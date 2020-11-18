Когда всё руководство хором заболевает ковидом, кто же управляет страной?

Украина – республика с парламентско-президентской формой правления. Но оба высших руководителя – спикер Рады и президент, – самоизолировались в киевской «Феофании» (в этой клинике высшему руководству болеть удобно, ибо там есть спецсвязь – в других больницах её нет). Но если они оба болеют, то кто же руководит страной?! Нет, это не глава президентской администрации, ибо он тоже болен (шутки о том, что они с президентом делят чуть ли не одну больничную палату на двоих, оказались правдой).

Вице-президента на Украине нет. У премьера мало того, что недостаточно полномочий – премьера нынче и вовсе готовят к замене. Глав силовых ведомств официально никто исполняющими обязанности первых лиц не назначал. Таким образом, в стране безвластие. И продлится оно не меньше недели-двух. К чему бы такое?

Поговаривают, что руководство страны самоизолировалось неспроста. В понедельник в киевской прессе опубликовали утечку из Минобороны – помните, мы как-то сообщали о готовящемся наступлении украинской армии на Донбассе? Так вот, наступление и в самом деле готовилось, но его решили свернуть из-за жёсткой реакции Москвы, о котором был поставлен в известность Зеленский. Он, к слову, тогда тоже «ушёл на самоизоляцию» от греха подальше, чтобы не путаться под ногами у военных, но та самоизоляция формально была связана с болезнью супруги, а не самого Зеленского. И вот всё повторяется – Зеленский уходит на самоизоляцию, так и не назначив того, кто должен взять бразды правления страной на момент болезни первого лица. За Зеленским тут же уходит на больничный Ермак – глава офиса президента, а третьим за ними следом отправляется спикер Разумков. «А кто же в лавке остался?» – гадают киевляне, припоминая по случаю бородатый анекдот. А никого! Впрочем, в Минобороны на месте и министр, и главком – он же глава Генштаба. Спроста ли такое совпадение? Или правы те, кто сообщает о готовящейся атаке позиций народных республик? И тогда болезнь Зеленского сотоварищи – сугубо административный недуг, к которому спешно прибегли, чтобы избежать ответственности за военную авантюру на Донбассе?