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Когда протокол встречи отступает на задний план: Путин помог "заблудившейся" Меркель
30 июня 2019, 01:54 • 50 • Политика
Президент России помог канцлеру Германии Ангеле Меркель найти ее место, когда она по каким-то причинам "заблудилась" и не смогла отыскать его сама. Ранее женщине два раза становилось плохо – ее настиг сильный тремор во время совместных мероприятий с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Однако если те не стали нарушать протокол встречи, то для российского лидера он оказался на заднем плане перед необходимостью прийти на помощь.
Все случилось во время встречи Путина и Меркель на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке. Канцлер Германии растерялась и не поняла, куда ей следует сесть, передает телеканал 360. Она даже попыталась пройти в ту часть, где находилось место для российской стороны.
Тогда российский лидер галантно поддержал фрау Меркель и помог ей пройти на ее место. При этом Меркель успела сверить свои часы по часам Путина.
В ходе беседы политики успели обсудить, в том числе войну в Донбассе и договорились использовать "нормандский формат" для разрешения конфликта.
Ранее Меркель уже оказывалась в неприятных ситуациях в ходе официальных встреч. Ее настигали сильные приступы тремора. 18 июня канцлера затрясло на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тот видел, что спутнице плохо, но на помощь не пришел.
27 июня на встрече с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером все повторилось, и снова Меркель пришлось справляться с приступом самой. Как пишет ИА "Красная весна", политики не решаются предложить помощь из опасений нарушить протокол встречи.
Кстати, как писала в своем обзоре G20 "Парламентская газета", особенность саммита в этом году именно в том, что личные контакты лидеров и двусторонние переговоры вряд ли могут затмить собой само большое собрание лидеров стран мира в одной точке.
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