Когда снаряды вновь упадут на Донецк и Луганск? • 200 • Аналитика Обстановка накаляется

25 сентября, в среду, ВСУ обстреляли поселок Лозовое на окраине Донецка. Били прицельно 152-мм и 122-мм калибрами. Произвели около 50 выстрелов, причем результативно. Согласно официальной информации, стреляли по заводу алюминиевых профилей, на котором от обстрела загорелись химикаты, в результате чего пришлось эвакуировать жителей окрестных домов. По мнению самих местных жителей, стреляли по складу боеприпасов.









В любом случае, речь идет о целенаправленном обстреле окраин Донецка калибрами, запрещенными Минскими соглашениями, с целью то ли спровоцировать детонацию боеприпасов, то ли выброс опасных химикатов. Очередная провокация, причем предыдущая была накануне, во вторник, когда ВСУ обстреляли из 152-мм артиллерии тыловое Чернухино в ЛНР.



Параллельно украинские СМИ сообщают о новой эффективной спецоперации по похищению ополченца ЛНР. Украинские спецслужбы распространили информацию, согласно которой они похитили с территории ЛНР члена таможенного комитета, используя опыт похищения Владимира Цемаха. В ЛНР данную информацию пока не комментируют.



Провокации Киева становятся жестче и изощреннее. Вполне вероятно, что если ситуация и дальше будет развиваться подобным образом, уже в ближайшие недели можно ожидать ударов артиллерии по жилым районам Луганска и Донецка, а может быть, и по центральной части этих городов.



В Багдаде все спокойно

В этой ситуации правительство ЛДНР проявляет поразительное благодушие. Не слышно ни о подготовке жилья на случай массового бегства жителей прифронтовых поселков, ни о выделении общежитий для тех, кто потерял свои дома. Правительственные СМИ обсуждают «жизненно важные» вопросы: в ЛНР вновь начали преподавать черчение, а в ДНР провели соцопрос, согласно которому все жители Донецка якобы считают, что война скоро закончится.



Осталось только проявить максимальную глупость и продолжить проводить культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе. В тщетной надежде, что Минские соглашения, которые не действуют на окраине Донецка, будут действовать в его центре. На самом деле хотелось бы посоветовать всем жителям ЛДНР проявлять максимальную бдительность, избегать скоплений народа и глядеть в оба – сейчас вполне могут активизироваться ДРГ.



Куда мы идем?

Совершенно очевидно, что новые, более жестокие обстрелы и новые жертвы не вызовут неожиданных прозрений у Европы или же США. Зеленский может сколько угодно уничтожать население республик и плевать на Минские договоренности – никто в западном мире и пальцем не пошевелит, чтобы остановить кровопролитие. По большому счету, никто и не заинтересован в том, чтобы добиться устойчивого перемирия. Никто, кроме России, однако в Кремле сегодня продолжают искать дипломатическое решение проблемы. Вопрос лишь в том, существует ли оно.



Ситуация патовая: у ЛДНР нет и не было сил, чтобы проломить украинскую оборону и сокрушить украинскую военную машину. Кроме того, Россия против военного решения конфликта, а пойти против воли Москвы для республик немыслимо. Остается разве что отвечать ударом на удар, при этом подвергая опасности мирное население по ту сторону линии разграничения.



Если ничего не изменится, рано или поздно ВСУ осмелеют и предпримут попытку прорыва. Республикам надо к этому готовиться уже сегодня. Уже вчера надо было. Надо приводить в порядок бомбоубежища, готовить жилье и припасы для беженцев, отселить всех желающих из опасной зоны, усилить борьбу против ДРГ.



Москва долго запрягала в 2014 году и сказала свое слово только тогда, когда ополчение было близко к поражению. Но тогда ВСУ не были столь подготовлены и мотивированны. Сегодня они будут убивать быстро и качественно. Они будут наносить удар за ударом до тех пор, пока не спровоцируют Россию на ответную реакцию. Процесс будет жестким и кровавым. Если, конечно, высоколобые мудрецы в столице не найдут выход из этого лабиринта.



