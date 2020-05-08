Когда Путин подпишет указ о выходе России из самоизоляции? Песков напомнил про "дедлайн"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность подписания главой государства указа о поэтапном выводе страны из режима самоизоляции. Представитель российского лидера напомнил о существовании "дедлайна".

Россия уже больше месяца находится в режиме самоизоляции, работают только самые жизненно необходимые предприятия и сервисы, в ряде регионов введён пропускной режим. В связи с этим у многих на устах вопрос о сроках окончания карантинных мер.

Ещё 5 дней до окончания ранее объявленного срока, - сказал Песков в ответ на вопрос о возможности подписания Путиным указа о поэтапном выходе граждан России из самоизоляции.

Напомним, что в последнем обращении президент России объявил о продлении карантинных мер в стране до 12 мая. Предполагается, что после этой даты, если позволит эпидемиологическая обстановка, в России начнётся поэтапное снятие ограничительных мер.