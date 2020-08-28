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Когда принцип "Церковь вне политики" не работает: Выборы в Черногории определят судьбу святынь
28 августа 2020, 02:30 • 16 • Политика
Митрополит Амфилохий позвал черногорцев на выборы ради защиты святынь, которые оказались под ударом из-за дискриминационного закона о религиозных общинах.
Митрополит Черногорско-Приморский Сербской Православной Церкви (СПЦ) Амфилохий призвал граждан Черногории выйти на парламентские выборы и проголосовать против нынешних властей, принявших дискриминационный закон о религиозных общинах, из-за которого православные святыни оказались под ударом. Об этом говорится в видеообращении владыки.
Он отметил, что в этом году впервые за более чем 80 лет своей жизни он отправится на выборы, чтобы проголосовать против правящей Демократической партии социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича и его дискриминационной политики. Митрополит призвал всех граждан Черногории поступить так же, потому что на кону судьба православных святынь страны.
Таким образом Митрополит Амфилохий призвал поддержать на выборах движение "Демократический фронт", созданное в начале августа из самых крупных оппозиционных партий Черногории. Первым пунктом политической программы движения идёт отмена скандального закона "о свободе вероисповедания и положении религиозных общин", который даёт возможность изъятия сербской церковной собственности и её передачи непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви.
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