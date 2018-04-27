Когда проснутся сирийские С-300? Как русский Генштаб обводит Израиль и США вокруг пальца • 323 • Аналитика



После позавчерашнего появления в мировых средствах массовой информации новости о проведении внезапной закрытой встречи между западноевропейскими постпредами при ООН в Швеции по вопросу начала «введения в активное действие» обходной 377-й резолюции «Единство во имя мира» окончательно прояснилась грядущая стратегическая линия Запада по устранению Москвы из всех без исключения процессов рассмотрения важнейших военно-политических вопросов в различных регионах мира. В соответствии с опытом середины XX века, когда нашим так называемым «партнёрам» удалось легко развязать кровопролитнейшую Корейскую войну 1950—1953 гг. в обход советского вето в Совбезе, можно говорить об успешности данной резолюции применительно к соблюдению интересов.



Если на текущий момент проамериканские постоянные члены СБ ООН только лишь планируют согласовать уставные тонкости применения вышеуказанной резолюции в ходе ещё нескольких встреч за последнюю неделю апреля, то итоговая реализация этой затеи позволит им незамедлительно претворить в жизнь наиболее непредсказуемые идеи как относительно развязки сирийской компании, так и применительно к ситуации с односторонним вводом псевдомиротворческого контингента на захваченные украинскими войсковыми формированиями территории Донецкой и Луганской народных республик. Наблюдающиеся предпосылки к майской эскалации боевых действий на донбасском театре военных действий мы рассмотрим в наших следующих работах, а в сегодняшнем обзоре снова вернёмся к рассмотрению ситуации с поставками в Сирию передовых средств противовоздушной и противоракетной обороны, а также деталями их применения в случае дальнейших ракетных атак коалиции.





Примерно неделю назад на просторах западного интернета и рунета со ссылкой на информированные источники в провинции Тартус появились первые данные о возможной переброске в Сирийскую Арабскую Республику неопределённого количества зенитно-ракетных дивизионов С-300 неизвестной модификации. Было сообщено, что комплексы доставлены в республику в отсеке для бронетехники большого десантного корабля (БДК) пр. 1171 «Николай Фильченков», приписанного к Черноморскому флоту ВМФ России и разгружены под аэрозольной завесой для сокрытия зоркого оптико-электронного комплекса SYERS-2B/C, установленного в поворотной турели дрона RQ-4B «Global Hawk». Масла в огонь также подлила информация от онлайн-мониторов воздушного трафика о прибытии на авиабазу Хмеймим тяжёлого транспортного самолёта Ан-124 «Руслан», который в 2015 доставил в Сирию первый С-400 «Триумф», и заявление посла Сирии в России Рияда Хаддада о том, что «трёхсотки» уже на протяжении месяца состоят на вооружении войск ПВО САР. Несмотря на всё это противоречивое информационное движение, наши военно-дипломатические источники и другие структуры, близкие к Минобороны и ГШ ВС России, не торопятся говорить о передаче сирийской армии «трёхсотых» как о свершившемся факте. В чём же здесь причина?



Это может быть попытка наших оборонных структур полностью дезинформировать противника о каких-либо сроках поставки, а тем более о наличии комплексов С-300 у Дамаска, что на практике создаст такой эффект оперативной внезапности, который способен вынудить коалицию к полному изменению тактики грядущих ракетных ударов в момент, когда экипажи «Ривет Джойнтов» или «Рапторов» впервые обнаружат на индикаторах комплексов радиотехнической разведки 55000 и AN/ALR-94 «маркеры», указывающие на работу низковысотного обнаружителя 76Н6, дивизионного радиолокационного обнаружителя 64Н6 и радара подсвета и наведения 30Н6Е. А это, в свою очередь, оттянет дату нанесения следующего мощного удара, позволив ещё солиднее укрепить сирийскую ПВО.



