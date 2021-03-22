Когда вспыхнет Донбасс: Инсайдер заявил о единственном сдерживающем факторе

Киев не собирается ставить подпись под протоколами о договорённостях по Донбассу, так как президент Владимир Зеленский ждёт "отмашку из Белого дома". Единственным сдерживающим фактором возобновления войны эксперты считают неопределённость элит.

Официальный Киев пока не считает нужным подписание протоколов по договорённостям по Донбассу, так как, по мнению экспертов, возобновление войны в этом регионе выгодно многим. Но, как пишет Telegram-канал "Джокер ДНР", существует единственный сдерживающий фактор - это неопределённость и нерешительность элит.

Тем не менее, считают аналитики, "донбасский костёр может вспыхнуть", но если это и произойдёт, то не раньше лета. Сдерживающими факторами, по их мнению, могут, помимо нерешительности, стать просчёты от последствий этих шагов.

Именно поэтому на Украине представители сил безопасности (СБУ) и Министерства обороны круглосуточно бьются в попытках правильно рассчитать будущие действия.

Скриншот: Telegram/Джокер ДНР