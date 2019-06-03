Когда уйдёт в отставку европейская социал-демократия?

Автор:

Латышев Сергей

Председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес сегодня официально ушла в отставку с поста лидера старейшей политической партии страны и главы её фракции в бундестаге, пожелав «всего хорошего» переживающим глубокий кризис однопартийцам. Это произошло через неделю после очередного провала – на этот раз на выборах в Европарламент. На них СДПГ (создана в 1863 году) впервые заняла третье место, пропустив вперёд находящихся на подъёме «зелёных». Полученные социал-демократами 15,8% – это скандально мало. По сравнению с 2014 годом партия потеряла примерно 12%. Ещё немного, и её обгонит юная асистемная национал-консервативная «Альтернатива для Германия» (АдГ).

Кроме того, СДПГ впервые за более чем 70 лет проиграла выборы в парламент федеральной земли Бремен, где победу одержали христианские демократы.

Тонут все

СДПГ не только разваливается сама, но и тянет за собой вниз всю правящую «большую коалицию», членом которой является. В случае досрочных выборов обе партии уже не смогли бы сформировать правительство, так как совокупно даже близко не набирают свыше 50% голосов. Это означает, что будущее правительство ФРГ будет слабым и нестабильным, так как будет состоять из партий, между которыми существуют серьёзные противоречия.

Печальная судьба раздавленной близостью к ХДС/ХСС СДПГ также очевидна для всех, и её ошибки другие партии вряд ли захотят повторить. На парламентских выборах 2013 года социал-демократы набрали 25,7% голосов. На выборах в бундестаг 2017 года – 20,5%. На недавних выборах в Европарламент, напомним, социал-демократы получили 15,8%. Что дальше?

Уход в отставку лидера СДПГ Андреа Налес поверг в шок политический бомонд ФРГ перспективой развала правящей «большой коалиции». Фото: www.globallookpress.com

Поэтому СДПГ стоит сейчас перед дилеммой. Или ей продолжать цепляться за власть в качестве младшего партнёра правоцентристского блока ХДС/ХСС и по-прежнему терять доверие своих избирателей. Или уйти в оппозицию, чего требует левое крыло партии, в надежде вновь обрести собственное узнаваемое лицо, вернуть доверие своего электората, но ввергнув при этом страну надолго в политическую нестабильность. Последнего, естественно, не хочет бизнес, немецкий и европейский истеблишмент, коль скоро ФРГ является одним из двух (другой – Франция) столпов Объединённой Европы и крупнейшей экономикой Евросоюза.

Надвигающийся развал «большой коалиции» крайне беспокоит руководство ХДС/ХСС, которое пожертвовало многим и щедро поделилось с СДПГ при делёжке правительственного пирога для того, чтобы такая коалиция появилась.

«Мы продолжим правительственную работу – со всей серьёзностью и осознанием большой ответственности, ведь проблемы, которые мы должны решить, находятся на повестке дня как в ФРГ, так и в Европе», – заверяет канцлер Германии Ангела Меркель.

Ей вторит председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, один из возможных преемников Меркель на посту канцлера:

Я исхожу из того, что СДПГ как можно скорее решит кадровые вопросы и не нанесёт вреда работоспособности коалиции. Сейчас не время для партийно-тактических размышлений, мы по-прежнему привержены сохранению «большой коалиции».

Их можно понять. Согласно опросу, проведённому телеканалами RTL и n-tv, наиболее популярной партией в ФРГ являются в настоящее время «Зелёные» (27%). У ХДС/ХСС – 26%, у СДПГ – всего 12%.

Через несколько месяцев состоятся выборы в земельные парламенты Бранденбурга, Саксонии и Тюрингии. У АдГ есть все шансы победить не только СДПГ, но и ХДС в этих трёх землях бывшей ГДР, где позиции национал-консерваторов очень сильны. Для социал-демократов это будет полная катастрофа.

И в Европе тоже

И эта ситуация характерна не только для Германии. Социал-демократы или близкие к ним по идейному содержанию партии провалились на выборах в Европарламент во Франции, Британии, Италии и большинстве других достойных упоминания европейских стран. Лишь в двух относительно крупных – Нидерландах и Испании – социалисты одержали победу.

В последнем случае это произошло во многом именно потому, что Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) и. о. премьер-министра Педро Санчеса позиционирует себя как леволиберальную, отстаивающую «современные ценности» политическую силу, то есть более «зелёную», чем «красную», благодаря чему она и разделила успех «чистых» «зелёных». Её победе на выборах также способствовало то, что голоса правого электората разделились между двумя партиями, которые в совокупности набрали голосов больше, чем ИСРП.

