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Когда Путин сделает заявление о карантине? В Кремле взяли недельную паузу
24 апреля 2020, 17:10 • 84 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, когда Владимир Путин сделает новое обращение, касающееся снятия или продления карантина в стране. В Кремле взяли паузу, напомнив о том, что режим действует ещё неделю.
Вопрос о снятии карантина в стране подняли журналисты в беседе с пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым. В частности, поинтересовались датой нового обращения главы государства к нации, когда будет объявлено либо о продлении, либо о снятии ограничительных мер.
В Кремле же, отвечая на вопрос о новом заявлении Путина, взяли паузу. Песков напомнил журналистам о том, что пока ограничительный режим действует ещё неделю. То есть время для принятия решения ещё есть.
Напомним, в начале этого месяца президент Владимир Путин объявил о продлении всероссийского карантина до конца апреля: нерабочие дни продлятся до 30 апреля.
Но не исключил того, что может быть "коррекция периода нерабочих дней в сторону сокращения".
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