Важной деталью является тот факт, что обнаружить дивизионы «трёхсотых» у ВВС США и Израиля не получится до тех пор, пока вышеуказанные радиолокационные средства не начнут работу на излучение. К примеру, пусковые установки 5П85СД(СЕ) с радарами 30Н6Е, 76Н6, а также 5Н63С(54К6Е) могут ожидать приказа о приведении в боевое положение, находясь на восточных склонах горной цепи Любнан-эш-Шаркия, да ещё и под прикрытием универсальных маскировочных масок-комплексов УМВ-1/2 или бескаркасных масок типа «Шатер», во много раз снижающих радиолокационную, инфракрасную сигнатуру, а также оптическую заметность для средств воздушной и космической разведки в РЛ- и оптическом диапазонах. Пять острых иголок для интересов США



В данном случае горные массивы выступают в качестве естественного «экрана» местности, скрывающего присутствие С-300 от АФАР-радаров с синтезированной апертурой AN/ZPY-2, установленных на «Глобал Хоуках», которые барражируют западнее гор «Любнан-эш-Шаркия». Когда на замаскированный командный пункт 54К6Е от самолёта ДРЛОиУ А-50У и орбитальной разведывательной группировки поступит информация о пуске с морских и воздушных носителей крылатых ракет противника, буквально за 20 минут все элементы комплекса могут выдвинуться на заранее известные позиции, развернуться за 5 минут и ожидать момента, когда «Tomahawk», другие средства воздушного нападения, включая низколетящую тактическую авиацию, окажутся в пределах радиогоризонта и радиуса действия комплекса.



Логично предположить, что сирийские расчёты С-300 будут готовить по принципу «развернулся — отработал — покинул позиции», с акцентом на минимизацию времени боевой работы дивизиона в зоне обзора воздушных средств радиолокационной и радиоэлектронной разведки противника, поскольку было бы крайне глупым решением переводить дорогие зенитные управляемые ракеты на перехват обычных противорадиолокационных ракет AGM-88E AARGM, которых на вооружении только одного палубного авиакрыла тактических истребителей F/A-18E/F может быть около 200! Да и относительную сохранность зенитно-ракетной группировки С-300 в Сирии можно гарантировать исключительно благодаря вышеуказанной тактике «быстрых массированных перехватов и ухода с позиций», поскольку буквально по каждому из нескольких дивизионов ВВС Израиля и палубная авиация ВМС США, обладающие полным численным превосходством, могут применить буквально до сотни различных элементов высокоточного оружия (от сверхмалоразмерных планирующих авиабомб «Spice-250» и GBU-53/B SDB до тактических ракет AGM-84H SLAM-ER и «Popeye-II»). Переговоры двух господ или встреча начальника с подчинённым?



Отдельный разговор о надувных моделях элементов «трёхсоток», которые могут быть переданы инженерно-маскировочным подразделениям Сирийской арабской армии. Данные модели, развёртываемые в кратчайшие сроки, обладают схожими оптическими параметрами и эффективной поверхностью рассеяния с настоящими пусковыми установками, радарами и ПБУ комплекса, что позволяет сбить с толку практически любое средство воздушной разведки, от «Глобал Хоука» до самолёта стратегической радиолокационной разведки и наземного целеуказания E-8C «J-STARS», снабжённых наиболее совершенными бортовыми радиолокационными комплексами на базе активных ФАР AN/ZPY-2 MP-RTIP и AN/APY-3. Благодаря высокочастотному сантиметровому Х-диапазону работы эти комплексы способны получать радиолокационное изображение сверхвысокого разрешения в режиме синтезированной апертуры, по которому возможна классификация, а в некоторых случаях и идентификация единиц надводной и наземной техники. Но надувные макеты способны обвести вокруг пальца и эти радары, но только до тех пор, пока не заработает радиолокатор подсвета настоящего комплекса.



