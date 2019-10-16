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Когда за мясо будут штрафовать. Кое-что о торговцах страхом

16 октября 2019, 09:54  •  58 • Аналитика
CC0 / lucian_andrei /
Человечество всегда жило модой: на одежду, на напитки, на слова или жесты. Есть больше овощей или зерна, бургеры из искусственного мяса и суперфуды — тоже, в общем-то, мода, а значит, явление чисто культурное.
Но когда в нее вмешивается наука, то возникает вопрос: а кому нужна такая мода? Так, недавно произошла маленькая неприятность — въедливые люди изучили новые, модные вегетарианские пункты в меню фастфуда и выяснили, что они ничуть не полезнее мясных.
А именно: вегетарианский бургер (две булочки и растительная котлета внутри) и мясной почти одинаковы по калориям, при этом мясные содержат меньше насыщенных жиров и соды. Дальше составили таблицу прочих разных пунктов того самого меню, и картина подтвердилась.

Веганы и все остальные

Тут мы вступаем на поле беспощадной битвы веганов с прочим человечеством. Веганы начнут вам объяснять, что все дело в находящемся в мясе триметиламин N-оксиде, который связывают с развитием атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. А калории, сода и жиры — это не главное.
© Depositphotos / yacobchuk1
Девушка выбирает правильное питание
Так говорит британская наука… Стоп, а что такое эта самая наука? Дело не только в том, что канадская наука только что сказала ровно об обратном: ешьте мясо и не волнуйтесь, жить будете долго. А в том, что, к сожалению, в сегодняшнем мире нас постепенно отучают от привычки читать очередное исследование на темы продуктов, потребляемых человеком.
За последние годы разные люди нам сообщили о вреде не только мяса, но и рыбы (лучше есть водоросли), колбасы, шашлыка, пальмового масла, сахара, а также о том, что вредно мыться. Нарастающий вал таких исследований и "исследований" просто вынуждает любого человека начинать сомневаться и разбираться, например, в том, кто платит за эту науку. И смотреть, как выглядят условия гранта, то есть что должен был доказать исследователь, чтобы чьи-то деньги получить.

Знакомые отработанные схемы

Недавняя гневная публикация в The New York Times показывает нам, что по части исследований продуктов для человеческого потребления есть как минимум два лагеря. Одни группируются вокруг Всемирной организации здравоохранения. Другие — это исследовательские центры, финансируемые различными производителями продуктов питания. И они мало того что осмеливаются существовать независимо от ВОЗ, но еще и доводят результаты своих исследований до различных правительств и до людей вообще…
Впрочем, никто не сказал, что нет еще каких-то честных и нейтральных исследователей, существующих отдельно от этих двух лагерей. Другое дело, долго ли они так будут существовать, с учетом того, что "защитники здоровья" научились давить оппонентов без пощады.
Следите за их технологией: мясо, по оценке упомянутых британских ученых, ведет к 11 миллионам преждевременных смертей в год. Цифры, понятно, будут только расти. Производителей этих "вредных продуктов" объявят отравителями, а высказываться в их защиту будет чревато карами.
© Depositphotos / VadimVasenin
Гамбургеры
Дальше "защитники здоровья" заставят правительства по всему миру расклеить устрашающие надписи на упаковках в магазинах, поднять на "убивающие" продукты цены; потом мясо нельзя будет показывать в кино и по телевизору, "увидят дети", а когда за поедание мяса начнут штрафовать — будет не то чтобы поздно, но сложно сопротивляться. В общем, схема отработанная и знакомая.
"Защитники здоровья" — это кто? Здесь перед нами сложный феномен, который относится к массовой культуре ровно в той же степени, как к массовому (глобальному) бизнесу, а значит, и к политике.
Когда-то веганы, включая графа Толстого, были смешным дополнением к разнообразию человечества. Эти искренние энтузиасты и сегодня мелькают на авансцене — их туда выдвигают совсем другие люди. Те, которые знают, что насильственная веганизация человечества — это многомиллиардный бизнес.

IT-индустрия на службе торговли страхом

Вот, например, различные мобильные приложения : прикладываете смартфон к этикетке и видите, правда ли это чистый веганский продукт. Так что IT-индустрия зарабатывает вместе с теми производителями еды, которым очень хотелось потеснить всех этих мясников и молочников: обычные, но беспощадные лоббистские битвы.
А вдобавок через те же приложения вы можете пожертвовать деньги на какой-нибудь приют для животных. Дело в том, что одним флангом "защитники здоровья" и особенно веганы смыкаются с "зелеными" и защитниками прав животных, а эта публика по беспощадности суждений не слабее всех прочих глобалистов и иных революционеров. Логика их такая: меньше мяса (и коров, и фабрик по производству еды) — зеленее планета.
Вся эта битва бесконечных исследований насчет полезных и вредных продуктов не только надолго подрывает веру в науку как безгрешный источник истины. Надо понимать, что это сознательная игра на знакомом и объяснимом страхе любого человека — страхе перед болезнями и смертью.
По сути, это торговля страхом ради денег. Денег медицинских корпораций, обещающих человечеству вечную жизнь при наличии технологий пересадки органов и нужных таблеток. Денег альтернативных производителей питания, желающих продавать больше своих овощей, чем мясники — своего мяса. Денег многих прочих желающих заработать.

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