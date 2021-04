Когда русские летающие тарелки нападут на Белый дом?

Oчередной раунд американского бокса с тенью русской угрозы

В Конгрессе США поднят вопрос о тайном оружии России. Сначала представители Пентагона сообщили спецкомитету конгресса об использовании русскими «мистических лучей» против американских военнослужащих. Затем четыре бывших специалиста по безопасности, привлеченных к расследованию, объявили, что, по их мнению, атаки неизвестными лучами осуществляются на американских солдат по всем у миру.

Двум комитетам крнгресса были представлены доклады, содержавшие сведения о повреждениях, полученных американцами в результате тайного облучения в Сирии в 2020 году. Правда, повреждения эти сильно похожи на признаки заболевания гриппом. Не понявший сути момента глава американского Центрального командования генерал Фрэнк Маккензи подверг сомнению версию о «мистических лучах» и заявил, что никаких доказательств облучения солдат на Ближнем Востоке не получено.

Выступление генерала Маккензи заставило Пентагон на некоторое время замолчать, но самого генерала вызвали на заслушивание в конгресс и теперь ему предстоит раскаяться в своих заблуждениях.

Сейчас расследование русских атак с помощью неизвестных лучей ведётся полным ходом; выясняют, сколько американцев от них пострадали. В связи с этим представитель Национальной разведки уклонился от контактов с журналистами, которые интересовались инцидентом в Сирии. В дополнение к сирийскому случаю существуют подозрения относительно Кубы. В 2016 г. около 50 сотрудников посольства США в Гаване пожаловались на симптомы некого заболевания, которое потом назвали «гаванской болезнью». У посольских звенело в ушах, они теряли равновесие, испытывали головную боль и тошноту. Специалисты сразу решили, что эти симптомы далеки от последствий вечеринок с кубинским ромом и марихуаны. Здесь, без сомнения, был чей-то злой умысел.

В декабре 2020 года в отчёте Госдепа было указано на «направленную пульсирующую радиочастотную энергию, вызвавшую гаванский синдром». Правда, аппаратура ЦРУ, которой напичкано посольство, никакого излучения не выявило, отчёт нашли голословным и конгрессу докладывать не стали.

Чем-то попытки обнаружить в Гаване вредоносные излучения напоминали усилия американских спецслужб выявить вмешательство русских хакеров в выборы в США. Ни там, ни там преступники обнаружены не были. Видно, далеко вперед вырвались русские в создании секретной аппаратуры, коли американские спецслужбы не могут выявить даже признаки её деятельности.

По признанию специалистов АНБ и ЦРУ, обстоятельства вокруг этих инцидентов настолько туманны, что трудно определить даже род применённого оружия. Хотя в части теории у американцев есть достижения. Например, они уверены, что атаки с использованием высококонцентрированной электромагнитной энергии, радиочастот или СВЧ-лучей должны быть очень мощными, чтобы нанести урон объекту воздействия. Непонятно одно: для мощного излучения необходима крупная энергетическая установка и большая по размерам излучающая аппаратура. В Сирии вокруг «поражённых» морпехов ничего подобного не нашли, хотя исследовалась большая территория. Тем не менее тревожные репортажи о «русских лучах смерти» подоспели вовремя. Президент Джо Байден как раз принимал решение о втором цикле санкций против России, и эта информация укрепила его в собственной правоте. По его указанию были подняты по тревоге все заинтересованные спецслужбы. Включилась в работу и «Шайка восьмерых» (The Gang of Eight), которая, как известно, мелочами не занимается. Это группа из восьми руководящих конгрессменов, которых информируют по самым чувствительным секретным вопросам национальной безопасности США; в неё входят лидеры обеих партийных фракций в сенате и палате представителей, а также лидеры большинства в комитетах по разведке этих палат.

Специалисты пока сомневаются, есть ли сходство между случаями в Сирии и на Кубе. Особую их озабоченность вызвало внезапное заболевание американского морпеха в Сирии. Позже расследование Пентагона выявило, что имел место случай пищевого отравления с типичными последствиями, но профессор института в Миддлбери Джеффри Люис (Jeffrey Lewis) всё равно считает, что это происки российских спецслужб. «Проблема в том, что мы не понимаем, почему так много людей становятся больными, до того как поняли, какое оружие, технические средства или излучение против них применяется», – рассуждает профессор.

Как не понять озабоченного человека?! Если иметь в виду, что пищевые расстройства морпехов в различных странах мира – дело не такое редкое, теме русских таинственных лучей суждена долгая и интересная жизнь. Есть, правда, скептики. Бывший директор офиса оперативной проверки и оценки Пентагона Фил Койл (Phil Coyle) говорит: «Возможное преимущество воображаемого оружия состоит в том, что его нельзя обнаружить. Никто не может толком объяснить, что произошло в Сирии. Мы знаем, что солдаты заболели. Но мы не знаем, было ли это пищевое отравление или что-то еще, поэтому мы не можем обвинять русских. И то же самое касается событий на Кубе».