, в том числе и созданием кинопроизведений на эту тему.Когда статья была опубликована, последовали, естественно, комментарии читателей. От некоторой части которых волосы на моей голове, образно говоря, встали дыбом. Я, конечно, был готов допустить, что не все окажутся в курсе этих событий. Поскольку и автор этих строк, выпускник советского исторического факультета, об этом восстании раньше ничего не знал.Но то, что я прочитал в комментариях, сводилось не к банальному незнанию. А к своего рода манифестации «альтернативного знания» истории, в рамках которого вообще нет места ни реальным историческим фактам, ни даже самым общепринятым их трактовкам. А говоря точнее, нет там места ни всемирно известным и столь же всемирно осужденным нацистским преступлениям периода второй мировой войны, ни, соответственно, всемирно-историческому значению нашей победы над этой чумой двадцатого века. Ибо чего стоит та победа, если, как утверждают эти комментаторы, нацисты были вполне себе безобидными людьми. А все плохое, что про них говорят, просто враки. Конкретно, речь в этих комментариях зашла о периоде нацистской оккупации моего родного города – Одессы. (Публикуются без правки, ошибки авторов сохранены. — Ред.)БатяGalina DeliВсе, хватит! Если цитировать этот бред дальше, то можно просто лишиться рассудка. Вы только вдумайтесь! Один альтернативно мыслящий непринужденно разъясняет, со ссылкой на свою бабушку(!), что никакого массового уничтожения евреев при нацистских оккупантах в Одессе просто не было. И в других местах, например, в том же Кременце, видимо, тоже всё было «окей». Второе аналогичное существо и вовсе договорилось до того, что в той же Одессе при нацистах евреи всем заправляли и даже «строили внутреннюю политику».Конечно, самый простой выход – просто не обращать на идиотов никакого внимания. Но ведь их уже сегодня многие тысячи, а завтра, вполне возможно, будут миллионы. Просто игнорировать такую массу вряд ли не получится.Мне как одесситу читать подобное особенно тяжело. Хотя бы потому, что самому довелось слушать рассказы многих доживших до наших дней современников тех ужасных событий, жертвами которых стали десятки тысяч не только евреев, но и пленных красноармейцев, советских и партийных работников и вообще всех, кто косо смотрел в сторону оккупантов.Как человеку, не чуждому истории, мне известно и то, что оккупанты вовсе не делали особой тайны из своих зверств. Так, например, после взрыва подпольщиками немецко-румынского штаба на улице Маразлиевской, они вполне официально объявили, что за каждого убитого солдата будет расстреляно по 100 большевиков, а за офицера – по 200. На самом деле убивали не только и не столько большевиков, сколько всех, кто попадал под руку. И в количествах, намного превышающих официальные «лимиты».В конце концов, в Одессе есть целый мемориальный центр Холокоста, где собраны тысячи свидетельств очевидцев. Причем, далеко не только еврейской национальности. В одном из городских парков существует даже Аллея «праведников мира», каждое дерево на которой посажено в честь человека, либо семьи, спасших кого-либо из узников фашистской неволи. Так кого же спасали все эти люди, если как нам сейчас рассказывают, фашисты никого не убивали, а население Одессы при них чуть ли не благоденствовало?Проблема, однако, заключается в том, что «альтернативно мыслящим» особям, вроде процитированных выше, подобные доводы до лампочки. Ибо все эти аргументы и факты начинают работать только в сочетании с определенным уровнем общей образованности и гражданской сознательности «реципиентов». Между тем и то и другое, на сегодняшний день, оставляют желать много лучшего. И тенденции, увы, не обнадеживают.Бурная официальная деятельность по упрочению «духовных скреп» нашего исторического самосознания, по-прежнему, сводится, в основном, к мероприятиям парадно-выходного типа, в которых «альтернативно мыслящие» видят, разве что, помеху дорожному движению. В то же время, ненавязчивое, но вполне успешное внедрение в общественное сознание самых примитивных физиологических «ценностей» западного антимира, приводит к обесцениванию наших традиционных ценностных приоритетов, искажению представлений об окружающей действительности и мировой истории.Сегодня в ходе этой трансформации уже достигнута промежуточная цель — о «практически равной ответственности Германии и СССР за вторую мировую войну». Хотя, на самом деле, это полная и легко опровергаемая фикция. Но, опять же, опровергаемая с помощью фактов и знаний. До которых, уже сегодня, очень многим нет никакого дела. А завтра, не ровен час, «выяснится», что гитлеровский Третий рейх и вовсе стал жертвой коварного Сталина, а все нацистские зверства — «выдумка совдеповского агитпропа».Впрочем, почему завтра? Судя по вышеуказанным комментариям, процесс уже идет полным ходом. И всё больше появляется особей, которым невредно напомнить о ранее совершенно очевидных вещах.Именно поэтому, сегодня у меня уже нет прежней уверенности в том, что официальный запрет публичной пропаганды махрового идиотизма, в том числе в виде отрицания общеизвестных и юридически оформленных преступлений гитлеровского нацизма и его кровавых прихвостней из той же украинской Галичины, так уж плох.Для той части общества, которая находится на определенной стадии умственной и нравственной деградации и которая, в силу этого обстоятельства, становится невосприимчивой к аргументам разума, такой юридический способ уврачевания его хворей очень даже показан. Чтобы, если не разум, то хотя бы элементарный страх останавливал эту категорию граждан, которые воистину — не ведают, что творят. Кнут закона куда более понятен и доходчив, чем апелляция к разуму, которого у многих практически нет. И в этом утверждении нет ничего обидного. Как и в том, что в медицине каждой болезни предписан свой способ лечения. Степень радикальности которого прямо зависит от степени запущенности данной хворобы. Автор: Юрий Селиванов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 69 Источник Похожие новости Записки Колорадского Таракана. Не надо домов со схронами, сразу строим схроны! Последние предвестники финального раздела Сирии. Молчание Макрона Скрипаля отравили британские спецслужбы веществами, произведенными на деньги США

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