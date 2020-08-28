Когда принцип "Церковь вне политики" не работает: Выборы в Черногории определят судьбу святынь

Митрополит Черногорско-Приморский Сербской Православной Церкви (СПЦ) Амфилохий призвал граждан Черногории выйти на парламентские выборы и проголосовать против нынешних властей, принявших дискриминационный закон о религиозных общинах, из-за которого православные святыни оказались под ударом. Об этом говорится в видеообращении владыки.

Он отметил, что в этом году впервые за более чем 80 лет своей жизни он отправится на выборы, чтобы проголосовать против правящей Демократической партии социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича и его дискриминационной политики. Митрополит призвал всех граждан Черногории поступить так же, потому что на кону судьба православных святынь страны.

Призываю всех черногорцев, жителей Черногории и всех остальных голосовать в защиту Божьих святынь, которые сейчас под ударом со стороны тех, кто не знает, что такое святыня. Дай Бог, чтобы эта защита победила ради будущего всех жителей Черногории. Все на выборы в защиту святынь! - гласит сообщение владыки.

Таким образом Митрополит Амфилохий призвал поддержать на выборах движение "Демократический фронт", созданное в начале августа из самых крупных оппозиционных партий Черногории. Первым пунктом политической программы движения идёт отмена скандального закона "о свободе вероисповедания и положении религиозных общин", который даёт возможность изъятия сербской церковной собственности и её передачи непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви.