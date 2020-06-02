Когда ядерное оружие может пойти в ход? Путин обозначил 4 условия

Российский лидер Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Соответствующее постановление появилось на официальном сайте правовой информации.

В одном из пунктов документа выделены четыре условия, определяющие возможность использования Россией ядерного вооружения.

Во-первых, такой шаг вероятен при поступлении подтверждённых сведений о том, что в направлении нашей страны или союзных государств выпущены баллистические ракеты.

Во-вторых - при применении врагом ядерного оружия и прочих средств вооружения массового поражения против РФ или союзных стран.

В-третьих - в случае воздействия со стороны противника на какие-то из государственных или военных российских объектов особой важности, выведение из строя которых спровоцирует срыв ответных действий ядерных сил.

Последним условием выделена агрессия в отношении РФ с использованием, в частности, и обычного оружия, но которая ввергает в опасность само существование нашей страны.