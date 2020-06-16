Когда срама фигой не прикрыть • 162 • Аналитика

Для начала небольшое лирическое обращение к читателям.





Очень приятно, что вы, уважаемые, так реагируете на статьи. Очень. Особенно те, кто высказывается в стиле «Если ***** вопит – правильной дорогой идем!» Да, вы идете правильной дорогой, если так угодно. Но о результатах мы поговорим через некоторое время, комменты лежат в папочке, так что будет по ним через годик-другой весьма интересный такой материальчик. Аналитический.



Мы же никуда не денемся, правда?



И второе. Очень радует то, что каждый второй наш читатель, который так яро поддерживает шоу с голосованием, из таких развитых стран, как Молдова, Украина, Литва, Эстония, Армения. Очень приятно видеть (да, флаги мы убрали, но это не преграда), что в странах с победившим конституционным строем и развитой экономикой так высоко ценят наши устремления. Обнадеживает несколько даже.



Удивляет, кстати, молчание наших белорусских и израильских читателей. Правда.



А теперь пройдемся по вопросам.



Да, улицы городов в связи с пандемией несколько изменились. Практически исчезла реклама на билбордах, что, в общем-то, логично. Какая может быть реклама в условиях, когда все и вся закрыто?



Зато заполонили пространство плакаты от Центризбиркома, разъясняющие, как нам важно 1 июля прийти на участки для голосования. Очень правильное применение бюджетным деньгам, поскольку каждый гражданин должен хотя бы раз в день увидеть призыв. И проникнуться сознанием.



Призывы, скажем прямо, нового ничего не несут. Все тот же принцип «Голосуй или проиграешь».



Или Конституция, или нам запретят русский язык, выбросят на улицу всех домашних животных, сожгут книги Пушкина, Гоголя, Чехова…



Кто все это сделает, не совсем понятно, видимо, все те же Темный Лорд, педерасты и либералы.



Вот о либералах я хочу поговорить.



Итак, вот призыв беречь память о предках.



Вообще, конечно, очередной шедевр от безмозглых менеджеров, действующих по чьим-то указкам. Совершенно непонятно, причем тут девочка и память о предках. То ли девочке не разрешат помнить о своих предках, то ли возлагать цветы куда-то. Или надевать форму времен Великой Отечественной войны?



Совершенно непонятно.



Вот уж если кто и повинен в искажении исторической правды, о недопущении которого так хорошо говорил президент Путин, так это… Министерство культуры, которое только этим и занимается.



В рубрике «Военный киноман» мы обсудили практически весь шлак, который был выброшен на экраны за последнее время. Список… А что список? Проще сказать, что за 10 лет был ОДИН фильм, который можно назвать фильмом. «28 героев-панфиловцев». Все остальное – низкокачественное и бессовестное «недопорно» на военную тему.



Например, «На Париж». Фильмец, где реального человека, который воевал и победил, показывают, как человека, который получил медаль за взятку. И это я не притянул нисколько, это было в фильме. Реального человека оболгали, просто так. Во имя сценария и заработка.



«Т-34», «Танки», «Непобедимый», «Гитлер капут», «Утомленные солнцем», «Сталинград», «Штрафбат», «Сволочи» — продолжать можно до бесконечности. Череда бездарных и лживых фильмов у нас длиной в бесконечность намечается. И, по-видимому, будет приближаться к цифре 1418, чтобы на каждый день было по «творению».



Да, разве не об этом говорит Путин? Это не искажение истории?



Искажение. Если только у нас не цветет махровым цветом так называемая политика двойных стандартов. То есть, если украинцы заявляют, что Освенцим освобождали украинцы, так как фронт был Украинским, это, конечно, нарушение и искажение. А если у нас гражданин России снимает, как пьяный генерал посылает в атаку толпу (подразделением назвать ЭТО не поворачивается язык), вооруженную черенками от лопат…



Нет, это не искажение. Это реальность. Это так господа либералы правду изволят показывать.



А теперь задумаемся. Есть бездарь-сценарист и бездарный режиссер. Которые взяли и «сваяли» нечто ужасное в очередной раз. Но перед тем, как запустить всю машину по съемке фильма, автор сценария и режиссер обязаны предъявить свой «шедевр» в различные инстанции.



А что в инстанциях? А ничего. Судя по тому, что выходит на экраны, в инстанциях сидят совершенно такие же господа.



Итак, какая у нас рисуется цепочка?



Бюджет. Формирует его правительство России, утверждают Госдума, Совфед и президент. А потом начинается распределение согласно утвержденным статьям по исполнителям. То есть министерствам.



В нашем случае — Министерство культуры. В котором есть департамент кинематографии, который состоит в том числе из трех отделов, которые занимаются государственной поддержкой производства, продвижения и проката национальных фильмов. Всех, игровых, неигровых, анимационных.



Вот, получается, гнездо. Где втихую и творят то, что мы видим на экранах.



