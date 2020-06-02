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Когда ядерное оружие может пойти в ход? Путин обозначил 4 условия
02 июня 2020, 23:55 • 78 • Политика
Российский лидер Владимир Путин обозначил 4 условия, когда ядерное оружие может пойти в ход. Эти пункты выделены в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, которые были утверждены президентом.
Российский лидер Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Соответствующее постановление появилось на официальном сайте правовой информации.
В одном из пунктов документа выделены четыре условия, определяющие возможность использования Россией ядерного вооружения.
Во-первых, такой шаг вероятен при поступлении подтверждённых сведений о том, что в направлении нашей страны или союзных государств выпущены баллистические ракеты.
Во-вторых - при применении врагом ядерного оружия и прочих средств вооружения массового поражения против РФ или союзных стран.
В-третьих - в случае воздействия со стороны противника на какие-то из государственных или военных российских объектов особой важности, выведение из строя которых спровоцирует срыв ответных действий ядерных сил.
Последним условием выделена агрессия в отношении РФ с использованием, в частности, и обычного оружия, но которая ввергает в опасность само существование нашей страны.
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