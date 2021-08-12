Когда талибы окончательно овладеют Афганистаном

У афганского движения "Талибан"* появились свои военно-воздушные силы. Кое-кто из наблюдателей оценил это не без толики юмора, но факт есть факт: после капитуляции правительственных частей в Кундузе талибы** затрофеили в местном аэропорту не повреждённый с виду ударный вертолёт Ми-35.

Будут ли – и смогут ли – талибы** поднимать машину в воздух, чтобы обстреливать, скажем, Кабул, неизвестно. Но в любом случае это событие стало очередным и очень удачным для прессы всего мира символом нарастающего краха афганского правительства после того, как США предали его, отправив свои войска домой…

На самом деле наука управлять этим модернизированным "Крокодилом" невелика. Точнее, двух человек для экипажа найти в такой десятилетиями воюющей стране, как Афганистан, отнюдь не проблема. Не исключено, что ими станет прежний экипаж из правительственных пилотов, который просто перейдёт на сторону победителя. Помнится, когда самому довелось полежать под налётом талибских МиГов-21, получил хладнокровный ответ от джаг турана Зарифа из войска Ахмад Шаха Масуда, которое тогда штурмовало Кабул: "Так то ж наши бывшие лётчики". Только под "нашими" этот масудовский командир, как оказалось, имел в виду тех, в составе которых и дослужился до звания старшего капитана, – предыдущие правительственные войска Демократической Республики Афганистан. По-русски говорил. В России учился.

Причудлива внутренняя политическая карта Афганистана. Всегда такой была и будет. И идейных там мало. Неслучайно сам Кундуз перешёл под контроль талибов** после того, как десятки правительственных солдат перешли здесь на их сторону. Едва ли не целыми подразделениями.

Кстати, одно из таких сдавшихся подразделений во главе с неким командиром Айнуллой и сдало талибам аэропорт с живым вертолётом.

А вот дальше уже не забавно…

Имеется в виду – для правительства Афганистана. Потому что именно такой результат боёв всё чаще становится нормативным – когда правительственные вооружённые силы в регионах просто втыкают штыки в землю.

На данный день, по сообщениям с места событий, "Талибан"* полностью установил контроль над девятью из 34 афганских провинций. Слово "полностью" тут принципиально: по разным свидетельствам, само правительство столько провинций полностью не контролирует. Оно держит областные и районные центры – в то время как "Талибан"* свободно ходит по "земле", договорившись с местными племенными князьками или усадив на место непокорных своих ставленников из тех же племён.

Впечатляет и скорость, с которой начали происходить такие захваты: эти девять провинций отштурмованы и взяты за три дня! Среди них такие ключевые центры, как город Файзабад, центр провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, или Пули-Хумри – центр провинции Баглан на пути из Кабула на север. За ещё три ключевых пункта пока ведутся ожесточённые бои – это известные и по той, "нашей", войне Лашкаргах, Герат и Кандагар.

Как утверждают талибы**, они установили полный контроль над границами с Таджикистаном и Узбекистаном. Но, правда, за важный центр Мазари-Шариф кипят бои. Этот город всегда входил в узбекский ареал в Афганистане, так что там бои имеют ещё и явно национальный характер.

Точно так же, по тем же сообщениям, талибы** контролируют границы с Ираном, Туркменией, Китаем и Пакистаном. Коли так, то как бы правительство в Кабуле ни крепилось, но по факту оно уже сидит в окружении и блокаде. И без надежды вырваться. Разве что договориться.

Договорятся?

Этот вопрос Царьград задал одному из самых профессиональных и осведомлённых экспертов по афганской теме, старшему научному сотруднику Института востоковедения РАН и заведующему Центром изучения Центральной Азии в Институте стран СНГ Андрею Грозину. Точнее, вопрос был поставлен так: а есть за правительством ещё силы, чтобы с ним было о чём договариваться?

Андрей Грозин: Да, безусловно. Потому что, я так понимаю, действующая власть не хочет делиться ничем. Рассчитывает всё-таки, что либо американцы, либо соседи, либо что-то ещё поможет. Либо что внутренние силы объединятся. Всё-таки в Афганистане, помимо талибов** и помимо правительства, есть значительное количество внутренних сил, которые не примкнули по большому счету ни к той, ни к той стороне. И пока, что называется, придерживаются вооружённого нейтралитета. Особенно в регионах, в провинциях.

Царьград: То есть всё-таки тотальной победы а ля Вьетконг в 75-м году, не будет?