А теперь о наиболее «пикантных» технологических деталях, которые вселяют реальные страх и неуверенность в лётный состав палубной авиации Военно-морских сил США и лётчиков ВВС Израиля. Весь фокус здесь в том, что ни Тель-Авив, ни Вашингтон, учитывая степень «закрытости» процесса доставки «трёхсотых» в Сирийскую Арабскую Республику, вряд ли смогут заранее определить модификацию прибывших комплексов. А их может быть ни много ни мало три. Самая вероятная из рассматривающихся к поставке модификаций зенитно-ракетных систем — С-300ПМУ-2 «Фаворит» в составе нескольких дивизионов. Это наиболее передовой вариант, представленный усовершенствованным пунктом боевого управления (ПБУ) 54К6Е2 с более высокопроизводительными средствами управления 35Р6-2 на новой вычислительной базе. В отличие от раннего ПБУ 54К6Е, новое изделие позволяет интегрировать С-300ПМУ-2 практически в любые сетецентрические системы противоракетной обороны, где основным звеном остаются АСУ «Байкал-1МЭ» и «Поляна-Д4М1». По аппаратной составляющей боевая информационно-управляющая система этого комплекса максимально приближена к системе 30К6Е комплекса С-400 «Триумф», благодаря чему сирийские расчёты смогут получать радиолокационную информацию как через «Байкалы», так и напрямую от РЛС 96Л6, расположенных в Тартусе и Хмеймиме. Три в одном, или Почему зачинщиком ядерного Армагеддона может быть только Запад



Главным же достоинством С-300ПМУ-2 является дальнобойная зенитная управляемая ракета-перехватчик 48Н6Е2, обладающая дальностью действия в 200 км. Именно с этого момента и начнутся все проблемы любителей осуществления безнаказанных ракетно бомбовых ударов по стратегическим объектам правительственных сил Сирии. Соль в том, что радиолокационный комплекс подсвета и наведения 30Н6Е2, расположенный на аппаратном контейнере Ф1М комплекса С-300ПМУ-2 ни по диапазону рабочих частот (Х-диапазон), по энергетическому потенциалу не отличается от аналогичного многофункционального радара 30Н6Е зенитно-ракетного комплекса С-300ПМУ-1, который также может быть поставлен Дамаску.



Следовательно, даже во время боевой работы «трёхсотых» станции предупреждения об облучении типа AN/ALR-67(V)3 «Супер Хорнетов», SPS-3000 израильских F-16I «Sufa», а также специализированные комплексы РТР типа 55000 самолётов RC-135W не смогут достоверно отличить ПМУ-1 от ПМУ-2, а зенитные ракеты ведь разные. К примеру, пилот палубного F/A-18E/F, приблизившись на дистанцию 170 км к позициям «трёхсотого», будет ходить по лезвию ножа, поскольку не будет обладать информацией о том, используют ли против него ЗУР 48Н6Е с радиусом в 150 км или 200-километровую 48Н6Е2, уйти от которой в случае обстрела будет гораздо труднее ввиду того, что предельная высота траектории её полёта заметно выше, чем у ранней версии, а значит и негативное замедляющее действие аэродинамического сопротивления наблюдается на более дальнем расстоянии. "Слил" ли Ким Чен Ын свою ракетно-ядерную программу США или нет? (часть 2)



Этот факт вызывает крайне серьёзные опасения и у командования ВВС Израиля, поскольку С-300ПМУ-2 позволяют удерживать огневой контроль над всем средневысотным и высотным участками воздушно-космического пространства Израиля вплоть до Тель-Авива. Развёртывание же комплекса в горных районах западнее Дамаска позволит расширить радиогоризонт для перехвата авиации Хель Хаавир и ВВС США, действующей с южного и юго-восточного воздушных направлений. Зенитные ракеты 48Н6Е и 48Н6Е2 обладают уникальными на сегодняшний день скоростными характеристиками, на разгонном участке ускоряясь до 6900—7100 км/ч, что оставляет лётчикам противника минимум времени на выполнение противоракетного манёвра. Следовательно, F-16C/D/I ВВС Израиля, дислоцированные на АвБ «Рамат-Давид», будут автоматически оказываться в радиусе поражения сирийских С-300ПМУ-1/2 сразу после взлёта и подъёма на высоту нескольких километров.



