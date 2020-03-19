Когда работа — в соседней комнате

Главный бильд-редактор Sputnik Грузия Александр Имедашвили размышляет о том, как работается на удаленке ему и его коллегам. Грузинская редакция, как и некоторые другие в странах Ближнего зарубежья, перешла на режим труда из дома.

Не знаю как у вас, а у нас в Грузии сообщения о распространении коронавируса — словно сводки с фронта. Многие в стране, не успев утром открыть глаза, начинают день с новостей о том, сколько еще заболевших прибавилось…

Увы, статистика не радует. И сравнение с другими странами не прибавляет оптимизма. Если у соседей заразившихся все больше, мы вместе с ними искренне переживаем эту трагедию.

Две стороны удаленки

Перейти на удаленную работу в Грузии рекомендовали еще в середине прошлой недели. Многие организации — как государственные, так и частные — не стали ждать уговоров и откликнулись на просьбу руководства страны. Не был исключением и офис Sputnik Грузия. Сначала, правда, из дома работала только половина сотрудников, но сейчас уже все. В офис — лишь в случае крайней необходимости.

Это вполне логично. Во-первых, меньше контактов с окружающими. Во-вторых, если вдруг в офисе появится хоть один заболевший коронавирусом, в карантин придется отправить сразу всех… Значит, сайт встанет. А мы любим свою работу и наших читателей — к такому риску не готовы.

Но есть и другая сторона, не столь приятная. Кто хоть однажды был в подобной ситуации, меня поймет. Дома работать совсем непросто. Особенно если у тебя ребенок, тем более не один. Дети требуют внимания, супруга — помощи, на делах сосредоточиться трудно. Даже в большой квартире дети вас все равно найдут, где бы вы от них ни пытались укрыться...

Я вот со всей ответственностью скажу: работать из офиса, конечно, проще. Там никто не отвлекает, легче координировать деятельность сотрудников, решать какие-то оперативные задачи. Но выхода сейчас нет — или удаленка, или риск заражения, и что хуже — опасность инфицировать и других в таком случае.

Вот я подумал: а как раньше люди с этим справлялись? Лет двадцать назад это бы точно было невозможно. Теперь к нашим услугам мобильный интернет, различные гаджеты, ноутбуки, смартфоны.

Но никакое общение при помощи мессенджеров не заменит личные контакты, особенно если речь идет о журналистике. Хотя, если уже презентации, пресс-конференции, встречи из-за коронавируса переводят в онлайн, следует привыкать к новой реальности. Вот сегодня депутаты решили обсуждать поправки к Конституции в прямом эфире — до чего дошел прогресс!

Вопрос без ответа

Но самое сложное — никто не знает, сколько все это продлится.

© Sputnik / Stringer Прохожие в медицинских масках на улице Тбилиси

Власти Грузии признали, что в стране началось внутреннее распространение коронавируса. Увеличение количества зараженных — лишь вопрос времени и зависит от сознательности людей. Еще немаловажный факт — если грипп — сезонная болезнь, от него есть вакцины и врачам известно, что делать, то лекарства от нового коронавируса пока нет. К тому же, судя по росту заболеваемости в жарких странах, лето эпидемию не остановит.

Положение в стране осложняют те, кто не подчиняется правилам. Например, полиция Грузии задержала уже около 100 нарушителей режима самоизоляции. Теперь они в принудительном карантине на две недели. И это вполне понятно — в этот срок у человека может не быть симптомов болезни, но он заразен и опасен для окружающих.

Власти решили досрочно завершить зимний туристический сезон на горнолыжных курортах Грузии. Затем последовали ограничения на работу развлекательных учреждений, музеев и театров. В Батуми закрыли все рынки, в Тбилиси остановили движение маршрутных такси. Ресторанам и кафе рекомендовали обслуживание "на вынос". Возможно, примут еще более жесткие меры. Если честно, в Грузии многие считают, что введение чрезвычайного положения неизбежно, как бы руководство страны с этим не тянуло …

О хлебе насущном и масках защиты

Как только ВОЗ объявила пандемию, у нас в Грузии резко повысился спрос в продовольственных магазинах. Магазины с космической скоростью распродают запасы продуктов и товаров, которые покупатели берут впрок на случай всеобщего карантина. Кстати, никто не думает при этом, что стоять в очереди среди десятков или сотен людей — рискованно, ведь есть шанс заразиться. А в масках — далеко не все.

© Sputnik / Alex Shlamov Покупатели на кассах в супермаркете в Грузии

В то же время маски и средства защиты — в сильнейшем дефиците. Даже дорогих респираторов нет в продаже. Люди раскупили их и быстро — кто-то для себя, ну а кто-то, чтобы спекулировать и подзаработать на панике. В аптеках редко появляются маски. Если такое чудо происходит — их тут же разбирают. Больше трех-пяти штук в одни руки не продают.

Также почти во всех аптеках Тбилиси раскупили медицинский спирт и "санитайзеры" — небольшие емкости с дезинфицирующей жидкостью. Как говорят вирусологи, спиртовой раствор — самое эффективное средство от коронавируса. Им можно протирать руки и предметы. Например, мобильный телефон, ключи и прочее.

В то же время, глядя на некоторых, понимаешь: маски им точно не помогут. Есть точные правила: одевать и снимать за тесемки, не трогать лицевую поверхность (на которой может быть вирус), носить максимум два часа и потом сразу выбрасывать. У нас же одну маску порой используют много дней подряд и хранят ее в кармане. Кто-то даже умудряется их стирать…

Но что говорить о рядовых гражданах, когда даже медработники постоянно сдвигают маски то на подбородок, то на шею, поправляют их. И полицейские, которые дежурят у инфекционной больницы. Очень жаль, ведь этим людям приходится рисковать, общаясь с теми, кто, возможно, заражен.

© Sputnik / Stringer Сотрудники полиции дежурят возле здания Тбилисской инфекционной больницы

Власти Грузии заявляют, что готовы к эпидемии. Но справятся ли местные больницы с наплывом сотен или даже тысяч пациентов, не возникнет ли здесь ситуация как Италии? Заранее ответить на этот вопрос невозможно. Все теперь зависит не от чиновников, медиков или спасателей, а от нас самих. Поэтому, как бы сложно не было, сколько бы ограничений нам не пришлось пережить, перейдя в режим самоизоляции, — все это того стоит.