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Когда Трамп выведет войска из Сирии: Военный эксперт раскрыл, от каких факторов это зависит
14 ноября 2019, 18:39 • 83 • Политика
Дональд Трамп не выведет войска США из Сирии, пока на него давят демократы, считает военный эксперт Михаил Александров.
Президент США Дональд Трамп выведет американские войска из Сирии, когда на него перестанут давить демократы. Такого мнения придерживается ведущий военный эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.
По его мнению, международное давление медленно, но верно приносит свои плоды и рано или поздно Трампу придётся вывести военных США из Сирии. Это лишь вопрос времени, уверен эксперт.
Эксперт считает, что гордость не позволяет Трампу не обращать внимания на критику его решений со стороны представителей Демократической партии. Он не выведет войска из Сирии, пока демократы не прекратят кричать о том, что он "бежит" оттуда, подчеркнул Михаил Александров.
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