Когда за державу реально обидно • 163 • Аналитика







Одна на всех, мы за ценой не постоим…»

Булат Шалвович Окуджава «А нынче нам нужна одна Победа,Одна на всех, мы за ценой не постоим…»



Итак, отгремело, отшумело. Я имею в виду отнюдь не парадно-победное дело, а обсуждение оного.



И здесь ощущения весьма и весьма странные.



В Беларуси, согласно обещаниям президента этой республики Александра Григорьевича Лукашенко, парад состоялся.



Парад, в общем-то, как парад. Войска маршировали, танки проехали, самолеты пролетели.





А потом «приехал поручик Ржевский, тут-то оно и началось…»



Знаете, вот все эти «в такую сложную экономическую ситуацию» сразу в сторону. 75 лет такому событию – это 75 лет. Следующая дата – 100. А вот как мы будем отмечать 100 лет и вообще будем ли – вопрос еще тот…



Такими темпами «развития», какие наблюдаются в России последние 20 лет, особенно в моральном плане, извините, может быть все что угодно.



Так что можно много говорить об эпидемиологической и экономической составляющей, но я хотел затронуть именно моральный аспект всего происходящего. А именно – реакцию российских СМИ и российских же обывателей. Как на «Военном обозрении», так и за его пределами.



У нас парада не было. Точнее, он был, но… Без комментариев.









Очень сложно сказать, что здесь от Парада по поводу Дня Победы, но имеем то, что имеем. В целом вызывает удивление, а так больше и никаких эмоций особо.



А вот что было в прессе, вызывает намного больший интерес. Хотя бы тем, что началось некое соревнование, кто круче зарядит в президента Беларуси.



Общее впечатление не очень красивое.



Основное – такое впечатление, что Лукашенко каким-то образом обидел если не всю Россию, то основную ее, патриотически настроенную часть.



Как будто то, что вылили на президента Республики Беларусь, вызвано некоей обидой. Ну как же, Парад может проходить только на Красной площади, праздновать надо так, как празднует Россия, остальные должны подражать во всем, начиная от атрибутики и заканчивая правом на проведения парада и прочих торжеств.



Да, напомню, как несколько лет обсуждали нелицеприятно «проявивших самостоятельность» Беларусь и Казахстан, осмелившихся ввести свою, национальную атрибутику, а не георгиевские ленточки.



Стоит предостеречь наиболее ярых от узурпации права на Победу. Мы же не американцы, и равняться с ними нам не подобает. Но почему-то равняемся. И ленточки у нас правильнее, и победа «победнее», что ли…



Ленточки. Камень преткновения. И предмет бросания этих камней в казахов и белорусов. Между тем как бы георгиевская лента не являлась изначально символом Победы. И ее придумали. В России. Почему Казахстан и Беларусь должны следовать тем же курсом, лично мне непонятно.



Завтра, простите, у нас сменится курс (допустим), и георгиевские ленты прикажут сменить на триколорные. Может такое в России случиться? Запросто. После доски Маннергейму и разговоров высших чиновников о памятниках Краснову я уже ничему не удивляюсь. У нас решает все его величество чиновник. Решат ввести – введут.



А что остальным делать? Тоже менять? Нет, все-таки в национальных цветах, раз такое дело, как-то надежнее будет.



Лично у меня сложилось такое впечатление, почерпнутое из российских же СМИ, что президент Беларуси Александр Лукашенко обязан (именно так) был испросить разрешения на проведение парада вообще. И, не получив оного, опять-таки должен был его не проводить.



Отсюда массовое осуждение сквозь зубы от всех российских СМИ. Парада, как такового, никто не увидел. Основной акцент был на том, что присутствовавшие были без масок. В том числе и ветераны. Которые непременно заразятся.



Что в комментариях – вообще не повторить. Сплошные черные пророчества. «Апокалипсис» Иоанна Богослова отдыхает. Именно на параде все друг друга перезаразят и через две недели волна смертей просто захлестнет всю Беларусь.



Ну хорошо, у нас типа все на самоизоляциии и в масках. Дальше что? Третье уверенное место в мире по количеству зараженных по данным ВОЗ. И что маски? И что недоизоляция?



А ничего. Это у нас так, это мы имеем право. Остальные не имеют. Ни на что.



Потому коллеги из ТАСС опустились до того, что «Лукашенко провел парад». Не президент, не главком, так, просто, пришел какой-то Лукашенко в Минск, провел парад…



Да, собственно, не так уж и важно, с титулом, без титула. Пусть и так, что Александр Григорьевич Лукашенко провел в Минске парад. Тут, думаю, важнее, что провел. А президент или главком – не важно. Но за ТАСС и не такие грешки водятся, ничего. Им можно.



