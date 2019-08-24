Когда умрёт «старичок» НАТО?

Автор:

Латышев Сергей

24 августа 1949 года вступил в силу договор о создании западного военного альянса, целью которого было противостояние СССР, а теперь – быть подстилкой для империалистических интересов США и средством прокорма ориентированной на Вашингтон трансатлантической военной бюрократии. Весьма показательно, что 70-летний юбилей отмечается в условиях угроз и давления со стороны крупнейшего члена НАТО – США, домогающихся от рядового члена НАТО – Дании части её территории: крупнейшего в мире острова Гренландия. А ведь Дания была в числе первых двенадцати членов-основателей НАТО – вместе с США, Канадой, Британией, Францией, Бельгией, Италией, Нидерландами, Португалией, Норвегией, Люксембургом и Исландией.

СССР, отбивший в последние дни Второй мировой войны у гитлеровцев датский остров Борнхольм, вернул его законным владельцам, хотя уже рассматривался Западом в тот момент как свой враг. А «друг» и «защитник» США, создавшие «гренландскую проблему» на пустом месте, грозятся сделать обратное – отобрать. И этому будет очень сложно помешать. Потому что, вступив в НАТО, датчане и другие европейские страны поставили крест не только на своих армиях, но и суверенитете, а Европейская армия вне контроля со стороны США, если она будет создана, не скоро станет реальной силой.

Казус Дании – НАТО ложен на уровне идей

История с Данией, возможно, самой западной из всех западных стран, показывает, что философия, которая, как считалось, лежит в основе НАТО, что это некий цивилизационный альянс, что он базируется на ценностях свободы, демократии, прав человека и главенстве закона, является ложной. Сербы, правда, это поняли уже в 1999 году, когда их ни за что зверски бомбил НАТО, убив в том числе и несколько сотен детей. Поэтому Белград до сих пор не удаётся втянуть в этот военный блок, хотя Сербия находится в центре Европы и окружена его членами.

Гренландия может быть отобрана одним членом НАТО у другого. Фото: J_UK / Shutterstock.com

Скомпрометированным оказался и постулат о «трансатлантической солидарности», которую автор политики «Америка прежде всего» президент США Дональд Трамп уже несколько лет как превратил в пустой звук. Как и «догма» о том, что НАТО защищает от агрессии своих членов и является форумом для проведения консультаций, касающихся жизненно важных вопросов их безопасности. Гневная реакция в Дании на угрозы президента Трампа отобрать Гренландию сподвигла генсека НАТО Йенса Столтенберга вынести этот вопрос на обсуждение стран-членов? Он когда-нибудь осудит США?

Конечно, нет, ведь эта структура существует исключительно ради интересов Вашингтона – чтобы обеспечивать американское лидерство в западном мире, ослабляя другие страны, не оставляя им иной судьбы, кроме как быть бесправной вотчиной и «оруженосцами» США, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Какими? Спросите у Дании.

НАТО – это деньги на ветер

Самым поразительным фактом, касающимся сегодняшнего «юбиляра», является тот, что 29 стран-членов НАТО совокупно тратят на военные расходы 70% от их общемирового объёма и имеют под ружьём примерно 3 миллиона военнослужащих, свыше трети которых приходится лишь на одного члена – США, а примерно седьмая часть – на Турцию. О вооружённых силах этих двух стран, особенно первой, мы слышим часто, обо всех остальных – очень редко. И то, как правило, в связи с чем-нибудь негативным: то у них нет военно-транспортных самолётов, чтобы перебросить, например, в Африку для полицейских операций своих военных, то вдруг сломались все подводные лодки, то вертолёты, то увольняются «на гражданку» военные лётчики, потому что почти не летают и стремительно теряют квалификацию.

Бомбёжки НАТО гражданских объектов Югославии – преступление, которое сербы не забудут никогда. Фото: ollirg / Shutterstock.com

По сути, ничем, кроме сильно навредивших Западу бомбёжек сербов и выступления в роли «официантов» или в «обозе» США в организованных Вашингтоном же региональных конфликтах, а также связанного с этим крайне затратного и расхолаживающего военных «миротворчества», европейские страны НАТО в последние десятилетия себя не проявили. Ну разве что больше похожими на шоу маневрами у нынешних российских границ, хотя НАТО обещало когда-то Москве не передвигать свою военную инфраструктуру на восток за пределы «старой» ФРГ. Так что, как видим, НАТО, четыре члена которого входят при этом в десятку стран с наибольшими военными расходами в мире (США, Франция, Британия, Германия), является гигантской военно-политической «чёрной дырой», засасывающей в себя огромные ресурсы без всяких позитивных результатов.

После безумного и на самом деле сильно ослабившего альянс расширения на восток и юг (скоро НАТО пополнится 30-м членом – Северной Македонией) альянс превратился в настоящую Вавилонскую башню. Её обитатели перестали понимать языки, на которых пытаются общаться, пользуются обычно устаревшим военным снаряжением бесчисленного количества образцов, что делает его почти бесполезным в ходе настоящей войны, имеют серьёзнейшие проблемы с подготовкой, мобилизационной готовностью и мобильностью.

