Когда русские вмешались - начались проблемы. Болгар обманывают собственной историей - Кнутов

Военный эксперт Юрий Кнутов признался, что не удивлен "уроками патриотизма", которые сейчас навязывают болгарским школьникам. Он отметил, что во времена Югославии, когда НАТО бомбил города, европейских школьников также учили, что это нормально. А в Болгарии сейчас лишь копируют тот подход, да и к тому же параллельно вносят коррективы в историю собственной страны.

Кнутов отмечает, что сейчас появились историки (и им даже присваивают учёные степени), которые пытаются доказать, что вообще турецкой оккупации Болгарии не было. По сути, они учат собственный народ мифу, что под турками болгары жили очень хорошо, а когда русские вмешались, все проблемы и начались.

Это самое страшное, признаётся эксперт в беседе с Царьградом.

Сейчас в стране вводятся уроки патриотизма: болгарских школьников учат якобы родину любить. Хотя на практике всё сводится к тому, как следует защищать блок НАТО.

"Вначале болгары рассчитывали воспитывать преданность, формировать чувство защиты и гордости за свою Родину и, собственно говоря, формировать защитников именно Болгарии. Но оказалось, что всё сводится к защите блока НАТО. И, в общем-то, пошли возмущения родителей, многих других людей, которые говорят "мы вообще-то присягу блоку НАТО не давали". И на этой почве, собственно говоря, разгорается конфликт", - пояснил он.

Однако это уже известная практика, поясняет военный эксперт. Так, во времена Югославии школьникам также рассказывали, что НАТО правильно делает, что громит страну.

Кнутов вспоминает, как его дочь столкнулась с этим, будучи на обучении по обмену в Германии.

"Каждый урок у них в это время, даже физкультура, математика, физика и так далее, начинался с того, что им рассказывали, что страны НАТО занимаются освобождением Югославии, несут туда демократию, процветание и мир. С помощью бомбардировщиков. Каждый урок. Их даже возили в аэропорт на Франкфурте-на-Майне, где базировались бомбардировщики, показывали всё. Пропаганда уже в те годы была страшная в школах. А то, что в Болгарии сейчас это делается, - ну, только эхо докатилось этой пропаганды, которая фактически во многих школах Западной Европы узаконена", - констатировал он.