Точно так же себя вели и в «Российской газете», «Интерфаксе», «Комсомольской правде». И не только там. Захлестнуло, к сожалению.



А как в материалах того же ТАСС в каких красках и с каким восторгом описывался воздушный парад над Москвой! Перебрали каждый самолет, раскрасивший небо дымами в цвет государственного флага России…



Да, в День Конституции это было бы уместно. Или в День России. В День Победы… Ну хорошо, пусть и в День Победы будет уместен триколор. Хотя кто под ним воевал во время той самой войны и кого побеждали под этим триколором… Тоже интересный расклад с исторической точки зрения.



Ладно, опустим все эти многомиллионные затраты на разгон облаков, ресурс самолетов и прочие расходы. Довольно бессмысленные, потому что толком никто этого не видел. В моем городе тоже был «авиационный парад». Обещали 10 самолетов, 2 точно на камеры попало. Были остальные или нет, не знаю. Далеко от центра живу.



Но да, тоже было в прессе про героических наших летчиков, которым пасмурная погода не помешала провести парад, который никто не увидел. Точнее, который кому-то посчастливилось увидеть.



В целом – кому-то парад, кому-то промелькнувшие в окне самолеты.



В общем, все выглядит не очень красиво. Мы, потомки героев, бросились обвинять потомков тех, кто воевал бок о бок с нашими предками в том, что они себя неправильно ведут с нашей точки зрения.



Нелогично и некрасиво. Недостойно потомков победителей.



Понятно, что здесь замешана политика. И понятно, что Лукашенко хотел набрать у себя политических очков, в чем его очень активно обсуждали с нашей стороны.



НО: президент Лукашенко проводил парад в своей суверенной республике, не закрытой на карантин, при работающих предприятиях и неразогнанных по домам людях. Они имел право так поступить, он реализовал свое право.



Мир оценил.



Что же касается нас, то лично мне кажется, что такой подход к оценке поступков соседей несколько не подобает гордому народу, потомкам победителей.



Та Победа действительно была одна на всех. И за ценой не стояли русские, украинцы, белорусы, казахи, армяне, азербайджанцы, узбеки, татары и прочие народности республик Советского Союза.