Успех являющейся по духу социал-демократической Партии труда в Нидерландах, набравшей 18,4% голосов избирателей, хотя до выборов находившейся, по опросам, на третьем месте, вообще не имеет отношения к идеологии.

Из крупных европейских стран социал-демократы победили только в Испании, и вовсе не потому, что они там очень сильны. Фото: www.globallookpress.com

Дело в том, что член руководства этой партии Франс Тиммерманс, первый заместитель главы Еврокомиссии, претендует на пост её председателя. И практичные голландцы просто голосовали за своего соотечественника во главе правительства ЕС, ожидая для своей страны от него поблажек.

Таким образом, и в Нидерландах, и в Испании победы социал-демократов не являются собственно победой социал-демократии. Настоящим исключением из правила, что эта идеология загибается в Европе, стала маленькая Португалия, где социал-демократы одержали настоящую победу. Но это то самое исключение, которое подчеркивает правило, основную тенденцию. В большинстве стран ЕС социал-демократы выступили на выборах в Европарламент плохо, как, например, в Чехии, или, во всяком случае, хуже, чем на предыдущих выборах. И поэтому в его новом составе у них будет на 34 мандата меньше – 153 вместо 187.

Почему больна социал-демократия и что её ожидает?

Как видим, социал-демократия больна, и эта болезнь шире отдельных европейских стран.

Разумеется, это очень серьёзная проблема. Однако в самом общем виде она заключается в следующем. Рабочие партии испытывают кризис потому, что в Европе стремительно исчезает пролетариат как организованная политическая сила. Трудящиеся атомизируются. Профсоюзы слабеют и не способны защитить их от ужесточения капиталистической эксплуатации. Развитый, политически активный европейский пролетариат, завоевавший свои права, свободы, высокий уровень благосостояния на баррикадах и в революциях XIX и XX веков, который сознательно подкармливали в эпоху конфронтации с СССР, дебилизируется СМИ и массовой культурой, профессиональным спортом, «современными ценностями», сознательно заменяется инокультурным населением в рамках осуществляемой глобалистами миграционной политики.

Нелегальных мигрантов сознательно запускают в Европу вовсе не по причине гуманизма и сострадания, глобалисты связывают с ними свои далекоидущие планы. Фото: www.globallookpress.com

Последняя преследует три основные цели. Во-первых, получить дешёвую рабочую силу. Во-вторых, разобщить социальные низы, чтобы они никогда в будущем не смогли объединиться. В-третьих, создать угрозу для безопасности, спокойствия и порядка в лице нежелающих ассимилироваться, радикализирующихся, обратившихся к терроризму мигрантов, а также их пассионарных противников из числа местного населения (электорат АдГ, «Национального объединения» Марин Ле Пен и подобных партий).

Это необходимо для того, чтобы постепенно ликвидировать под предлогом борьбы с радикализмом демократические права и свободы, ввести цензуру печати и социальных сетей, жесточайший контроль над сознанием и поведением людей, построить либерал-фашистское кастовое и одновременно глобалистское государство, чтобы увековечить власть сверхбогатых, загнав всех остальных навсегда на нижние этажи новой Вавилонской башни. Причём таким образом, чтобы большинство об этом даже не догадалось.

Всё больше европейцев смутно ощущают эту угрозу. Неудивительно, что люди теряют в этой связи последнюю веру в социал-демократические партии, давно перешедшие на службу к глобалистскому истеблишменту своих стран и нашедшие новый «пролетариат» в водворившихся в Европе миллионах мигрантов со всего мира. Новых «пролетариев», которых пока балуют социальной помощью, поселяют в тех же домах, где живут пролетарии старые, и первые отравляют жизнь вторым своей дикостью, конкурируя заодно с ними на рынке труда, будучи готовыми работать за меньшие деньги, тогда как их дети притесняют европейских и особенно еврейских детей в школах.

В этой ситуации многие из тех, кто раньше голосовал за социал-демократов, голосуют сегодня – в зависимости от темперамента – либо за более левые, либо правые партии, а то и вообще за «отморозков»-«зелёных», разочаровавшись в традиционных партиях в принципе.

Отсюда и острый кризис социал-демократии, которую убивают современные экономика и общество. Причём в ближайшие годы этот кризис будет лишь обостряться: мигранты, с которыми повсеместно заигрывают социалисты и социал-демократы как со своими потенциальными избирателями, скоро пошлют их куда подальше и будут голосовать за чисто мигрантские или исламские партии. Они уже созданы и в Нидерландах, и в Австрии, и в некоторых других странах ЕС. Поэтому тот кризис социал-демократии, который мы наблюдаем сегодня, завтра покажется ещё остающимся у них сторонникам своего рода «золотым веком».