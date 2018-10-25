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«Когда с мозгами плохо, триллионы не помогут» - Делягин усомнился в способности кабмина реализовать нацпроекты

25 октября 2018, 17:24  •  49 • Политика
Политолог Михаил Делягин прокомментировал сообщение о 28 триллионах рублей, которые правительство Дмитрия Медведева получит на реализацию нацпроектов.
Правительство занимается «кусочно-разрывным» развитием, игнорируя развитие как таковое, и 28 трлн рублей, которые президент потребовал выделить на реализацию нацпроектов, вряд ли исправят ситуацию, полагает политолог Михаил Делягин.
«И депутаты в один день освобождают от налогов деньги, выведенные с нарушением всех и всяческих законов в офшорные зоны. Причем освобождают от налогов задним числом. И тут же начинают рассуждать, как бы побольней и пожестче обложить самозанятых. Это проблема не в триллионах, это проблема в головах. Когда с мозгами плохо, триллионы не помогут», - привел Делягин пример в разговоре с Царьградом.
По его мнению, правительство Дмитрия Медведева «принимает законы, в то время как им было бы неплохо принимать лекарства».
«Полгода назад нужно было шесть триллионов, а сейчас нужно уже 28 триллионов. У нас такими темпами даже «Зенит-Арена» в Питере не дорожала», - раскритиковал эксперт подход кабмина к ключевым нацпроектам.

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