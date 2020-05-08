Когда СССР вёл войну в Афганистане, гибло меньше местных, чем в «мирное» время • 45 • Война

Войну в Афганистане, в которую Советский Союз был втянут на целое десятилетие, трудно назвать победоносной. Правда, тут вопрос спорный, смотря как считать.







Результаты Афганской войны для Афганистана

Если брать ситуацию в самом Афганистане до и после ввода нашего ограниченного контингента, то улучшений не произошло. Москве не удалось ни загасить конфликт в этой стране, ни посадить в ней «на трон» лояльного нам правителя.



Но есть и другая сторона этого вопроса. За десять лет войны в Афганистане погибло несколько тысяч советских граждан, чаще всего называют цифру 15 тысяч человек. В это же десятилетие среди жителей этой центральноазиатской страны была зафиксирована самая низкая смертность по сравнению с предыдущими и последующими годами. Если с 1985 по 1990 год в Афганистане по разным причинам ушла из жизни 291 тысяча человек, то за период с 1950 по 1980 год (до ввода советских войск) и с 1990 по 2010 год (после их вывода) ни в одну из «пятилеток» показатель смертности не опускался ниже 350 тысяч человек за пять лет. А самый высокий уровень смертности в Афганистане начиная с 1950 года отмечен с 2005 по 2010 год, составив 496 тысяч человек за пять лет. Получается, что, когда Советский Союз вел войну в Афганистане, гибло меньше местных жителей, чем в «мирное» время.





Некоторые думают, что ввод Советской армии в эту страну был меньшим из двух зол. Они считают, что ситуация в Афганистане несла угрозу СССР, особенно его среднеазиатским республикам, так как могла дестабилизировать там обстановку. Но однозначно о степени этой угрозы судить трудно. Правда, исключать того, что ввод войск в соседнюю страну, возможно, отодвинул эту опасность, тоже нельзя.



Советский Союз не вышел однозначным победителем

Если же рассмотреть последствия Афганской войны для нашей страны более глобально, то минусов окажется очень много. Американцы сейчас уже и не скрывают, что намеренно создавали условия, чтобы СССР был вынужден ввести войска в Афганистан и завяз там надолго. Советское руководство долго не решалось ввести контингент, несмотря на многочисленные просьбы приглашающей стороны. А когда наши военные уже были в Афганистане, Кремль не собирался держать их там столько времени. Да и воевать с местными силами не планировали, собирались просто стать гарнизонами и взять под охрану стратегические объекты и коммуникации.





Но получилось, как получилось. За вводом контингента в Афганистан последовали экономические санкции против СССР, бойкот Московской олимпиады, ухудшение отношений со многими странами. Существует даже мнение, что участие СССР в Афганской войне подтолкнуло его к развалу. Эта точка зрения, конечно, спорная, но как одна из версий тоже вполне имеет право на существование. Её, кстати, разделяет Дональд Трамп.



Помимо этого, бывшие «афганцы», вернувшись с войны, к сожалению, продолжили воевать и дальше. Некоторые стали участниками многочисленных многонациональных конфликтов, которые разгорелись по окраинам СССР вскоре после вывода войск из Афганистана. Другие пополнили ряды бойцов многочисленных криминальных группировок, которые примерно с этого времени начали расти в стране, как на дрожжах. Но, разумеется, было немало и таких, которые, прибыв из Афганистана, вернулись к мирной жизни и хорошо в ней устроились. Это люди чести, которые по сей день работают во благо Отечества.



В общем, как ни крути, но однозначную и неоспоримую победу СССР в Афганской войне не одержал.



Но поражение касается именно советского политического руководства, а не Советской армии. Вот она-то, я считаю, эту войну точно не проиграла.



Победители Афганской войны

К примеру, начальник Генштаба ВС СССР маршал Ахромеев считал, что большинство военных операций в Афганистане проводилось безупречно, но далеко не все зависит от военных:



Нет ни одной военной задачи, которая ставилась бы, но не решалась, а результата нет. Мы контролируем Кабул и провинциальные центры, но на захваченной территории не можем установить власть. Мы проиграли борьбу за афганский народ.



