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Когда ВМС Китая выйдут на первое место в мире: в США дали прогноз

02 марта 2020, 15:35  •  68 • Аналитика

Китай продолжает наращивать свой военно-морской потенциал. Такими темпами уже в самом обозримом будущем он может обзавестись крупнейшим в мире флотом.


В течение ближайших 10 лет ВМС Китая выйдут на первое место в мире, обогнав даже ВМС США. К таким неутешительным для американцев выводам пришел контр-адмирал ВМС США в отставке Майкл Макдевит, который опубликовал статью для Военно-морского института США. Эксперт считает, что Соединенные Штаты пока еще остаются самой могущественной в мире военно-морской державой, но Китай стремительно догоняет Америку.



Поскольку Военно-морской институт, для которого Макдевит написал свою статью, является частной некоммерческой военной ассоциацией, позиция автора может быть несколько тенденциозна и отражать лишь его субъективную точку зрения. Но прислушаться к этому прогнозу стоило бы. Китай действительно уделяет все больше внимания своим военно-морским силам, прекрасно понимая, что лишь мощный флот обеспечит Поднебесной доминирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По оценкам Макдевита, к 2021 году ВМС КНР будут располагать 131 боевым кораблем, включая 2 авианосца, 36 эсминцев, 30 современных фрегатов, 9 военных кораблей-амфибий, 8 атомных подводных лодок, 30 дизельных ударных подводных лодок и т.д. Конечно, до потенциала ВМС США, располагающих 236 кораблями, пока еще далеко, но в увеличении количества кораблей Китай останавливаться не собирается. К 2035 году Си Цзиньпин поставил задачу обзавестись 270 боевыми кораблями. И это вполне реально, если учесть, что океанский флот КНР был построен буквально за последнее десятилетие.

С точки зрения соответствия современным требованиям, предъявляемым к кораблям, Китай еще уступает США, но уже обогнал все остальные страны мира. По количеству боевых кораблей они также ему уступают: у России, по данным Макдевита, всего 73 боевых корабля, способных к открытому плаванию, у Японии – 44 корабля, у «королевы морей» Великобритании – 39 кораблей, у Франции – 36 кораблей, у Индии – 33 корабля.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе Китай обладает несомненным преимуществом над США, поскольку все его военные корабли базируются в портах тихоокеанских морей и в куда более короткие сроки могут выдвинуться для выполнения боевых задач. Хотя американские корабли также проходят в Южно-Китайском море, количество присутствующих там кораблей США и КНР несопоставимо. Это признают и другие страны Юго-Восточной Азии, которые также обеспокоены ростом военно-морского потенциала КНР.

Филиппинский журналист Хайме Лод приводит слова анонимного источника – бывшего высокопоставленного офицера вооруженных сил Филиппин, занимавшегося мониторингом ситуации на море. По мнению офицера, военно-морское присутствие Китая в Южно-Китайском море носит необратимый характер. Если бы в регионе не находились бы американские военные корабли, то Китай бы уже давно полностью взял Южно-Китайское море под свой контроль.


Напомним, что Китай претендует на острова Спратли в Южно-Китайском море, которые также являются предметом территориальных претензий Вьетнама, Малайзии и Филиппин. Но военно-морские силы всех перечисленных государств, даже если объединятся и попробуют защищать Южно-Китайское море, все равно не будут иметь в случае вооруженного конфликта никаких шансов против ВМС КНР.

Несмотря на покупки новых кораблей и катеров, военно-морские силы стран Юго-Восточной Азии способны решать лишь задачи по противостоянию флотам, аналогичным по мощи, а также радикальным и пиратским группировкам. Говорить о возможности Малайзии или Филиппин как то повлиять на китайские амбиции в Южно-Китайском море просто смешно.

России, кстати, также не стоит закрывать глаза на усиление военно-морской мощи Китая. Тем более, если учитывать, что в качестве традиционной зоны своих интересов в Пекине рассматривают весь Азиатско-Тихоокеанский регион, включая и Дальний Восток. Кроме того, известно и о планах Китая по расширению своего присутствия в Арктике и Антарктике, правда пока речь идет лишь об экономическом присутствии, но где экономические интересы, там рано или поздно появятся и политические, и военные.
Илья Полонский

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