Узурпация права на Победу, на правильность празднования – это не совсем достойно. И не менее недостойно так относиться к тем, кто имеет свой взгляд на то, как надо отмечать годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Итак, отгремело, отшумело. Я имею в виду отнюдь не парадно-победное дело, а обсуждение оного.И здесь ощущения весьма и весьма странные.В Беларуси, согласно обещаниям президента этой республики Александра Григорьевича Лукашенко, парад состоялся.Парад, в общем-то, как парад. Войска маршировали, танки проехали, самолеты пролетели.А потом «приехал поручик Ржевский, тут-то оно и началось…»Знаете, вот все эти «в такую сложную экономическую ситуацию» сразу в сторону. 75 лет такому событию – это 75 лет. Следующая дата – 100. А вот как мы будем отмечать 100 лет и вообще будем ли – вопрос еще тот…Такими темпами «развития», какие наблюдаются в России последние 20 лет, особенно в моральном плане, извините, может быть все что угодно.Так что можно много говорить об эпидемиологической и экономической составляющей, но я хотел затронуть именно моральный аспект всего происходящего. А именно – реакцию российских СМИ и российских же обывателей. Как на «Военном обозрении», так и за его пределами.У нас парада не было. Точнее, он был, но… Без комментариев.Очень сложно сказать, что здесь от Парада по поводу Дня Победы, но имеем то, что имеем. В целом вызывает удивление, а так больше и никаких эмоций особо.А вот что было в прессе, вызывает намного больший интерес. Хотя бы тем, что началось некое соревнование, кто круче зарядит в президента Беларуси.Общее впечатление не очень красивое.Основное – такое впечатление, что Лукашенко каким-то образом обидел если не всю Россию, то основную ее, патриотически настроенную часть.Как будто то, что вылили на президента Республики Беларусь, вызвано некоей обидой. Ну как же, Парад может проходить только на Красной площади, праздновать надо так, как празднует Россия, остальные должны подражать во всем, начиная от атрибутики и заканчивая правом на проведения парада и прочих торжеств.Да, напомню, как несколько лет обсуждали нелицеприятно «проявивших самостоятельность» Беларусь и Казахстан, осмелившихся ввести свою, национальную атрибутику, а не георгиевские ленточки.Стоит предостеречь наиболее ярых от узурпации права на Победу. Мы же не американцы, и равняться с ними нам не подобает. Но почему-то равняемся. И ленточки у нас правильнее, и победа «победнее», что ли…Ленточки. Камень преткновения. И предмет бросания этих камней в казахов и белорусов. Между тем как бы георгиевская лента не являлась изначально символом Победы. И ее придумали. В России. Почему Казахстан и Беларусь должны следовать тем же курсом, лично мне непонятно.Завтра, простите, у нас сменится курс (допустим), и георгиевские ленты прикажут сменить на триколорные. Может такое в России случиться? Запросто. После доски Маннергейму и разговоров высших чиновников о памятниках Краснову я уже ничему не удивляюсь. У нас решает все его величество чиновник. Решат ввести – введут.А что остальным делать? Тоже менять? Нет, все-таки в национальных цветах, раз такое дело, как-то надежнее будет.Лично у меня сложилось такое впечатление, почерпнутое из российских же СМИ, что президент Беларуси Александр Лукашенко обязан (именно так) был испросить разрешения на проведение парада вообще. И, не получив оного, опять-таки должен был его не проводить.Отсюда массовое осуждение сквозь зубы от всех российских СМИ. Парада, как такового, никто не увидел. Основной акцент был на том, что присутствовавшие были без масок. В том числе и ветераны. Которые непременно заразятся.Что в комментариях – вообще не повторить. Сплошные черные пророчества. «Апокалипсис» Иоанна Богослова отдыхает. Именно на параде все друг друга перезаразят и через две недели волна смертей просто захлестнет всю Беларусь.Ну хорошо, у нас типа все на самоизоляциии и в масках. Дальше что? Третье уверенное место в мире по количеству зараженных по данным ВОЗ. И что маски? И что недоизоляция?А ничего. Это у нас так, это мы имеем право. Остальные не имеют. Ни на что.Потому коллеги из ТАСС опустились до того, что «Лукашенко провел парад». Не президент, не главком, так, просто, пришел какой-то Лукашенко в Минск, провел парад…Да, собственно, не так уж и важно, с титулом, без титула. Пусть и так, что Александр Григорьевич Лукашенко провел в Минске парад. Тут, думаю, важнее, что провел. А президент или главком – не важно. Но за ТАСС и не такие грешки водятся, ничего. Им можно.Точно так же себя вели и в «Российской газете», «Интерфаксе», «Комсомольской правде». И не только там. Захлестнуло, к сожалению.А как в материалах того же ТАСС в каких красках и с каким восторгом описывался воздушный парад над Москвой! Перебрали каждый самолет, раскрасивший небо дымами в цвет государственного флага России…Да, в День Конституции это было бы уместно. Или в День России. В День Победы… Ну хорошо, пусть и в День Победы будет уместен триколор. Хотя кто под ним воевал во время той самой войны и кого побеждали под этим триколором… Тоже интересный расклад с исторической точки зрения.Ладно, опустим все эти многомиллионные затраты на разгон облаков, ресурс самолетов и прочие расходы. Довольно бессмысленные, потому что толком никто этого не видел. В моем городе тоже был «авиационный парад». Обещали 10 самолетов, 2 точно на камеры попало. Были остальные или нет, не знаю. Далеко от центра живу.Но да, тоже было в прессе про героических наших летчиков, которым пасмурная погода не помешала провести парад, который никто не увидел. Точнее, который кому-то посчастливилось увидеть.В целом – кому-то парад, кому-то промелькнувшие в окне самолеты.В общем, все выглядит не очень красиво. Мы, потомки героев, бросились обвинять потомков тех, кто воевал бок о бок с нашими предками в том, что они себя неправильно ведут с нашей точки зрения.Нелогично и некрасиво. Недостойно потомков победителей.Понятно, что здесь замешана политика. И понятно, что Лукашенко хотел набрать у себя политических очков, в чем его очень активно обсуждали с нашей стороны.НО: президент Лукашенко проводил парад в своей суверенной республике, не закрытой на карантин, при работающих предприятиях и неразогнанных по домам людях. Они имел право так поступить, он реализовал свое право.Мир оценил.Что же касается нас, то лично мне кажется, что такой подход к оценке поступков соседей несколько не подобает гордому народу, потомкам победителей.Та Победа действительно была одна на всех. И за ценой не стояли русские, украинцы, белорусы, казахи, армяне, азербайджанцы, узбеки, татары и прочие народности республик Советского Союза.Узурпация права на Победу, на правильность празднования – это не совсем достойно. И не менее недостойно так относиться к тем, кто имеет свой взгляд на то, как надо отмечать годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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