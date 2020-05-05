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Когда Россия выйдет из карантина? Песков назвал дату обсуждения у Путина
05 мая 2020, 10:10 • 52 • Политика
Пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал дату, когда Владимир Путин будет обсуждать вопрос выхода России из карантина. Совещание назначено на 6 мая.
По словам Пескова, российский лидер на совещании также обсудит реализацию ранее принятых решений, нацеленных на борьбу с коронавирусом. В числе прочего участники обсудят рекомендации, позволяющие стране поэтапно выйти из режима ограничений. Разработать план Владимир Путин поручал ранее.
"На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации", - привёл ТАСС слова пресс-секретаря.
28 апреля президент России поручил подготовить рекомендации, которые позволят начать первый этап отказа от ограничительных мер уже 12 мая. Владимир Путин заявил, что уже сейчас нужно начинать готовиться к возвращению к нормальной жизни.
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