Но простите, а в гнездо эти люди откуда попадают? С улицы, что ли, приходят? Или из Госдепа засылают? Ну да, на парашютах сбрасывают…



Нет, министра назначает премьер-министр и утверждает президент. Министр назначает начальников департаментов и далее по служебной лестнице вниз.



То есть вроде как свои. Нет, можно, конечно, вражину пропихнуть, занеся в кабинет, но не все министерство, правда?



И сценаристы приносят сценарии, их (возможно) читают, даже (вероятно) обсуждают. Люди, назначенные человеком, которого назначил президент и премьер. А в итоге на экране полная фигня.



И кто виноват? Враги? Госдеп? Темный Лорд Навальный?



Ну и самое забавное: так от кого надо защищать память о предках? Судя по всему, как раз от вышеперечисленной компании. Начиная от сценаристов и режиссеров и заканчивая министром культуры.



Вот только немного непонятно, почему для того, чтобы разгрести совершенно бескультурное наше Министерство культуры, надо заботу о памяти в Конституции прописывать.



Без этого не работает?



И второй вывод намечается. Получается, что если что-то в Конституции не прописать, – всё? Работать согласно федеральным законам никто не собирается? Основание для безделья, так сказать?



Очень своеобразно всё. Вот лично мне всё равно, будет в Конституции написано про память предков или нет. Я чту и уважаю как своих, так и чужих (хотя какие они мне чужие) солдат и офицеров той войны. И буду это делать до конца.



А тот, кто плевать хотел на историю, тому что оно будет в Конституции, что нет… Все равно на выходе у такого человека будет «Цитадель» или что-то подобное. Или полное равнодушие.



Но вот так и получается, что поправка насчет переписывания истории обращена вроде бы как против тех, кто ее переписывает, но вот проблема: они занимаются этим на государственных должностях и за счет бюджетных денег.



Ситуация смешная и печальная одновременно. Но, как сказал один из персонажей художественного фильма, фигой срама не прикрыть. И поправкой в Конституцию никак не остановить тот бескультурный кошмар, который творит наше Министерство культуры.



За наши деньги, между прочим, переписывая историю и оплевывая героев Великой Отечественной войны.



Владимир Владимирович вроде бы дело говорит, но вот дальше слов-то никак… Порнофильмы как снимали, так и снимают. Мавзолей фанеркой крашеной как закрывали, так и закрывают. И так далее.



