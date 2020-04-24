Когда Путин сделает заявление о карантине? В Кремле взяли недельную паузу

Вопрос о снятии карантина в стране подняли журналисты в беседе с пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым. В частности, поинтересовались датой нового обращения главы государства к нации, когда будет объявлено либо о продлении, либо о снятии ограничительных мер.

В Кремле же, отвечая на вопрос о новом заявлении Путина, взяли паузу. Песков напомнил журналистам о том, что пока ограничительный режим действует ещё неделю. То есть время для принятия решения ещё есть.

Напомним, в начале этого месяца президент Владимир Путин объявил о продлении всероссийского карантина до конца апреля: нерабочие дни продлятся до 30 апреля.

Мной принято решение продлить нерабочие дни до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. С сохранением за работниками заработной платы.

Но не исключил того, что может быть "коррекция периода нерабочих дней в сторону сокращения".