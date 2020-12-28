Когда Россия ударит гиперзвуком: "Это будет кошмар"

Эра гиперзвукового вооружения является настоящим кошмаром для стран Европы, потому что Россия сможет нанести удар по ЕС раньше, чем удастся объявить тревогу, пишет немецкое издание Die Welt. Материал прокомментировали военный обозреватель Виктор Литовкин и военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

Первый подтвердил, что Европу действительно ожидает кошмар, если она попадёт под удар российских гиперзвуковых ракет. Однако это произойдёт лишь в том случае, если страны ЕС первыми нападут на Россию.

Если страны Европы нападут на Россию, это будет кошмар. Тогда Россия применит гиперзвуковые ракеты, которыми надёжно защищена,

- подчеркнул эксперт в интервью URA.RU.

Он добавил, что Европа пытается выставить Россию агрессивным государством. Однако новейшие российские вооружения являются оружием защиты, а не нападения, указал военный обозреватель.

В свою очередь, Виктор Баранец считает, что страхи Германии по поводу российских гиперзвуковых ракет связаны с тем, что на немецкой территории находится военная база США. И в случае конфликта сверхдержав Германия окажется одной из целей для ответного удара России.

Почему боится Европа, та же Германия? Почему она панику подняла? Потому что там есть авиабаза Ramstein, где расположены американские ядерные боеголовки. А вот по таким объектам в первую очередь в случае нападения на Россию Москва будет наносить удары,

- сказал военный обозреватель в беседе с РИА ФАН.