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Когда стихнут беспорядки в Белоруссии - эксперт назвал срок

18 августа 2020, 18:45  •  113 • Политика
Фото: EPA
Все зависит от выделенных Западом оппозиционерам денег
Протестные акции и беспорядки в Белоруссии против действующего президента страны Александра Лукашенко будут продолжаться еще около двух месяцев, поскольку выделенные на это средства уже освоены. С таким прогнозом выступил политический аналитик и обозреватель Анатолий Вассерман.
Он отметил, что не в курсе, сколько денег поступило на антилукашенковскую кампанию, пару месяцев белорусы еще побузят.
"Все будет: и мелкие локальные стычки, и большие разборки", – цитирует издание "Украина.ру" знатока.
Ранее сегодня основатель телеканала "ЦарьГрад" Константин Малофеев эфире радио "Комсомольская правда" выразил предположение, что к беспорядкам в соседней Республике причастны западные спецслужбы, которые пытаются взять под контроль Минск. По его словам, в Белоруссии они ведут гибридную войну. Ее отпечаток отразится и на России.
Также во вторник, 18 августа, о ситуации в Республике президенту РФ Владимиру Путину было сразу три звонка из Европы: от канцлера Германии Ангелы Меркель, от лидера Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

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