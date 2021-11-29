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Когда состоится встреча Путина и Байдена. В Кремле сослались на "любой момент"

29 ноября 2021, 14:20  •  109 • Политика
В Кремле ответили на вопрос о предстоящей встрече Путина и Байдена, сославшись на "любой момент".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о вероятной встрече президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Пока понимания, когда может состояться разговор Байдена и Путина, нет:
Сейчас в планах такого разговора нет. Но рабочие планы на то и рабочие, чтобы добавлять мероприятия, корректировать их, - пояснил Дмитрий Песков.
Пока есть надежда, что ясность появится до конца года. Однако согласование может произойти "в любой момент", добавил Песков.

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