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Когда состоится встреча Путина и Байдена. В Кремле сослались на "любой момент"
29 ноября 2021, 14:20 • 109 • Политика
В Кремле ответили на вопрос о предстоящей встрече Путина и Байдена, сославшись на "любой момент".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о вероятной встрече президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Пока понимания, когда может состояться разговор Байдена и Путина, нет:
Пока есть надежда, что ясность появится до конца года. Однако согласование может произойти "в любой момент", добавил Песков.
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