А.Г.: Пока нет. Но в конечном итоге, думаю, кончится всё чем-то таким. Другой вопрос, что бегство из Сайгона американцы в данном конкретном случае буквально не повторят, они сбегут раньше. А всех своих коллаборантов постараются либо пристроить в центральноазиатские республики, причём за деньги самих же центральноазиатов, либо вывезут. Самых ценных, которых можно ещё будет как-то использовать в перспективе. Либо бросят.

Но в принципе у талибов** сейчас, если оценивать текущую ситуацию, позиции, конечно, выигрышней, чем у официальной власти. Официальная власть лишилась иностранного штыка, на котором сидела, точнее, лишается. И то, что войска демонстрируют слабую устойчивость – стоит талибам** пострелять, как они бегут через Пяндж на таджикскую сторону, – это как раз-таки не в пользу официальной власти факты. Поэтому и большинство комментаторов говорят вполне разумно, что "Талибан"* сейчас поймал кураж. На них сейчас смотрят, как на сторону побеждающую. Кроме того, на них теперь будет работать, постепенно всё сильней и сильней, имидж победителей американцев. Восточное общество очень любит такие вещи.

Но тут есть одно обстоятельство. Все такие наступления – они ведь не могут происходить только на внутренних ресурсах. Кто-то должен подбрасывать деньги, кто-то должен оружие поставлять и так далее. Значит, надо ожидать, что и у талибов** спонсоры появятся. У победителей всегда появляются спонсоры.

Следующий этап – опять война?

Ц.: У победителей всегда есть ещё одна проблема: у победы много отцов. Не разложит ли этот победительный раж само движение "Талибан"*? А уж тем более – когда у "отцов" спонсоры появятся, а пряников всегда не хватает на всех…

А.Г.: Верно, талибы** уже раздробились. Это сейчас не такое монолитное движение, как при мулле Омаре было. Нет такого авторитета, который бы примирял вот эти разные толки и лагеря, всех этих разных полевых командиров, разных религиозных авторитетов, разных региональных полубандитов…

Ц.: Так, может быть, этого и ждёт правительство Гани?

А.Г.: Думаю, это уже будет следующим этапом – после того как талибы** свалят правительство Гани. Если будет гражданская война, если будет активная фаза, штурм Кабула и всё, что с этим связано. А вот после того, как они придут к власти, тогда неизбежно начнутся как внутренние разборки, так и борьба против них. Не стоит забывать и этих вот исламистских "интернационалистов", которые тоже хотят свой пирог получить, – тех, скажем так, не граждан Афганистана с оружием в руках, что находятся на афганской территории. Из различных исламских государств, союзов исламского джихада, различных джамаатов и прочих исламских движений Узбекистана и Туркестана. Там этих "интернационалистов"… В любом случае, речь идёт не о сотнях, а о тысячах. И это люди с опытом, люди мотивированные, люди, включённые в свои группировки, воюющие давно. Имеющие опыт. То есть это достаточно сильная, серьёзная сила, которая тоже будет участвовать активно в этой гипотетической гражданской войне.

И потому, я так понимаю, у соседей Афганистана, и центральноазиатских, и более отдалённых государств, наподобие России, Китая, Индии, основную тревогу вызывает не возможный приход талибов** к власти. Потому что талибы всё-таки воспринимаются как националистическое движение, которое просто борется за власть. И как вооружённая оппозиция, которая хочет свалить американских марионеток и занять их место. А вот настоящее опасение вызывают именно эти десятка два различных группировок, от которых можно ждать только неприятностей. Для всех.

Что с того?

Нам важно понимать, как представляется, три вещи.

Первое. Движение "Талибан"* уже не успокоится, покуда не свалит проамериканское правительство и не захватит власть. Так что в перспективе надо иметь в виду его победу.

Второе. Когда Движение "Талибан"* победит, то оно автоматически станет нашим (в целом всех своих соседей) защитником и оберегателем от дальнейшей, ещё более грозной экстремистской угрозы. И эту вот звёздочку возле его названия придётся официально отменять, официально убирать талибов** из списка террористов. Тем более что по факту они станут борцами с ними.

И третье: надо всё равно готовиться к неприятностям. Не от талибов**. От их тех самых куда более экстремистских противников. То есть присутствие наших войск и контртеррористических подразделений в русской Центральной Азии становится императивом.

Хм, есть и четвёртая вещь. Талибам** нужно будет ещё и помогать…

* Движение "Талибан" – террористическая организация, деятельность которой на территории Российской Федерации запрещена.

** Талибы – участники движения "Талибан", деятельность которого на территории Российской Федерации запрещена.