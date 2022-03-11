Когда Россия возьмёт Мариуполь: Военкор с передовой дал честный прогноз

Штурм Мариуполя продлится до 10 дней, считает находящийся на передовой военкор Владлен Татарский. "Наши везде поддавливают противника", - отметил он.

Русские войска возьмут Мариуполь в течение 7-10 дней. Такой прогноз дал военкор Владлен Татарский, находящийся на передовой спецоперации России на Украине. По его словам, продвижение идёт медленно, но неумолимо.

По его словам, за город идут самые настоящие уличные бои. Против изо всех сил сопротивляется и пытается разыгрывать "гуманитарные катастрофы". Однако ничего из этого уже не спасёт нацистов от возмездия, уверен военкор.

Наши везде поддавливают противника. Мой прогноз, в течение 7-10 дней Мариуполь падёт,

- рассказал Владлен Татарский в своём Telegram-канале.

Он добавил, что связывался с русскими ребятами под Киевом. Там тоже всё идёт хорошо, на освобождённой территории никакой партизанщины. Основное наступление идёт с южного направления.

Также он отметил, что если ВСУ не успеет отвести войска от Славянска и Краматорска, в скором времени там будет сформировал «один большой котел» из окруженных войск украинской армии.