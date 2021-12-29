Когда сертифицируют "Северный поток - 2"? Регулятор назвал сроки

В ФРГ заявили об отсутствии изменений по сертификации оператора "Северного потока - 2". Сроки прежние - 2022 год.

В Федеральном сетевом агентстве ФРГ сообщили, что пока изменений с сертификацией "Северного потока - 2" нет. Таким образом, актуальным следует считать сообщение агентства ещё от 16 ноября, где говорится, что решение о сертификации могут принять в первой половине 2022 года.

О подобной позиции с сертификацией в 2022 году ранее говорил и глава регулятора Йохен Хоман.

16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки". Процесс приостановлен до тех пор, пока передача основных активов и человеческих ресурсов дочерней компании не будет завершена и Федеральное сетевое агентство сможет проверить новые документы. Как только они поступят, снова начнётся отсчёт периода проверки.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.