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Когда Путин подпишет указ о выходе России из самоизоляции? Песков напомнил про "дедлайн"
08 мая 2020, 04:10 • 53 • Политика
Песков ответил на вопрос о том, когда Путин подпишет указ о поэтапном выходе граждан России из самоизоляции. Пресс-секретарь главы государства напомнил, что 12 мая ещё не наступило. Именно в этот день истекает срок объявленных ранее карантинных мер.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность подписания главой государства указа о поэтапном выводе страны из режима самоизоляции. Представитель российского лидера напомнил о существовании "дедлайна".
Россия уже больше месяца находится в режиме самоизоляции, работают только самые жизненно необходимые предприятия и сервисы, в ряде регионов введён пропускной режим. В связи с этим у многих на устах вопрос о сроках окончания карантинных мер.
Напомним, что в последнем обращении президент России объявил о продлении карантинных мер в стране до 12 мая. Предполагается, что после этой даты, если позволит эпидемиологическая обстановка, в России начнётся поэтапное снятие ограничительных мер.
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