Существует и «эконом-версия» «трёхсоток» для усовершенствования сирийской ПВО — 75Р6 С-300ПС, поступившая на вооружение войск ПВО СССР в далёком 1982 году. Комплекс оснащается ранней модификацией радиолокатора подсвета и наведения 30Н6-1, обладающей дальностью захвата воздушной цели с ЭПР около 2-3 кв. м порядка 75—90 км. Несмотря на то, что используемые зенитные управляемые ракеты 5В55Р ввиду низких энергетических качеств радара имеют аналогичную дальность действия, их скорость практически на уровне вышеописанных образцов (гиперзвуковая), и составляет около 6500 км/ч.



Между тем устаревшая вычислительная «начинка» командного пункта 5Н63С (в частности, аппаратного контейнера Ф2К) не позволяет перехватывать средства воздушно-космического нападения, двигающиеся со скоростями более 4700 км/ч, в то время как ПМУ-1/2 уничтожают гиперзвуковые КР и баллистические цели со скоростями в 10500 км/ч. Но, к счастью, такие объекты ВТО оружия вряд ли будут применяться американскими и израильскими ВВС на сирийском театре военных действий, а поэтому и С-300ПС может быть вполне достаточно. Радар 30Н6-1 имеет шесть целевых каналов, как и у современных ПМУ-2, а также способен сопровождать до 100 воздушных объектов в режиме «завязки трасс/СНП».



Пакистанский гамбит Путина

Пункт боевого управления 5Н63С с аппаратным контейнером Ф2К и антенным постом 30Н6-1 в центре (комплекс С-300ПС)



Вследствие этого система из шести комплексов может одновременно осуществлять перехват 36 целей. Аппаратна возможность увязки с различными модификациями автоматизированных систем управления «Байкал» и «Поляна» здесь также присутствует, о чем свидетельствует официально предоставленная информация от концерна ПВО «Алмаз-Антей». Единственное, что могло вызывать некоторые опасения до 14 апреля, так это минимальная ЭПР обрабатываемой цели в 0,05 кв.м. (против 0,02 кв. м у «Фаворита»), поскольку отражающая поверхность ракет, применённых в Сирии нашими противниками, могла быть и меньше. Но практика показала обратное, а поэтому даже старый добрый С-300ПС способен задать жару любым «умным и красивым» ракетам Трампа.



Источники информации:

