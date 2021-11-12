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Когда в больницах России появится лекарство от COVID для внутривенного введения: Названы сроки

12 ноября 2021, 23:50  •  115 • Политика
Зарегистрирован первый отечественный инъекционный препарат от COVID-19 "Арепливир". Он начнёт поступать в больницы ещё до конца 2021 года, заявили разработчики лекарства.
В России зарегистрировали первый отечественный инъекционный препарат прямого действия для лечения COVID-19 - "Арепливир". Он начнёт поступать в стационары ещё до конца 2021 года, рассказали в пресс-службе разработчика лекарства ГК "Промомед".
Сообщается, что препарат "Арепливир" создан на основе фавипиравира, но вводится внутривенно. Создать такое лекарство было непростой задачей, учитывая, что основу составлял нерастворимый порошок. Предполагается, что введение препарата внутривенно является более эффективным способом доставки действующего вещества, чем парентеральное введение, то есть через желудок.
Первый отечественный внутривенный противовирусный препарат прямого действия "Арепливир" (фавипиравир) получил регистрационное удостоверение и уже до конца года поступит в стационары всех регионов,
- говорится в сообщении пресс-службы ГК "Промомед".
Производители препарата надеются, что "Арепливир" будет внесён в действующие рекомендации как на амбулаторном, так и на стационарном этапах лечения COVID-19. Решение по этому поводу должен принять Минздрав в ходе очередного пересмотра временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

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