|
Когда в России выявят всех заражённых? Учёные обозначили сценарий до конца мая
29 апреля 2020, 11:10 • 98 • В мире
Учёные спрогнозировали сценарий пандемии для России. Согласно подсчётам сингапурских исследователей, к 20-м числам мая в нашей стране будет выявлено 97 процентов инфицированных, через неделю - 99 процентов, ну а в конце июня, предполагают они, новых случаев и вовсе не будет.
Сингапурские исследователи провели анализ развития пандемии в странах мира. Так, согласно подсчётам специалистов Сингапурского университета технологии и дизайна, в нашей стране к концу мая будет выявлено 97 процентов инфицированных. Через неделю этот показатель вырастет до 99 процентов, ну а ближе к концу июня новых случаев заражения не будет вовсе.
При этом, полагают иностранные специалисты, пик заражения в РФ уже был пройден 24 апреля.
По последним данным сайта "Стопкоронавирус.рф", в нашей стране выявлено более 93 тыс. случаев заражения. Общее число жертв заболевания составило 867 человек, более 8400 граждан выздоровело.
Добавим, что аналогичные графики выявления инфицированных были сделаны и для других стран мира.
По оценкам учёных из Сингапура, ныне находящиеся на первом месте по числу заражённых США смогут побороть эпидемию лишь к концу лета.
98
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 апреля 2020, 06:10
|
23 апреля 2020, 03:10
|
23 апреля 2020, 00:10
|
23 апреля 2020, 09:10
|
26 апреля 2020, 04:10
|
23 апреля 2020, 00:10
|
24 апреля 2020, 03:10