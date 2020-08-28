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Когда принцип "Церковь вне политики" не работает: Выборы в Черногории определят судьбу святынь

28 августа 2020, 02:30  •  16 • Политика
Митрополит Амфилохий позвал черногорцев на выборы ради защиты святынь, которые оказались под ударом из-за дискриминационного закона о религиозных общинах.
Митрополит Черногорско-Приморский Сербской Православной Церкви (СПЦ) Амфилохий призвал граждан Черногории выйти на парламентские выборы и проголосовать против нынешних властей, принявших дискриминационный закон о религиозных общинах, из-за которого православные святыни оказались под ударом. Об этом говорится в видеообращении владыки.
Он отметил, что в этом году впервые за более чем 80 лет своей жизни он отправится на выборы, чтобы проголосовать против правящей Демократической партии социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича и его дискриминационной политики. Митрополит призвал всех граждан Черногории поступить так же, потому что на кону судьба православных святынь страны.
Призываю всех черногорцев, жителей Черногории и всех остальных голосовать в защиту Божьих святынь, которые сейчас под ударом со стороны тех, кто не знает, что такое святыня. Дай Бог, чтобы эта защита победила ради будущего всех жителей Черногории. Все на выборы в защиту святынь! - гласит сообщение владыки.
Таким образом Митрополит Амфилохий призвал поддержать на выборах движение "Демократический фронт", созданное в начале августа из самых крупных оппозиционных партий Черногории. Первым пунктом политической программы движения идёт отмена скандального закона "о свободе вероисповедания и положении религиозных общин", который даёт возможность изъятия сербской церковной собственности и её передачи непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви.

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