Когда состоится встреча Путина и Байдена. В Кремле сослались на "любой момент"

В Кремле ответили на вопрос о предстоящей встрече Путина и Байдена, сославшись на "любой момент".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о вероятной встрече президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Пока понимания, когда может состояться разговор Байдена и Путина, нет:

Сейчас в планах такого разговора нет. Но рабочие планы на то и рабочие, чтобы добавлять мероприятия, корректировать их, - пояснил Дмитрий Песков.

Пока есть надежда, что ясность появится до конца года. Однако согласование может произойти "в любой момент", добавил Песков.