А вот что говорил генерал-полковник Громов, занимавший в годы Афганской войны должность командующего 40-й армией:



Я глубоко убеждён: не существует оснований для утверждения о том, что 40-я армия потерпела поражение, равно как и о том, что мы одержали военную победу в Афганистане. Советские войска в конце 1979 года беспрепятственно вошли в страну, выполнили — в отличие от американцев во Вьетнаме — свои задачи и организованно вернулись на Родину. Если в качестве основного противника Ограниченного контингента рассматривать вооружённые отряды оппозиции, то различие между нами заключается в том, что 40-я армия делала то, что считала нужным, а душманы — лишь то, что могли.

И как с ним здесь спорить! Хотя моджахедам временами и удавалось одерживать победы над советскими войсками, за все годы войны они не захватили ни единого крупного населенного пункта, не провели ни единой серьезной операции.



А вот наш ограниченный контингент, хотя и у него было немало поражений в этой войне, одерживал блестящие военные победы на протяжении всего периода, пока находился в Афганистане.



Победы Советской армии в Афганской войне

Как известно, масштабному вводу советских войск в Афганистан по приглашению президента страны Хафизуллы Амина предшествовали штурм 27 декабря 1979 года президентского дворца советскими спецслужбами и убийство президента.



Спецоперация была проведена настолько быстро и безупречно, что впоследствии ее внимательно изучали спецподразделения многих стран мира.



Очень своеобразно это событие было тогда описано в газете «Правда»:



В результате поднявшейся волны народного гнева Амин вместе со своими приспешниками предстал перед справедливым народным судом и был казнен.

Поначалу советские части должны были только охранять объекты и коммуникации, а обязанность борьбы с местными исламистами была возложена на правительственные войска Афганистана. Но вскоре нашему контингенту пришлось начать боевые действия.



Как ни странно, одними из первых противников советских военных в Афганистане стали некоторые правительственные части, поднявшие мятеж. Уже в начале января начались такие столкновения. Например, 9 января 4-й афганский артиллерийский полк поднял мятеж и перебил военных советников из СССР. Мятеж был подавлен советскими солдатами, сто человек мятежников убиты. Наши потери составили только два человека убитыми.



Затем подобных случаев стало много, и наши военные провели серию успешных рейдов с использованием наземных сил и авиации против мятежников. С этого момента война для нашего контингента перешла в активную фазу. Советские войска вместе с верными правительству афганскими перешли к полномасштабным операциям.



С середины ноября 1980 года по начало декабря в центральных провинциях страны шла операция «Центр», в которой участвовало около 16 тысяч советских и афганских военных при поддержке авиации, бронетехники и артиллерии. Тогда было уничтожено 500 боевиков и еще более 700 взято в плен. «Сто тысяч тонн международной дипломатии» и суда-беспилотники



С 1981 года начинается активный захват укрепрайонов и баз моджахедов по всей стране.



Отдельно стоит отметить пятую Панджшерскую операцию, которая проводилась с 15 мая по 2 июня 1982 года, где участвовало порядка 12 тысяч советских военнослужащих различных родов войск. В ходе ее осуществления прошла первая массовая высадка десанта во время этой войны. В первые три дня операции с вертолётов десантировалось около 4 тысяч бойцов.



В сражении под Хостом, которое длилось около полутора месяцев летом 1985 года, было уничтожено почти две с половиной тысячи «душманов».



Большой проблемой для советской авиации стало появление у моджахедов ПЗРК «Стингер», которые им стали поставлять американцы с осени 1986 года. Но почти сразу после появления этого новейшего на тот момент оружия у боевиков спецназовцам из разведгруппы майора Белова удалось захватить под Кандагаром три образца таких комплексов.



Можно также упомянуть некоторые успешные операции по уничтожению караванов, доставлявших оружие и многое другое из Пакистана и Ирана.



Удачные военные действия велись Советской армией вплоть до января 1989 года, а в феврале войска вывели из страны. Разумеется, в ходе Афганской войны были не только победы, случались и неудачи, причем довольно серьезные. При этом в целом удачные действия контингента никак не влияли на общую ситуацию в стране. Конфликт продолжался, причем большинство населения поддерживало моджахедов.



Итоги войны

Собственно, без поддержки СССР новая власть в Афганистане продержаться долго не смогла. Результаты мирных переговоров, которые проводились в Женеве без участия моджахедов, так и остались только на бумаге. После вывода наших войск война для афганцев не закончилась и продолжается даже сейчас.