Армии европейских стран НАТО, Германии, например, после самороспуска СССР превратились в тени того, чем они были ещё пару десятков лет назад. Примеров этому масса среди старых и новых членов альянса. Чехословакия, будучи членом Варшавского договора, имела в 1985 году современную 350-тысячную армию. Армия Чехии, по данным на 2016 год, составляет 22 тысячи человек, Словакии – 13 тысяч.

Почему чахнет НАТО?

Политическое руководство европейских стран запустило свои армии, не видя реальной угрозы со стороны России и надеясь, как выясняется, зря, на «большого брата» в лице США, который, дескать, «прикроет» в случае чего. Хотя американцы, как ясно видно на примере Дании, скорее, «накроют», чем «прикроют». Всего лишь несколько стран НАТО тратят на военные нужды не менее 2% своего ВВП, что в альянсе считают обязательным, но обычно не делают. В числе «передовиков» несколько прибалтийских «карликов» и Греция, главным врагом которой исторически является Турция, второй по численности вооружённых сил член того же самого альянса. Война между этими странами за спорные территории или акватории в Эгейском море или из-за Кипра несколько раз едва не началась и может вспыхнуть в любой момент. Так НАТО, членами которого Греция и Турция стали в 1952 году, «укрепляет стабильность».

Поэтому дешёвая демагогия насчёт того, что альянс «победил в холодной войне» (СССР самораспустился, так как его интернациональная элита решила всё украсть, развалив страну), «распространил демократию на Восточную Европу», «стабилизировал Балканы», а теперь «защищает» Европу от Москвы, это одно, а реальность – совершенно другое. Для контроля – в случае чего – над Прибалтикой России хватит одной псковской воздушно-десантной дивизии, для деблокирования Приднестровья – немногим больше. На лжи, одним словом, далеко не уедешь…

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе: С бюрократией в НАТО всё в порядке, зато воевать, кроме американцев, практически некому. Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Подводим итоги

Таким образом, несмотря на предпринимаемые в последние годы усилия подтянуться перед лицом ставшего рычать на неуёмное НАТО «русского медведя», хотя его экспансия к границам России больше похожа на раковые метастазы, альянс в весьма «почтенном» возрасте превратился в насмешку над самим собой: плохо вооружённый, неуправляемый, медлительный, жертва собственного бюрократизма и даже языкового барьера. На примитивных маневрах в Прибалтике, например, натовцы вынуждены объясняться друг с другом языком жестов.

Сила НАТО велика только на бумаге. Мало того, в альянсе появились страны, население которых в целом симпатизирует России и солдаты которых не будут воевать с русскими, отказываясь стрелять в русских солдат, нарисованных на мишенях. Некогда большие и хорошо организованные армии европейских стран, многие из которых отменили всеобщую воинскую повинность, теперь располагают для боевых действий лишь плохо экипированными батальонами, которые сложно перебросить на дальние расстояния, тем более сделать это быстро. Большинство танков, бронемашин, армейских грузовиков, самолётов и вертолётов не на ходу. Не хватает боеприпасов и самого базового снаряжения, средств связи. Военные ведомства в ведущих европейских странах возглавляют женщины – с таким же эффектом, как и мужчины были бы министрами по женским делам. Как показала штабная игра, проведённая американской RAND корпорацией в 2016 году, силы НАТО не только не смогут «защитить» страны Балтии, но и вообще помешать действиям России от Крайнего Севера до Чёрного моря.

Желание ряда ведущих европейских стран вроде Франции и ФРГ выйти из-под опеки США и создать постепенно Евроармию вносит дополнительный хаос в вопросы военного планирования, поскольку данные меры маскируются как «дополняющие» НАТО, являясь на деле враждебными ему. Печальный опыт Дании только подстегнёт европейцев на этом пути. Поэтому следующей «круглой» даты у НАТО может уже и не быть.

В материальном мире благодаря инерции всё происходит с задержкой и поэтому позднее, чем в мире идей. Между тем смысл существования НАТО для европейцев, сформулированный первым генсеком альянса лордом Гастингсом Исмеем, уже испарился: «Держать русских вне Европы, американцев – в Европе, немцев – под контролем Европы». Первое НАТО теперь не по силам. Второе – уже нежелательно. Третье – невозможно. Поскольку Россия встаёт с колен, и Крым уже наш. Угрозы президента Трампа вывести США из НАТО, если его члены будут противиться воле Вашингтона, раздаются постоянно. В результате последних евровыборов Германия захватила власть в Европе, взяв под контроль Еврокомиссию. Всё это фрагменты стремительно идущей на смену нынешней другой реальности, место для НАТО в которой в обозримом будущем не просматривается.