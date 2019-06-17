Когда власти в России есть смысл задуматься • 58 • Аналитика









Но вот странность: шум стоит по обе стороны баррикад. И со стороны либералов, и со стороны патриотов. Победили все. Правда, не совсем ясно, кого. Коррумпированных полицейских? Антинародное правительство? Президента Путина? Скрытых врагов государства в погонах? Сторонников коммунистической идеологии? Или даже сталинистов? А может, вообще американских агентов?



Вопрос для большинства остается открытым до сих пор.



То, что в наших внутренних органах дело, мягко говоря, прогнило, знает любой гражданин. Точнее, так: не бывает здоровых внутренних органов априори. Это характерно в принципе, для любой страны. Вопрос, как с этим поступать.



Да, у нас уже уволили пару генералов. На очереди те, кого, возможно, отправят на отсидку в места, не столь отдаленные. Либералы в полный голос кричат о коррумпированной власти. Государственники, наоборот, о либералах, пробравшихся в ряды нашего МВД. Похоже, на этом эпопея и закончится.



В принципе, такая реакция вполне объяснима. Мы любим побеждать. Не важно, в чем, не важно, где, но побеждать. Впрочем, мы так же не любим проигрывать. Мы просто хронически больны победой. Но увы, жизнь устроена так, что победы всегда чередуются с поражениями.



Конечно, если не взять на вооружение опыт соседей, у которых любая перемога становится зрадой, а в каждой зраде есть золотая крупинка перемоги.



Многие уже обратили внимание, что пресса, а значит, и общество, уже забыла о пострадавшем журналисте. Мавр сделал свое дело. Тема остыла и уже не интересна обывателю. Дальше будет стандартное пережевывание происшедшего в узких кругах, а общие массы пойдут проторенной тропой к новой победе.



И да, конечно придется какое-то время поработать над тем, чтобы отмыть кого надо от прилипшей волей-неволей грязи.



Но как порой может повеселить выступление, скажем так, в стиле излишней комплиментарности по отношению к действующей власти. Особенно тогда, когда в них нет особой нужды. Но собственно, почему не рассыпаться в реверансах, если это может завтра принести определенные плоды?



Как пример: заметка достаточно известного и авторитетного в мире экономики человека — Михаила Хазина. Это достаточно интересный аналитик, политолог, экономист, статистик. Прекрасные экономические обзоры у Хазина чередуются с политической и экономической аналитикой. Одна из таких мини-статей и привлекла наше внимание, и вот почему.



Просто для понимания читателями собственного удивления приведу пару выдержек из статьи о выступлении Путина на Петербургском экономическом форуме.



«Я уже отмечал в своих комментариях, что высказывания Путина тянут на революцию. Причём — мировую».

«Вопрос о мировой долларовой системе, судя по всему, решён. Ещё раз повторю, для несознательных: речь идёт не о «крахе доллара», а о разрушении мировой долларовой, бреттон-вудской системы».





Это пишет экономист Хазин. А вот что пишет Хазин-политолог. Пишет о том, зачем и почему арестовали журналиста. Правда, автор уточняет, что это его личное мнение.



«Опять-таки, повторю ещё раз, это моя личная гипотеза, но никто не отменял базовый принцип римского права: «Сui prodest?» То есть: кому выгодно? Уж точно не Путину и его верным силовикам, им такой скандал совершенно не нужен. И именно по этой причине я считаю, что администрация президента сделает всё, чтобы в этой ситуации закон себя продемонстрировал».



Интересно? Путину, высшему должностному лицу государства, скандал не нужен. Силовикам тоже. Давайте забудем про миллионы долларов и рублей, которые вывозились машинами при аресте некоторых из этих силовиков. Давайте представим, что ежегодно не пишутся тысячи жалоб на откровенный беспредел этих самых силовиков. Давайте сделаем вид, что верим в абсолютную честность наших больных органов и не менее больных чиновников.



Но вот форум и Путин на форуме… Простите, но ведь аресты были до Петербургского форума.



Да, эти события действительно подорвали рейтинги Путина и особенно правительства. Но они были! Система, созданная у нас сегодня, действительно начала давать серьезные сбои.



«Что нужно было перебить принципиально важный, мирового уровня инфоповод, содержание выступления Путина на форуме, чем-то другим, чем можно было бы занять все СМИ, причём как наши, так и не наши! Ещё раз повторю, из общего анализа ситуации это следовало абсолютно автоматически! И что же мы видим? А видим мы, что такой повод появился и таки заполонил все СМИ. Это арест Ивана Голунова».



Непонятно, как такой хороший аналитик додумался до такого? Ведь если перевести длинную цепочку рассуждений автора о происшествии, получится совершенный бред. Кто-то подбрасывает наркотики журналисту для того, чтобы честные люди вышли на улицу с протестами и тем самым не дали народу услышать очередную историческую инициативу российского президента.



