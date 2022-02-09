Когда скрытое управление информационным пространством даёт сбой

Берлин костьми ложится, не пуская RT в Германию

МИД России сообщил о прекращении спутникового и иного вещания немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, а также о закрытии ее корреспондентского пункта в Москве. Решение, отмечается в заявлении российского МИД, принято «с сожалением», как зеркальная мера на введённый 1 февраля официальный запрет вещания телеканала RT DE в Германии.

Этот шаг Берлина стал завершением его многолетней борьбы против присутствия российского СМИ в немецком медиапространстве. Официальные заявки RT DE на регистрацию в Германии в качестве СМИ немецкий регулятор «спускал на тормозах», и тогда руководство RT пошло другим путём.

Была подана заявка в немецкоязычном Люксембурге, но его власти с явной подачи соседей-немцев в регистрации отказали. Тогда RT DE был лицензирован в Сербии. «Согласно Европейской конвенции о трансграничном телевидении, вещание RT DE возможно на территории 33 европейских стран, включая Германию. Вещание осуществлялось из Москвы, а не из Берлина», – отметила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Однако в декабре немецкий регулятор потребовал от европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять RT DE с платформы вещания. Одновременно, опять-таки с подачи немецких властей, YouTube удалил канал RT DE без возможности восстановления.

Реакция в Германии на ответные меры России выглядела анекдотически. Гендиректор телеканала DW Петер Лимбург выразил своё удивление решением Москвы, назвав его «чрезмерной реакцией». А немецкий Союз журналистов назвал меры российской стороны против DW «ограничением свободы прессы», призвав В. Путина немедленно отменить запрет на вещание DW в России. Оказывается, «в отличие от пропагандистского канала RT DE Deutsche Welle предлагает независимую и критическую журналистику».

В МИД Германии решительно отвергли сравнение DW с каналом RT DE. Дескать, DW – независимый телеканал, тогда как RT является государственным каналом, распространяющим российскую пропаганду. Относительно «независимости» Deutsche Welle ситуацию пояснил известный немецкий политолог Александр Рар: «У немцев придумана система, что напрямую государство не вмешивается в работу "Немецкой волны", но есть надзирательный совет, где сидят представители разных политических правящих сил, которые таким образом контролируют то, что делает Deutsche Welle».

Добавим, что и финансируется DW из государственного бюджета Германии, а её объективность может оценить каждый, кто заходит на её сайт. На мой взгляд, даже на общем фоне западных СМИ Deutsche Welle выделяется ангажированностью и антироссийской пропагандой. Тем не менее эта корпорация без всяких сложностей работала в России.

Так почему немецкие власти, отбросив остатки приличий, костьми ложатся, дабы не допустить распространения RT в Германии?

Дело в том, что «управляемая демократия», в создании которой обвиняют Москву, на Западе давно создана. В той же Германии две ведущие немецкие партии ХДС/ХСС и СДПГ называли двумя крыльями одной партии власти, попасть в которую «несистемным» политическим силам было практически невозможно.

Управлять политическим процессом, не управляя медиасферой, невозможно.

Это в полной мере относится к радио и телевидению; тут, чтобы начать работать, нужно получить лицензию, да и без серьёзных финансов невозможно создать конкурентоспособный продукт. Подавляющее большинство граждан довольствуются тем, что ему преподносят средства действительно массовой информации, где некоторая разница в оценках создаёт иллюзию свободы мнений. Только эта разница всегда укладывается в допустимые рамки. Такая система управления информационным пространством куда эффективнее классической советской с её «единственно правильным мнением».

Однако в последнее время эта система начала давать сбои на фоне навязываемых обществу взглядов на политкорректность, «права» сексуальных меньшинств, обязательную вакцинацию, ограничения свободы граждан под видом заботы о здоровье; это же касается демонизации «агрессивной России».

Что касается RT, все каналы которого в 2020 году на YouTube набрали более 10 млрд просмотров, то он стал первым среди телеканалов, преодолевшим эту отметку, обойдя таких монстров, как CNN, Fox News Channel, «Аль-Джазиру» (английскую и арабскую версии, вместе взятые), Deutsche Welle, BBC.

Эти многие миллионы постоянных зрителей на Западе, относящихся к политически активной прослойке общества, формируют общественное мнение не в меньшей степени, чем СМИ. И это по-настоящему беспокоит те силы, которые действуют на глобальном уровне управления. Две трети знаменитого 25-страничного доклада американских спецслужб, посвященного «вмешательству» России в американские выборы, расписывают страшную силу российских СМИ, работающих на западную аудиторию и (о ужас!) транслирующих российскую официальную точку зрения, прежде всего канал Russia Today.

Информационное «встречное движение» из России настолько пугает «хозяев дискурса», что их действия по недопуску RT заставляют вспомнить советские глушилки (кстати, «Голос Америки», Би-би-си, «Немецкая волна» глушились в СССР лишь в периоды наибольшего обострения отношений).

Можно сколько угодно распинаться о свободе слова и демократических ценностях, но когда скрытый контроль над информационным пространством и политическими процессами перестаёт работать, правящие верхи на Западе, не испытывая никаких комплексов, пускают в ход административное принуждение.