В любом случае, если Киев никто не остановит, сам по себе он не остановится. Поэтому надо готовиться к бойне. 25 сентября, в среду, ВСУ обстреляли поселок Лозовое на окраине Донецка. Били прицельно 152-мм и 122-мм калибрами. Произвели около 50 выстрелов, причем результативно. Согласно официальной информации, стреляли по заводу алюминиевых профилей, на котором от обстрела загорелись химикаты, в результате чего пришлось эвакуировать жителей окрестных домов. По мнению самих местных жителей, стреляли по складу боеприпасов.В любом случае, речь идет о целенаправленном обстреле окраин Донецка калибрами, запрещенными Минскими соглашениями, с целью то ли спровоцировать детонацию боеприпасов, то ли выброс опасных химикатов. Очередная провокация, причем предыдущая была накануне, во вторник, когда ВСУ обстреляли из 152-мм артиллерии тыловое Чернухино в ЛНР.Параллельно украинские СМИ сообщают о новой эффективной спецоперации по похищению ополченца ЛНР. Украинские спецслужбы распространили информацию, согласно которой они похитили с территории ЛНР члена таможенного комитета, используя опыт похищения Владимира Цемаха. В ЛНР данную информацию пока не комментируют.Провокации Киева становятся жестче и изощреннее. Вполне вероятно, что если ситуация и дальше будет развиваться подобным образом, уже в ближайшие недели можно ожидать ударов артиллерии по жилым районам Луганска и Донецка, а может быть, и по центральной части этих городов.В этой ситуации правительство ЛДНР проявляет поразительное благодушие. Не слышно ни о подготовке жилья на случай массового бегства жителей прифронтовых поселков, ни о выделении общежитий для тех, кто потерял свои дома. Правительственные СМИ обсуждают «жизненно важные» вопросы: в ЛНР вновь начали преподавать черчение, а в ДНР провели соцопрос, согласно которому все жители Донецка якобы считают, что война скоро закончится.Осталось только проявить максимальную глупость и продолжить проводить культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе. В тщетной надежде, что Минские соглашения, которые не действуют на окраине Донецка, будут действовать в его центре. На самом деле хотелось бы посоветовать всем жителям ЛДНР проявлять максимальную бдительность, избегать скоплений народа и глядеть в оба – сейчас вполне могут активизироваться ДРГ.Совершенно очевидно, что новые, более жестокие обстрелы и новые жертвы не вызовут неожиданных прозрений у Европы или же США. Зеленский может сколько угодно уничтожать население республик и плевать на Минские договоренности – никто в западном мире и пальцем не пошевелит, чтобы остановить кровопролитие. По большому счету, никто и не заинтересован в том, чтобы добиться устойчивого перемирия. Никто, кроме России, однако в Кремле сегодня продолжают искать дипломатическое решение проблемы. Вопрос лишь в том, существует ли оно.Ситуация патовая: у ЛДНР нет и не было сил, чтобы проломить украинскую оборону и сокрушить украинскую военную машину. Кроме того, Россия против военного решения конфликта, а пойти против воли Москвы для республик немыслимо. Остается разве что отвечать ударом на удар, при этом подвергая опасности мирное население по ту сторону линии разграничения.Если ничего не изменится, рано или поздно ВСУ осмелеют и предпримут попытку прорыва. Республикам надо к этому готовиться уже сегодня. Уже вчера надо было. Надо приводить в порядок бомбоубежища, готовить жилье и припасы для беженцев, отселить всех желающих из опасной зоны, усилить борьбу против ДРГ.Москва долго запрягала в 2014 году и сказала свое слово только тогда, когда ополчение было близко к поражению. Но тогда ВСУ не были столь подготовлены и мотивированны. Сегодня они будут убивать быстро и качественно. Они будут наносить удар за ударом до тех пор, пока не спровоцируют Россию на ответную реакцию. Процесс будет жестким и кровавым. Если, конечно, высоколобые мудрецы в столице не найдут выход из этого лабиринта.В любом случае, если Киев никто не остановит, сам по себе он не остановится. Поэтому надо готовиться к бойне. Егор Махов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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