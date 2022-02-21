Когда Путин введёт вооружения в Донбасс: Депутат Госдумы назвал два условия

Глава Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников ответил на вопрос, когда президент России Владимир Путин введёт вооружения в Донбасс. Для этого должны быть выполнены два условия.

Первое условие: президент России должен принять решение о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также о том, чтобы их защищать.

Второе условие касается Совета Федерации. Верхняя палата парламента должна собраться на внеочередное заседание, чтобы дать разрешение президенту ввести вооружения в Донбасс, объяснил Леонид Калашников. В данном случае республики будут восприниматься независимыми государствами, хоть и не принятыми другими странами.

В беседе с ТАСС он добавил, что Совфеду также будет необходимо ратифицировать ряд международно-правовых документов о признании ДНР и ЛНР.