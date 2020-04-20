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Когда у России появится «оружие возмездия» - разрекламированный «Посейдон»

20 апреля 2020, 14:35  •  34 • В России

Как говорится, «из заслуживающих доверия источников» в оборонке появилась информация о сроках спуска на воду атомной подлодки "Хабаровск", которая станет носителем самого грозного российского подводного оружия - беспилотных подводных аппаратов "Посейдон". Его испытания идут полным ходом. Тут, пожалуй, надо напомнить читателям, что это за зверь такой.

СПРАВКА КП

«Посейдон» - новейший российский беспилотный подводный комплекс стратегической дальности.

Несет ядерную боеголовку огромной мощности. Предназначается для уничтожения военно-морских баз противника и других объектов, находящихся на берегу.

Может скрыто выйти в район стационарной или подвижной цели и атаковать ее.

На рубеж пуска «Посейдон» транспортируется с помощью специально обустроенных атомных подлодок.

Параметры оружия засекречены. По данным зарубежных источников, длина аппарата больше 20 м, а диаметр - 1,6 м. С помощью ядерной установки он может развивать скорость не меньше 180 км в час (примерно 90 узлов), А дальность его хода - до 10 000 км (межконтинентальная).

Спуск «Хабаровска» на воду (по данным того же источника КП в оборонке) ожидается в апреле-мае. А на испытания субмарины в комплексе с «Посейдоном» потребуется не менее двух лет.

Подлодка строится на заводе "Севмаш" в Северодвинске. Там же уже прошла церемония спуска на воду опытной атомной подлодки «Белгород», переработанной специально для с «Посейдона».

ДРОЖАЩИЙ ГОЛОС ЗАПАДА

«Россия разрабатывает разрушительную «машину Судного дня», которая может уничтожить крупные города США!».

«Взрыв российского ядерного дрона может вызвать 300-футовое радиоактивное цунами, направленное на береговую линию США!". Это лишь некоторые выводы американских военных и специалистов-ядерщиков, которые появились вскоре после того, как им стало известно о существовании «Посейдонов». Аналитики Пентагона считают, что российские подводные беспилотники могут быть вооружены как обычными боеголовками, так и ядерными зарядами мощностью в десятки (!!!) мегатонн и уничтожать любые военно-морские базы и целые города.

По мнению физика Рекса Ричардсона, «бесшумные маневры под водой означают, что «Посейдон» может незаметно приблизиться к берегу и устроить Армагеддон».

Что важно. Считается, что «Посейдон» - это оружие не нападения, а сдерживания. Потенциальному агрессору будет очень сложно решиться напасть на Россию, зная, что он неминуемо получит ответные удары «Посейдона» и его прибрежные города будут гарантированно разрушены. Именно поэтому «Посейдон» и называют «оружием возмездия» или «машиной судного дня».

Минобороны публикует видео испытаний беспилотного подводного комплекса «Посейдон».

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