https://lenta.ru/news/2018/04/25/s_300/

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/c300ps/c300ps.shtml

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/c300pmu2/c300pmu2.shtml

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/c300pmu1/c300pmu1.shtml После позавчерашнего появления в мировых средствах массовой информации новости о проведении внезапной закрытой встречи между западноевропейскими постпредами при ООН в Швеции по вопросу начала «введения в активное действие» обходной 377-й резолюции «Единство во имя мира» окончательно прояснилась грядущая стратегическая линия Запада по устранению Москвы из всех без исключения процессов рассмотрения важнейших военно-политических вопросов в различных регионах мира. В соответствии с опытом середины XX века, когда нашим так называемым «партнёрам» удалось легко развязать кровопролитнейшую Корейскую войну 1950—1953 гг. в обход советского вето в Совбезе, можно говорить об успешности данной резолюции применительно к соблюдению интересов.Если на текущий момент проамериканские постоянные члены СБ ООН только лишь планируют согласовать уставные тонкости применения вышеуказанной резолюции в ходе ещё нескольких встреч за последнюю неделю апреля, то итоговая реализация этой затеи позволит им незамедлительно претворить в жизнь наиболее непредсказуемые идеи как относительно развязки сирийской компании, так и применительно к ситуации с односторонним вводом псевдомиротворческого контингента на захваченные украинскими войсковыми формированиями территории Донецкой и Луганской народных республик. Наблюдающиеся предпосылки к майской эскалации боевых действий на донбасском театре военных действий мы рассмотрим в наших следующих работах, а в сегодняшнем обзоре снова вернёмся к рассмотрению ситуации с поставками в Сирию передовых средств противовоздушной и противоракетной обороны, а также деталями их применения в случае дальнейших ракетных атак коалиции.Примерно неделю назад на просторах западного интернета и рунета со ссылкой на информированные источники в провинции Тартус появились первые данные о возможной переброске в Сирийскую Арабскую Республику неопределённого количества зенитно-ракетных дивизионов С-300 неизвестной модификации. Было сообщено, что комплексы доставлены в республику в отсеке для бронетехники большого десантного корабля (БДК) пр. 1171 «Николай Фильченков», приписанного к Черноморскому флоту ВМФ России и разгружены под аэрозольной завесой для сокрытия зоркого оптико-электронного комплекса SYERS-2B/C, установленного в поворотной турели дрона RQ-4B «Global Hawk». Масла в огонь также подлила информация от онлайн-мониторов воздушного трафика о прибытии на авиабазу Хмеймим тяжёлого транспортного самолёта Ан-124 «Руслан», который в 2015 доставил в Сирию первый С-400 «Триумф», и заявление посла Сирии в России Рияда Хаддада о том, что «трёхсотки» уже на протяжении месяца состоят на вооружении войск ПВО САР. Несмотря на всё это противоречивое информационное движение, наши военно-дипломатические источники и другие структуры, близкие к Минобороны и ГШ ВС России, не торопятся говорить о передаче сирийской армии «трёхсотых» как о свершившемся факте. В чём же здесь причина?Это может быть попытка наших оборонных структур полностью дезинформировать противника о каких-либо сроках поставки, а тем более о наличии комплексов С-300 у Дамаска, что на практике создаст такой эффект оперативной внезапности, который способен вынудить коалицию к полному изменению тактики грядущих ракетных ударов в момент, когда экипажи «Ривет Джойнтов» или «Рапторов» впервые обнаружат на индикаторах комплексов радиотехнической разведки 55000 и AN/ALR-94 «маркеры», указывающие на работу низковысотного обнаружителя 76Н6, дивизионного радиолокационного обнаружителя 64Н6 и радара подсвета и наведения 30Н6Е. А это, в свою очередь, оттянет дату нанесения следующего мощного удара, позволив ещё солиднее укрепить сирийскую ПВО.Важной деталью является тот факт, что обнаружить дивизионы «трёхсотых» у ВВС США и Израиля не получится до тех пор, пока вышеуказанные радиолокационные средства не начнут работу на излучение. К примеру, пусковые установки 5П85СД(СЕ) с радарами 30Н6Е, 76Н6, а также 5Н63С(54К6Е) могут ожидать приказа о приведении в боевое положение, находясь на восточных склонах горной цепи Любнан-эш-Шаркия, да ещё и под прикрытием универсальных маскировочных масок-комплексов УМВ-1/2 или бескаркасных масок типа «Шатер», во много раз снижающих радиолокационную, инфракрасную сигнатуру, а также оптическую заметность для средств воздушной и космической разведки в РЛ- и оптическом диапазонах.