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Когда закончится война в Донбассе: Экс-депутат Рады назвал условие прекращения конфликта

27 июня 2020, 00:00  •  21 • Политика
Донбасс и Киев начали диалог по закону об особом статусе. "Пока ДНР и ЛНР не войдут в состав России, война не закончится", - считает экс-депутат Рады Алексей Журавко.
Представители Киева и Донбасса начали диалог по закону об особом статусе региона, заявил полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов. Шансы на то, что это поможет завершить военный конфликт, оценил бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко.
По его мнению, Вооружённые силы Украины будут продолжать обстрелы Донбасса ровно до тех пор, пока Донецкая и Луганская народные республики не войдут в состав России. Журавко считает, что только так можно раз и навсегда завершить гражданскую войну на Украине.
"Я думаю, пора включить Донбасс в состав РФ и закончить эту войну", - сказал политик в интервью Nation News.
Напомним, что за все шесть лет, что тянется война в Донбассе, украинская сторона не выполнила ни одного из пунктов Минских соглашений, предполагающих поэтапное мирное урегулирование конфликта.

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