А тогда, сразу после вывода советских войск, президент Афганистана Наджибулла переругался с собственным правительством, многие из членов которого перешли на сторону оппозиции. Естественно, он не смог удержаться «у руля». К 1992 году власть в Кабуле захватили талибы, а Наджибулла был повешен.



И сегодня афганские старики, в молодости стрелявшие в советских солдат из горных засад, сравнивают русских военных с американскими, которые находятся в Афганистане в наши дни. И сравнение обычно не в американскую пользу. Афганские старожилы вспоминают о том, что русские строили школы и больницы, электростанции, дороги и аэропорты. Войну в Афганистане, в которую Советский Союз был втянут на целое десятилетие, трудно назвать победоносной. Правда, тут вопрос спорный, смотря как считать.Если брать ситуацию в самом Афганистане до и после ввода нашего ограниченного контингента, то улучшений не произошло. Москве не удалось ни загасить конфликт в этой стране, ни посадить в ней «на трон» лояльного нам правителя.Но есть и другая сторона этого вопроса. За десять лет войны в Афганистане погибло несколько тысяч советских граждан, чаще всего называют цифру 15 тысяч человек. В это же десятилетие среди жителей этой центральноазиатской страны была зафиксирована самая низкая смертность по сравнению с предыдущими и последующими годами. Если с 1985 по 1990 год в Афганистане по разным причинам ушла из жизни 291 тысяча человек, то за период с 1950 по 1980 год (до ввода советских войск) и с 1990 по 2010 год (после их вывода) ни в одну из «пятилеток» показатель смертности не опускался ниже 350 тысяч человек за пять лет. А самый высокий уровень смертности в Афганистане начиная с 1950 года отмечен с 2005 по 2010 год, составив 496 тысяч человек за пять лет. Получается, что, когда Советский Союз вел войну в Афганистане, гибло меньше местных жителей, чем в «мирное» время.Некоторые думают, что ввод Советской армии в эту страну был меньшим из двух зол. Они считают, что ситуация в Афганистане несла угрозу СССР, особенно его среднеазиатским республикам, так как могла дестабилизировать там обстановку. Но однозначно о степени этой угрозы судить трудно. Правда, исключать того, что ввод войск в соседнюю страну, возможно, отодвинул эту опасность, тоже нельзя.Если же рассмотреть последствия Афганской войны для нашей страны более глобально, то минусов окажется очень много. Американцы сейчас уже и не скрывают, что намеренно создавали условия, чтобы СССР был вынужден ввести войска в Афганистан и завяз там надолго. Советское руководство долго не решалось ввести контингент, несмотря на многочисленные просьбы приглашающей стороны. А когда наши военные уже были в Афганистане, Кремль не собирался держать их там столько времени. Да и воевать с местными силами не планировали, собирались просто стать гарнизонами и взять под охрану стратегические объекты и коммуникации.Но получилось, как получилось. За вводом контингента в Афганистан последовали экономические санкции против СССР, бойкот Московской олимпиады, ухудшение отношений со многими странами. Существует даже мнение, что участие СССР в Афганской войне подтолкнуло его к развалу. Эта точка зрения, конечно, спорная, но как одна из версий тоже вполне имеет право на существование. Её, кстати, разделяет Дональд Трамп.Помимо этого, бывшие «афганцы», вернувшись с войны, к сожалению, продолжили воевать и дальше. Некоторые стали участниками многочисленных многонациональных конфликтов, которые разгорелись по окраинам СССР вскоре после вывода войск из Афганистана. Другие пополнили ряды бойцов многочисленных криминальных группировок, которые примерно с этого времени начали расти в стране, как на дрожжах. Но, разумеется, было немало и таких, которые, прибыв из Афганистана, вернулись к мирной жизни и хорошо в ней устроились. Это люди чести, которые по сей день работают во благо Отечества.В общем, как ни крути, но однозначную и неоспоримую победу СССР в Афганской войне не одержал.Но поражение касается именно советского политического руководства, а не Советской армии. Вот она-то, я считаю, эту войну точно не проиграла.К примеру, начальник Генштаба ВС СССР маршал Ахромеев считал, что большинство военных операций в Афганистане проводилось безупречно, но далеко не все зависит от военных:А вот что говорил генерал-полковник Громов, занимавший в годы Афганской войны должность командующего 40-й армией:И как с ним здесь спорить! Хотя моджахедам временами и удавалось одерживать победы над советскими войсками, за все годы войны они не захватили ни единого крупного населенного пункта, не провели ни единой серьезной операции.