В данном случае горные массивы выступают в качестве естественного «экрана» местности, скрывающего присутствие С-300 от АФАР-радаров с синтезированной апертурой AN/ZPY-2, установленных на «Глобал Хоуках», которые барражируют западнее гор «Любнан-эш-Шаркия». Когда на замаскированный командный пункт 54К6Е от самолёта ДРЛОиУ А-50У и орбитальной разведывательной группировки поступит информация о пуске с морских и воздушных носителей крылатых ракет противника, буквально за 20 минут все элементы комплекса могут выдвинуться на заранее известные позиции, развернуться за 5 минут и ожидать момента, когда «Tomahawk», другие средства воздушного нападения, включая низколетящую тактическую авиацию, окажутся в пределах радиогоризонта и радиуса действия комплекса.Логично предположить, что сирийские расчёты С-300 будут готовить по принципу «развернулся — отработал — покинул позиции», с акцентом на минимизацию времени боевой работы дивизиона в зоне обзора воздушных средств радиолокационной и радиоэлектронной разведки противника, поскольку было бы крайне глупым решением переводить дорогие зенитные управляемые ракеты на перехват обычных противорадиолокационных ракет AGM-88E AARGM, которых на вооружении только одного палубного авиакрыла тактических истребителей F/A-18E/F может быть около 200! Да и относительную сохранность зенитно-ракетной группировки С-300 в Сирии можно гарантировать исключительно благодаря вышеуказанной тактике «быстрых массированных перехватов и ухода с позиций», поскольку буквально по каждому из нескольких дивизионов ВВС Израиля и палубная авиация ВМС США, обладающие полным численным превосходством, могут применить буквально до сотни различных элементов высокоточного оружия (от сверхмалоразмерных планирующих авиабомб «Spice-250» и GBU-53/B SDB до тактических ракет AGM-84H SLAM-ER и «Popeye-II»).Отдельный разговор о надувных моделях элементов «трёхсоток», которые могут быть переданы инженерно-маскировочным подразделениям Сирийской арабской армии. Данные модели, развёртываемые в кратчайшие сроки, обладают схожими оптическими параметрами и эффективной поверхностью рассеяния с настоящими пусковыми установками, радарами и ПБУ комплекса, что позволяет сбить с толку практически любое средство воздушной разведки, от «Глобал Хоука» до самолёта стратегической радиолокационной разведки и наземного целеуказания E-8C «J-STARS», снабжённых наиболее совершенными бортовыми радиолокационными комплексами на базе активных ФАР AN/ZPY-2 MP-RTIP и AN/APY-3. Благодаря высокочастотному сантиметровому Х-диапазону работы эти комплексы способны получать радиолокационное изображение сверхвысокого разрешения в режиме синтезированной апертуры, по которому возможна классификация, а в некоторых случаях и идентификация единиц надводной и наземной техники. Но надувные макеты способны обвести вокруг пальца и эти радары, но только до тех пор, пока не заработает радиолокатор подсвета настоящего комплекса.А теперь о наиболее «пикантных» технологических деталях, которые вселяют реальные страх и неуверенность в лётный состав палубной авиации Военно-морских сил США и лётчиков ВВС Израиля. Весь фокус здесь в том, что ни Тель-Авив, ни Вашингтон, учитывая степень «закрытости» процесса доставки «трёхсотых» в Сирийскую Арабскую Республику, вряд ли смогут заранее определить модификацию прибывших комплексов. А их может быть ни много ни мало три. Самая вероятная из рассматривающихся к поставке модификаций зенитно-ракетных систем — С-300ПМУ-2 «Фаворит» в составе нескольких дивизионов. Это наиболее передовой вариант, представленный усовершенствованным пунктом боевого управления (ПБУ) 54К6Е2 с более высокопроизводительными средствами управления 35Р6-2 на новой вычислительной базе. В отличие от раннего ПБУ 54К6Е, новое изделие позволяет интегрировать С-300ПМУ-2 практически в любые сетецентрические системы противоракетной обороны, где основным звеном остаются АСУ «Байкал-1МЭ» и «Поляна-Д4М1». По аппаратной составляющей боевая информационно-управляющая система этого комплекса максимально приближена к системе 30К6Е комплекса С-400 «Триумф», благодаря чему сирийские расчёты смогут получать радиолокационную информацию как через «Байкалы», так и напрямую от РЛС 96Л6, расположенных в Тартусе и Хмеймиме.