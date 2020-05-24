Когда у нас? Трамп призвал власти американских штатов быстрее открывать церкви

В США президент Дональд Трамп призвал как можно скорее открыть двери церквей для прихожан. Глава государства заявил, что это необходимая мера. Президент пригрозил, что если местные власти не сделают это своевременно, он сделает это сам в обход их решений.

"Некоторые губернаторы сочли необходимыми магазины спиртных напитков и клиники для абортов, но оставили за бортом церкви и другие молельные места. Это неправильно. Я исправляю эту несправедливость… Я призываю губернаторов разрешить нашим церквям и местам поклонения открыться прямо сейчас", - цитирует "РИА Новости" Дональда Трампа.

Президент заявил, что если у губернаторов есть вопросы, они могут позвонить ему и развеять свои сомнения. Трамп считает, что священнослужители в состоянии обеспечить безопасность прихожан.

Напомним, что в России также ограничили посещение храмов из-за пандемии коронавируса. Когда ограничения снимут, точной информации пока нет. Перед Страстной неделей и Пасхой Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рекомендовал верующим воздержаться от посещения богослужений.