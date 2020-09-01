«Когда работаешь — всё получается»: ехавший с Путиным строитель «Тавриды» рассказал об особенностях дороги

Главный технолог строительного управления АО «ВАД» по Республике Крым Андрей Волков, который первым вместе с президентом РФ Владимиром Путиным проехал по открывшейся трассе «Таврида», рассказал RT о нюансах строительства дороги. Инженер вспомнил, как из-за особенностей ландшафта и погодных условий приходилось быстро принимать решения, чтобы успеть в срок. Между тем за первые сутки по новой трассе уже проехало более 30 тыс. автомобилей.

— Андрей, как вам поездка с президентом? И почему именно вы оказались в машине с главой государства? Это было решение компании или вы являетесь ответственным лицом за этот объект?

— Руководство мне предложило, и я не стал отказываться. Но мы ехали быстро, поэтому наша поездка с президентом была весьма скоротечна.

— Вы говорили, что объект начинали делать только семь строителей. У вас большая компания с многолетней историей. Как так получилось?

— Семь человек было в самом начале — в августе 2016 года, когда начинались наши работы ещё по подходам к Керченскому мосту. Но впоследствии мы очень быстро набрали необходимый контингент.

В максимальные периоды у нас работали до пяти тысяч сотрудников. Причём половина из них — местные крымские ребята.

— То есть маленькое количество рабочих в начале строительства — это нормально?

— У нас это не первый такой крупный инфраструктурный объект, поэтому есть определённые наработки, есть опыт, как задействовать всю команду, как распределить функции и задачи. Именно совмещение на разных этапах однотипных видов работ и поточный метод строительства. Вот благодаря всем этим функциям мы успели за три с половиной года построить 250 км дороги.

РИА Новости

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— Какие возникали сложности при строительстве трассы?

— Я бы не сказал, что были сложности, были некоторые особенности. Например, в самом начале мы вынуждены были по несколько дней стоять и ждать, пока заработает паром, чтобы переправить технику. Особенности были по климату. Например, когда ливни проходили, то за каких-то полчаса выливалась половина месячной нормы осадков. Жаркий климат тоже. Приходилось искать определённые технологические уловки, для того чтобы добиться необходимого качества. Всё это мы преодолевали.

В каждом конкретном случае искали наилучшие решения, в том числе инженерные, технологические. Вот так и успели в срок. В декабре 2018 года, когда открылось двухполосное движение от Керчи до Симферополя, стало уже полегче. Наша техника меньше стала простаивать в пробках, что повлияло на завоз каменных материалов.

Главная радость случилась, когда открыли движение. Это уже чувство удовлетворения от проделанной работы.

— Какое было самое сложное принятое решение в ходе строительства трассы?

— Разные этапы строительства требовали нестандартных решений. И, соответственно, работая вместе с проектировщиками, вместе с нашими производственными силами, мы всё это дело обсуждали, коллегиально принимали решения. Чего-то неразрешимого не было. Мы даже быстро нашли решение, как защитить пещеру Таврида. И, соответственно, оно было реализовано. Когда работаешь — тогда всё получается.

— А вы давно работаете в сфере дорожного строительства?

— Я на дорогах с 1996 года. Сразу, окончив Сибирский автомобильно-дорожный институт, мне повезло попасть в организацию, которая занималась асфальтированием. По роду занятий я всегда был либо на дорогах, либо рядом с ними. За это время мне удалось поучаствовать в строительстве многих крупных объектов.

Конечно, самый знаковый, самый интересный и самый глобальный — это «Таврида».

Когда мне в 2016 году предложили принять участие в строительстве этой дороги, тут особых раздумий даже не было.

— На какой срок эксплуатации рассчитана трасса без ремонта?

— В контрактной документации прописаны сроки, в течение которых мы гарантируем, что эта дорога выстоит. А дальше всё будет зависеть от того, как будут её содержать. Эти сроки по разным конструктивным элементам разные. Для земляного полотна одно, для основания дорожной одежды — другое. К примеру, для покрытия контрактом предусмотрено четыре года.

— Пожелания президента относительно трассы будут реализованы?

— Пожелание президента в плане организации удобного и комфортного подъезда наших туристов от трассы «Таврида» к побережью закладывается в бюджет. И причём это будет не один какой-то съезд, а много. Эти решения уже прорабатываются и будут в ближайшее время, я надеюсь, реализованы.

РИА Новости

© Михаил Климентьев

— Какие главные удобства новой трассы вы хотели бы отметить?

— На всём протяжении трассы «Таврида» расположены площадки для отдыха, на которых может останавливаться не только легковой транспорт, но и грузовой. Также здесь предусмотрены специальные парковочные места для лиц с ограниченными возможностями.

Кроме того, трасса обеспечивает наилучшее сцепление колеса автомобиля с покрытием в любую погоду. На верхнем слое реализовано макрошероховатое покрытие с большим содержание щебня.

Немаловажным фактором является то, что мы смогли защитить жителей полуострова от шума, который создаёт дорога. Наша трасса проходит вдали от населённых пунктов. А там, где мы в силу рельефа или каких-то условий к ним приближаемся, от шума жителей защищают специально смонтированные шумозащитные экраны. То есть беспокойства наша дорога местным жителям не принесёт. Ну а сейчас поеду прокачусь по нашей дороге, которую мы с любовью сделали для всех.