Главным же достоинством С-300ПМУ-2 является дальнобойная зенитная управляемая ракета-перехватчик 48Н6Е2, обладающая дальностью действия в 200 км. Именно с этого момента и начнутся все проблемы любителей осуществления безнаказанных ракетно бомбовых ударов по стратегическим объектам правительственных сил Сирии. Соль в том, что радиолокационный комплекс подсвета и наведения 30Н6Е2, расположенный на аппаратном контейнере Ф1М комплекса С-300ПМУ-2 ни по диапазону рабочих частот (Х-диапазон), по энергетическому потенциалу не отличается от аналогичного многофункционального радара 30Н6Е зенитно-ракетного комплекса С-300ПМУ-1, который также может быть поставлен Дамаску.Следовательно, даже во время боевой работы «трёхсотых» станции предупреждения об облучении типа AN/ALR-67(V)3 «Супер Хорнетов», SPS-3000 израильских F-16I «Sufa», а также специализированные комплексы РТР типа 55000 самолётов RC-135W не смогут достоверно отличить ПМУ-1 от ПМУ-2, а зенитные ракеты ведь разные. К примеру, пилот палубного F/A-18E/F, приблизившись на дистанцию 170 км к позициям «трёхсотого», будет ходить по лезвию ножа, поскольку не будет обладать информацией о том, используют ли против него ЗУР 48Н6Е с радиусом в 150 км или 200-километровую 48Н6Е2, уйти от которой в случае обстрела будет гораздо труднее ввиду того, что предельная высота траектории её полёта заметно выше, чем у ранней версии, а значит и негативное замедляющее действие аэродинамического сопротивления наблюдается на более дальнем расстоянии.Этот факт вызывает крайне серьёзные опасения и у командования ВВС Израиля, поскольку С-300ПМУ-2 позволяют удерживать огневой контроль над всем средневысотным и высотным участками воздушно-космического пространства Израиля вплоть до Тель-Авива. Развёртывание же комплекса в горных районах западнее Дамаска позволит расширить радиогоризонт для перехвата авиации Хель Хаавир и ВВС США, действующей с южного и юго-восточного воздушных направлений. Зенитные ракеты 48Н6Е и 48Н6Е2 обладают уникальными на сегодняшний день скоростными характеристиками, на разгонном участке ускоряясь до 6900—7100 км/ч, что оставляет лётчикам противника минимум времени на выполнение противоракетного манёвра. Следовательно, F-16C/D/I ВВС Израиля, дислоцированные на АвБ «Рамат-Давид», будут автоматически оказываться в радиусе поражения сирийских С-300ПМУ-1/2 сразу после взлёта и подъёма на высоту нескольких километров.Существует и «эконом-версия» «трёхсоток» для усовершенствования сирийской ПВО — 75Р6 С-300ПС, поступившая на вооружение войск ПВО СССР в далёком 1982 году. Комплекс оснащается ранней модификацией радиолокатора подсвета и наведения 30Н6-1, обладающей дальностью захвата воздушной цели с ЭПР около 2-3 кв. м порядка 75—90 км. Несмотря на то, что используемые зенитные управляемые ракеты 5В55Р ввиду низких энергетических качеств радара имеют аналогичную дальность действия, их скорость практически на уровне вышеописанных образцов (гиперзвуковая), и составляет около 6500 км/ч.Между тем устаревшая вычислительная «начинка» командного пункта 5Н63С (в частности, аппаратного контейнера Ф2К) не позволяет перехватывать средства воздушно-космического нападения, двигающиеся со скоростями более 4700 км/ч, в то время как ПМУ-1/2 уничтожают гиперзвуковые КР и баллистические цели со скоростями в 10500 км/ч. Но, к счастью, такие объекты ВТО оружия вряд ли будут применяться американскими и израильскими ВВС на сирийском театре военных действий, а поэтому и С-300ПС может быть вполне достаточно. Радар 30Н6-1 имеет шесть целевых каналов, как и у современных ПМУ-2, а также способен сопровождать до 100 воздушных объектов в режиме «завязки трасс/СНП».Вследствие этого система из шести комплексов может одновременно осуществлять перехват 36 целей. Аппаратна возможность увязки с различными модификациями автоматизированных систем управления «Байкал» и «Поляна» здесь также присутствует, о чем свидетельствует официально предоставленная информация от концерна ПВО «Алмаз-Антей». Единственное, что могло вызывать некоторые опасения до 14 апреля, так это минимальная ЭПР обрабатываемой цели в 0,05 кв.м. (против 0,02 кв. м у «Фаворита»), поскольку отражающая поверхность ракет, применённых в Сирии нашими противниками, могла быть и меньше. Но практика показала обратное, а поэтому даже старый добрый С-300ПС способен задать жару любым «умным и красивым» ракетам Трампа. Автор: Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 323 Источник Похожие новости Пять острых иголок для интересов США "Слил" ли Ким Чен Ын свою ракетно-ядерную программу США или нет? (часть 2) Пакистанский гамбит Путина

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