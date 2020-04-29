Когда в России выявят всех заражённых? Учёные обозначили сценарий до конца мая

Сингапурские исследователи провели анализ развития пандемии в странах мира. Так, согласно подсчётам специалистов Сингапурского университета технологии и дизайна, в нашей стране к концу мая будет выявлено 97 процентов инфицированных. Через неделю этот показатель вырастет до 99 процентов, ну а ближе к концу июня новых случаев заражения не будет вовсе.

При этом, полагают иностранные специалисты, пик заражения в РФ уже был пройден 24 апреля.

По последним данным сайта "Стопкоронавирус.рф", в нашей стране выявлено более 93 тыс. случаев заражения. Общее число жертв заболевания составило 867 человек, более 8400 граждан выздоровело.

Добавим, что аналогичные графики выявления инфицированных были сделаны и для других стран мира.

По оценкам учёных из Сингапура, ныне находящиеся на первом месте по числу заражённых США смогут побороть эпидемию лишь к концу лета.