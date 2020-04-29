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Когда закончится COVID-19: В SUTD дали России ещё три недели на борьбу с вирусом

29 апреля 2020, 19:10  •  40 • В мире
Учёные из SUTD увеличили сроки своего прогноза об окончании COVID-19 в нашей стране. Эксперты добавили России ещё три недели на борьбу с вирусом, перенеся дату окончания с 20 июля на 7 августа.
Ещё несколько дней назад прогноз учёных из сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) был более оптимистичным. Исследователи предполагали, что COVID-19 в нашей стране закончится уже 20 июля.
Однако теперь прогнозы изменились, сроки увеличились. Сейчас учёные добавили России ещё три недели на борьбу с вирусом, перенеся дату окончания эпидемии с 20 июля на 7 августа.
К слову, и по США прогноз тоже поменялся. Ранее предполагалось, что в Америке вспышка коронавируса завершится к 27 августа, сейчас сроки тоже передвинуты на те же три недели, что и у нас - до 15 сентября.
Изменилась и дата окончания пандемии в мире в целом. До этого исследователи предполагали, что вспышка заболевания полностью завершится к 26 ноября этого года. Теперь же учёные предполагают, что к 1 декабря.
Исследователи предупреждают, что их информация "строго только для образовательных и исследовательских целей и может содержать ошибки", а прогнозы советуют "принимать с осторожностью".
"Модель и данные не соответствуют сложным, развивающимся и разнородным реалиям разных стран. Предсказания неопределённы по своей природе. Читатели должны принимать любые прогнозы с осторожностью. Чрезмерный оптимизм, основанный на некоторых прогнозируемых датах окончания, опасен, потому что он может ослабить нашу дисциплину и контроль и вызвать распространение вируса и инфекции, и его следует избегать", - указывается на сайте SUTD.

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