Все те, кому было адресовано выступление Владимира Путина, услышали всё. Не услышали его только те, кто и слушать не хотел. Понятно, экономисту Хазину кажется, что все, что касается экономики, должно быть интересно любому человеку. Ну да, интересно. Но на уровне собственного счета в банке, не более того.



Для того чтобы это понять, не нужно обладать выдающимися аналитическими способностями. Хазин же услышал! Не нужно защищать власть от народа. Не нужно строить теории заговора против инициатив нашего президента. Конечно, удобно искать в собственных, наших российских ошибках виновных на стороне. Мы белые, но вокруг столько грязи, что мы невольно в ней вывозились. Облизывать власть не надо. Она сама справится со своими проблемами.



А если автор действительно хочет понять, что же произошло, достаточно использовать тот принцип, который сам же Михаил и упоминает: «Сui prodest?» Так кому все это принесло больше пользы? Кому выгодно, а кто пострадал?



Если честно, я восхищаюсь проведенной операцией. Да-да, операцией по реанимации либеральной оппозиции в России. Кто ещё недавно плевался при появлении на телевизионном экране Гозмана или кого-то из яблочников? Эти персонажи воспринимались скорее как пациенты психиатрической больницы, чем как серьезные политики.



И вот, совсем небольшой информационный повод, каких в масштабах России можно найти десятки и сотни, вдруг показал части населения, что эти "психические" могут поставить в соответствующую позу генералов МВД. Значит, либералы все-таки сила? Значит, их надо слушать? Согласитесь, часть населения именно так сегодня и думает.



Это и было главной целью! Все эти аресты лидера либеральной оппозиции Навального, «массовые» выступления против, незаконные марши и прочая, прочая, прочая уже всем наскучили. Движение действительно было на грани умирания. Ну правда, сколько можно смотреть на неприкасаемость Навального и Собчак, понимая, почему они неприкосновенны? И вот она, вот победа! О либералах в оппозиции заговорили. Нет, ну согласитесь, великолепно исполнено.



А вообще жаль, что такие великолепные экономисты, как Михаил Хазин, в своем стремлении угодить власти не видят самых простых вещей. Или не хотят видеть, но выдают вот такое:



«Но проведённый выше анализ показывает, что главным бенефициаром этого события стала российская (и не только российская, кстати) либеральная элита, а потому нет никаких оснований считать, что не она это безобразие организовала. И у Чубайса & Со и у Волошина & Со достаточно прикормленных силовиков (в том числе и в генеральских званиях), чтобы провернуть такую комбинацию».



Увы, все как всегда. Враг Чубайс, враг Волошин…







Одни враги вокруг… Которые решили отвлечь внимание российской общественности от выступления Путина. И спровоцировали арест журналиста не самого значительного СМИ, тем самым «революционные речи Путина прошли мимо широкой публики, никто их не комментировал, поскольку они стали «очередным выкриком кровавого сатрапа».