И при чем тут Основной закон… Как сказал еще один литературный герой Булгакова, разруха не в клозетах, а в головах. Для начала небольшое лирическое обращение к читателям.Очень приятно, что вы, уважаемые, так реагируете на статьи. Очень. Особенно те, кто высказывается в стиле «Если ***** вопит – правильной дорогой идем!» Да, вы идете правильной дорогой, если так угодно. Но о результатах мы поговорим через некоторое время, комменты лежат в папочке, так что будет по ним через годик-другой весьма интересный такой материальчик. Аналитический.Мы же никуда не денемся, правда?И второе. Очень радует то, что каждый второй наш читатель, который так яро поддерживает шоу с голосованием, из таких развитых стран, как Молдова, Украина, Литва, Эстония, Армения. Очень приятно видеть (да, флаги мы убрали, но это не преграда), что в странах с победившим конституционным строем и развитой экономикой так высоко ценят наши устремления. Обнадеживает несколько даже.Удивляет, кстати, молчание наших белорусских и израильских читателей. Правда.А теперь пройдемся по вопросам.Да, улицы городов в связи с пандемией несколько изменились. Практически исчезла реклама на билбордах, что, в общем-то, логично. Какая может быть реклама в условиях, когда все и вся закрыто?Зато заполонили пространство плакаты от Центризбиркома, разъясняющие, как нам важно 1 июля прийти на участки для голосования. Очень правильное применение бюджетным деньгам, поскольку каждый гражданин должен хотя бы раз в день увидеть призыв. И проникнуться сознанием.Призывы, скажем прямо, нового ничего не несут. Все тот же принцип «Голосуй или проиграешь».Или Конституция, или нам запретят русский язык, выбросят на улицу всех домашних животных, сожгут книги Пушкина, Гоголя, Чехова…Кто все это сделает, не совсем понятно, видимо, все те же Темный Лорд, педерасты и либералы.Вот о либералах я хочу поговорить.Итак, вот призыв беречь память о предках.Вообще, конечно, очередной шедевр от безмозглых менеджеров, действующих по чьим-то указкам. Совершенно непонятно, причем тут девочка и память о предках. То ли девочке не разрешат помнить о своих предках, то ли возлагать цветы куда-то. Или надевать форму времен Великой Отечественной войны?Совершенно непонятно.Вот уж если кто и повинен в искажении исторической правды, о недопущении которого так хорошо говорил президент Путин, так это… Министерство культуры, которое только этим и занимается.В рубрике «Военный киноман» мы обсудили практически весь шлак, который был выброшен на экраны за последнее время. Список… А что список? Проще сказать, что за 10 лет был ОДИН фильм, который можно назвать фильмом. «28 героев-панфиловцев». Все остальное – низкокачественное и бессовестное «недопорно» на военную тему.Например, «На Париж». Фильмец, где реального человека, который воевал и победил, показывают, как человека, который получил медаль за взятку. И это я не притянул нисколько, это было в фильме. Реального человека оболгали, просто так. Во имя сценария и заработка.«Т-34», «Танки», «Непобедимый», «Гитлер капут», «Утомленные солнцем», «Сталинград», «Штрафбат», «Сволочи» — продолжать можно до бесконечности. Череда бездарных и лживых фильмов у нас длиной в бесконечность намечается. И, по-видимому, будет приближаться к цифре 1418, чтобы на каждый день было по «творению».Да, разве не об этом говорит Путин? Это не искажение истории?Искажение. Если только у нас не цветет махровым цветом так называемая политика двойных стандартов. То есть, если украинцы заявляют, что Освенцим освобождали украинцы, так как фронт был Украинским, это, конечно, нарушение и искажение. А если у нас гражданин России снимает, как пьяный генерал посылает в атаку толпу (подразделением назвать ЭТО не поворачивается язык), вооруженную черенками от лопат…Нет, это не искажение. Это реальность. Это так господа либералы правду изволят показывать.А теперь задумаемся. Есть бездарь-сценарист и бездарный режиссер. Которые взяли и «сваяли» нечто ужасное в очередной раз. Но перед тем, как запустить всю машину по съемке фильма, автор сценария и режиссер обязаны предъявить свой «шедевр» в различные инстанции.А что в инстанциях? А ничего. Судя по тому, что выходит на экраны, в инстанциях сидят совершенно такие же господа.Итак, какая у нас рисуется цепочка?Бюджет. Формирует его правительство России, утверждают Госдума, Совфед и президент. А потом начинается распределение согласно утвержденным статьям по исполнителям. То есть министерствам.В нашем случае — Министерство культуры. В котором есть департамент кинематографии, который состоит в том числе из трех отделов, которые занимаются государственной поддержкой производства, продвижения и проката национальных фильмов. Всех, игровых, неигровых, анимационных.Вот, получается, гнездо. Где втихую и творят то, что мы видим на экранах.Но простите, а в гнездо эти люди откуда попадают? С улицы, что ли, приходят? Или из Госдепа засылают? Ну да, на парашютах сбрасывают…Нет, министра назначает премьер-министр и утверждает президент. Министр назначает начальников департаментов и далее по служебной лестнице вниз.То есть вроде как свои. Нет, можно, конечно, вражину пропихнуть, занеся в кабинет, но не все министерство, правда?И сценаристы приносят сценарии, их (возможно) читают, даже (вероятно) обсуждают. Люди, назначенные человеком, которого назначил президент и премьер. А в итоге на экране полная фигня.И кто виноват? Враги? Госдеп? Темный Лорд Навальный?Ну и самое забавное: так от кого надо защищать память о предках? Судя по всему, как раз от вышеперечисленной компании. Начиная от сценаристов и режиссеров и заканчивая министром культуры.Вот только немного непонятно, почему для того, чтобы разгрести совершенно бескультурное наше Министерство культуры, надо заботу о памяти в Конституции прописывать.Без этого не работает?И второй вывод намечается. Получается, что если что-то в Конституции не прописать, – всё? Работать согласно федеральным законам никто не собирается? Основание для безделья, так сказать?Очень своеобразно всё. Вот лично мне всё равно, будет в Конституции написано про память предков или нет. Я чту и уважаю как своих, так и чужих (хотя какие они мне чужие) солдат и офицеров той войны. И буду это делать до конца.А тот, кто плевать хотел на историю, тому что оно будет в Конституции, что нет… Все равно на выходе у такого человека будет «Цитадель» или что-то подобное. Или полное равнодушие.Но вот так и получается, что поправка насчет переписывания истории обращена вроде бы как против тех, кто ее переписывает, но вот проблема: они занимаются этим на государственных должностях и за счет бюджетных денег.Ситуация смешная и печальная одновременно. Но, как сказал один из персонажей художественного фильма, фигой срама не прикрыть. И поправкой в Конституцию никак не остановить тот бескультурный кошмар, который творит наше Министерство культуры.За наши деньги, между прочим, переписывая историю и оплевывая героев Великой Отечественной войны.Владимир Владимирович вроде бы дело говорит, но вот дальше слов-то никак… Порнофильмы как снимали, так и снимают. Мавзолей фанеркой крашеной как закрывали, так и закрывают. И так далее.И при чем тут Основной закон… Как сказал еще один литературный герой Булгакова, разруха не в клозетах, а в головах. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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