А вот наш ограниченный контингент, хотя и у него было немало поражений в этой войне, одерживал блестящие военные победы на протяжении всего периода, пока находился в Афганистане.Как известно, масштабному вводу советских войск в Афганистан по приглашению президента страны Хафизуллы Амина предшествовали штурм 27 декабря 1979 года президентского дворца советскими спецслужбами и убийство президента.Спецоперация была проведена настолько быстро и безупречно, что впоследствии ее внимательно изучали спецподразделения многих стран мира.Очень своеобразно это событие было тогда описано в газете «Правда»:Поначалу советские части должны были только охранять объекты и коммуникации, а обязанность борьбы с местными исламистами была возложена на правительственные войска Афганистана. Но вскоре нашему контингенту пришлось начать боевые действия.Как ни странно, одними из первых противников советских военных в Афганистане стали некоторые правительственные части, поднявшие мятеж. Уже в начале января начались такие столкновения. Например, 9 января 4-й афганский артиллерийский полк поднял мятеж и перебил военных советников из СССР. Мятеж был подавлен советскими солдатами, сто человек мятежников убиты. Наши потери составили только два человека убитыми.Затем подобных случаев стало много, и наши военные провели серию успешных рейдов с использованием наземных сил и авиации против мятежников. С этого момента война для нашего контингента перешла в активную фазу. Советские войска вместе с верными правительству афганскими перешли к полномасштабным операциям.С середины ноября 1980 года по начало декабря в центральных провинциях страны шла операция «Центр», в которой участвовало около 16 тысяч советских и афганских военных при поддержке авиации, бронетехники и артиллерии. Тогда было уничтожено 500 боевиков и еще более 700 взято в плен.С 1981 года начинается активный захват укрепрайонов и баз моджахедов по всей стране.Отдельно стоит отметить пятую Панджшерскую операцию, которая проводилась с 15 мая по 2 июня 1982 года, где участвовало порядка 12 тысяч советских военнослужащих различных родов войск. В ходе ее осуществления прошла первая массовая высадка десанта во время этой войны. В первые три дня операции с вертолётов десантировалось около 4 тысяч бойцов.В сражении под Хостом, которое длилось около полутора месяцев летом 1985 года, было уничтожено почти две с половиной тысячи «душманов».Большой проблемой для советской авиации стало появление у моджахедов ПЗРК «Стингер», которые им стали поставлять американцы с осени 1986 года. Но почти сразу после появления этого новейшего на тот момент оружия у боевиков спецназовцам из разведгруппы майора Белова удалось захватить под Кандагаром три образца таких комплексов.Можно также упомянуть некоторые успешные операции по уничтожению караванов, доставлявших оружие и многое другое из Пакистана и Ирана.Удачные военные действия велись Советской армией вплоть до января 1989 года, а в феврале войска вывели из страны. Разумеется, в ходе Афганской войны были не только победы, случались и неудачи, причем довольно серьезные. При этом в целом удачные действия контингента никак не влияли на общую ситуацию в стране. Конфликт продолжался, причем большинство населения поддерживало моджахедов.Собственно, без поддержки СССР новая власть в Афганистане продержаться долго не смогла. Результаты мирных переговоров, которые проводились в Женеве без участия моджахедов, так и остались только на бумаге. После вывода наших войск война для афганцев не закончилась и продолжается даже сейчас.А тогда, сразу после вывода советских войск, президент Афганистана Наджибулла переругался с собственным правительством, многие из членов которого перешли на сторону оппозиции. Естественно, он не смог удержаться «у руля». К 1992 году власть в Кабуле захватили талибы, а Наджибулла был повешен.И сегодня афганские старики, в молодости стрелявшие в советских солдат из горных засад, сравнивают русских военных с американскими, которые находятся в Афганистане в наши дни. И сравнение обычно не в американскую пользу. Афганские старожилы вспоминают о том, что русские строили школы и больницы, электростанции, дороги и аэропорты. Сергей Кузмицкий Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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