А вот тут, наверное, стоит и призадуматься многим, и провластным журналистам, и самой власти. Почему плюха, которую отвесили власти, реально заинтересовала россиян больше, чем очередное эпохальное выступление Путина? Почему вдруг так сменились приоритеты? Интересные дела творятся на информационном поле после триумфальной «победы» свободолюбивого народа над системой. Я имею в виду освобождение журналиста «Медузы» и снятие всех предъявленных ему обвинений. В целом финал такой… ожидаемый. То, что произошло, было в принципе, ожидаемо, потому что просто рано или поздно должно было произойти. Наша система «правоохранения» давно уже нуждается в чистке, и случившееся с Голуновым – вполне закономерный итог.Но вот странность: шум стоит по обе стороны баррикад. И со стороны либералов, и со стороны патриотов. Победили все. Правда, не совсем ясно, кого. Коррумпированных полицейских? Антинародное правительство? Президента Путина? Скрытых врагов государства в погонах? Сторонников коммунистической идеологии? Или даже сталинистов? А может, вообще американских агентов?Вопрос для большинства остается открытым до сих пор.То, что в наших внутренних органах дело, мягко говоря, прогнило, знает любой гражданин. Точнее, так: не бывает здоровых внутренних органов априори. Это характерно в принципе, для любой страны. Вопрос, как с этим поступать.Да, у нас уже уволили пару генералов. На очереди те, кого, возможно, отправят на отсидку в места, не столь отдаленные. Либералы в полный голос кричат о коррумпированной власти. Государственники, наоборот, о либералах, пробравшихся в ряды нашего МВД. Похоже, на этом эпопея и закончится.В принципе, такая реакция вполне объяснима. Мы любим побеждать. Не важно, в чем, не важно, где, но побеждать. Впрочем, мы так же не любим проигрывать. Мы просто хронически больны победой. Но увы, жизнь устроена так, что победы всегда чередуются с поражениями.Конечно, если не взять на вооружение опыт соседей, у которых любая перемога становится зрадой, а в каждой зраде есть золотая крупинка перемоги.Многие уже обратили внимание, что пресса, а значит, и общество, уже забыла о пострадавшем журналисте. Мавр сделал свое дело. Тема остыла и уже не интересна обывателю. Дальше будет стандартное пережевывание происшедшего в узких кругах, а общие массы пойдут проторенной тропой к новой победе.И да, конечно придется какое-то время поработать над тем, чтобы отмыть кого надо от прилипшей волей-неволей грязи.Но как порой может повеселить выступление, скажем так, в стиле излишней комплиментарности по отношению к действующей власти. Особенно тогда, когда в них нет особой нужды. Но собственно, почему не рассыпаться в реверансах, если это может завтра принести определенные плоды?Как пример: заметка достаточно известного и авторитетного в мире экономики человека — Михаила Хазина. Это достаточно интересный аналитик, политолог, экономист, статистик. Прекрасные экономические обзоры у Хазина чередуются с политической и экономической аналитикой. Одна из таких мини-статей и привлекла наше внимание, и вот почему.Просто для понимания читателями собственного удивления приведу пару выдержек из статьи о выступлении Путина на Петербургском экономическом форуме.Это пишет экономист Хазин. А вот что пишет Хазин-политолог. Пишет о том, зачем и почему арестовали журналиста. Правда, автор уточняет, что это его личное мнение.Интересно? Путину, высшему должностному лицу государства, скандал не нужен. Силовикам тоже. Давайте забудем про миллионы долларов и рублей, которые вывозились машинами при аресте некоторых из этих силовиков. Давайте представим, что ежегодно не пишутся тысячи жалоб на откровенный беспредел этих самых силовиков. Давайте сделаем вид, что верим в абсолютную честность наших больных органов и не менее больных чиновников.Но вот форум и Путин на форуме… Простите, но ведь аресты были до Петербургского форума.Да, эти события действительно подорвали рейтинги Путина и особенно правительства. Но они были! Система, созданная у нас сегодня, действительно начала давать серьезные сбои.Непонятно, как такой хороший аналитик додумался до такого? Ведь если перевести длинную цепочку рассуждений автора о происшествии, получится совершенный бред. Кто-то подбрасывает наркотики журналисту для того, чтобы честные люди вышли на улицу с протестами и тем самым не дали народу услышать очередную историческую инициативу российского президента.Все те, кому было адресовано выступление Владимира Путина, услышали всё. Не услышали его только те, кто и слушать не хотел. Понятно, экономисту Хазину кажется, что все, что касается экономики, должно быть интересно любому человеку. Ну да, интересно. Но на уровне собственного счета в банке, не более того.Для того чтобы это понять, не нужно обладать выдающимися аналитическими способностями. Хазин же услышал! Не нужно защищать власть от народа. Не нужно строить теории заговора против инициатив нашего президента. Конечно, удобно искать в собственных, наших российских ошибках виновных на стороне. Мы белые, но вокруг столько грязи, что мы невольно в ней вывозились. Облизывать власть не надо. Она сама справится со своими проблемами.А если автор действительно хочет понять, что же произошло, достаточно использовать тот принцип, который сам же Михаил и упоминает: «Сui prodest?» Так кому все это принесло больше пользы? Кому выгодно, а кто пострадал?Если честно, я восхищаюсь проведенной операцией. Да-да, операцией по реанимации либеральной оппозиции в России. Кто ещё недавно плевался при появлении на телевизионном экране Гозмана или кого-то из яблочников? Эти персонажи воспринимались скорее как пациенты психиатрической больницы, чем как серьезные политики.И вот, совсем небольшой информационный повод, каких в масштабах России можно найти десятки и сотни, вдруг показал части населения, что эти "психические" могут поставить в соответствующую позу генералов МВД. Значит, либералы все-таки сила? Значит, их надо слушать? Согласитесь, часть населения именно так сегодня и думает.Это и было главной целью! Все эти аресты лидера либеральной оппозиции Навального, «массовые» выступления против, незаконные марши и прочая, прочая, прочая уже всем наскучили. Движение действительно было на грани умирания. Ну правда, сколько можно смотреть на неприкасаемость Навального и Собчак, понимая, почему они неприкосновенны? И вот она, вот победа! О либералах в оппозиции заговорили. Нет, ну согласитесь, великолепно исполнено.А вообще жаль, что такие великолепные экономисты, как Михаил Хазин, в своем стремлении угодить власти не видят самых простых вещей. Или не хотят видеть, но выдают вот такое:Увы, все как всегда. Враг Чубайс, враг Волошин…Одни враги вокруг… Которые решили отвлечь внимание российской общественности от выступления Путина. И спровоцировали арест журналиста не самого значительного СМИ, тем самым «революционные речи Путина прошли мимо широкой публики, никто их не комментировал, поскольку они стали «очередным выкриком кровавого сатрапа».А вот тут, наверное, стоит и призадуматься многим, и провластным журналистам, и самой власти. Почему плюха, которую отвесили власти, реально заинтересовала россиян больше, чем очередное эпохальное выступление Путина? Почему вдруг так сменились приоритеты? Александр Ставер, Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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