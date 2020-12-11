Когда прекратятся диверсии украинских спецслужб в России? • 46 • Украина

Внешнюю политику современной Украины можно описать двумя словами – подданство и провокация. «Незалежная» политическая «элита» верно служит своим западным хозяевам и по их указанию всячески пытается напакостить России.



За постмайданные годы спецслужбы западных «партнёров» выдрессировали украинских спецагентов и теперь с их помощью пытаются нащупать «слабые» места в политико-экономически-военной системе России.



Об этом пишет руководитель Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.



Неспроста на Украине участились военные учения с участием военнослужащих, представляющих исконно антироссийский блок НАТО. И «учения» дают свои «плоды»: только за последние полгода украинские спецслужбы предприняли три попытки провести диверсионно-террористические операции против Российской Федерации.



Естественно, они завершились для «незалежных» террористов и бандитов полным провалом.



Но это не значит, что завербованные украинские агенты отступят и прекратят попытки напакостить России.



Для украинских властей и их североатлантических надзирателей граждане Украины – это расходный материал, который те пускают в ход для достижения своих корыстных целей.



Инцидент, произошедший на российской границе в Белгородской области 4 декабря, – очередное доказательство того, что завербованные украинские агенты (по большому счёту, смертники) – это дешёвый инструмент в руках украинского политикума, который, в случае неудачи, не жалко и потерять.



Итак, представители СБУ совершили на территории Российской Федерации похищение гражданина РФ, введя в его организм парализующий химический раствор. На границе диверсионную группу с захваченным человеком поджидал вооруженный отряд так называемых «сил спецопераций» Украины. Но ФСБ пресекла диверсию, и освободила похищенного россиянина. Укродиверсанты открыли огонь по сотрудникам Федеральной службы безопасности, которые попытались задержать нарушителей. Вследствие перестрелки, один из трёх укропреступников убит, двое успели скрыться на украинской территории.



Прогнозируемо укроСМИ об инциденте стыдливо умолчали. Чубатые пескари клавиатуры, вообще не любят говорить о позорных провалах «незалежной» власти и вояк, которые продали Родину и совесть за американские доллары.



Стоит отметить, что похищенный СБУшниками человек, ранее воевал в Донбассе против ВФУ, а декабрьский инцидент – не первый случай, когда украинские диверсанты пытаются похитить из России защитников Народных Республик.



Так, в конце августа текущего года, ФСБ помешала СБУ насильственно вывезти из России бывшего военнослужащего, принимавшего активное участие в боевых действиях в Донбассе против «жовто-блакытных» оккупантов. А дело «вагнеровцев в Белоруссии» и вовсе – очередная провалившаяся недоспецоперация СБУ.



Украина не оставляет попыток навредить России, бесцеремонно вторгаясь на её территорию. Видимо, укроэлита забыла извечный русский постулат: «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет».



Русофобия украинских политиков, националистов и военных, в конечном счёте, на постоянной основе выходит боком для самой Украины. Настраивая украинский народ против российского, укропредатели подталкивают эмоционально неустойчивую часть населения к террористическим и диверсионным действиям, которые, в итоге, оборачиваются для исполнителей практически гарантированной гибелью.



Служба Зе-власти Западу – это уничтожение украинцев, которые хотят простой, мирной жизни.



Дальше будет только хуже. Украина наращивает число провокаций на российской границе и всячески пытается навязать России войну. Вот только Российская Федерация (в отличие от «незалежной») не будет воевать против своего народа, потому что украинцы – это неотъемлемая составляющая Великой Руси. Но пока украинские жители не проведут Референдум за вхождение в состав России, во время совершения очередных, заказанных Западом, диверсий будут гибнуть украинцы, которых завербовали западные спецслужбы.



Стоит понимать, что сотрудниками СБУ, по сути, руководят агенты ЦРУ. Так же как и Госдепартаментом США курируется Офис Президента Украины. А всё, к чему прикасается Америка, превращается в руины. Это – неоспоримый факт. К сожалению, современная Украина стала государством, которое полностью оккупировано Штатами. Но даже американскую оккупацию можно завершить. И сделать это должен украинский народ, героические предки которого в Великую Отечественную погнали фашистских захватчиков с родной земли.



Тем временем «холодная война» Запада против России продолжается. И «холодный» фронт переместился на украинскую территорию.



Следующий ход (надеюсь, правильный) должны сделать украинцы. И от этого хода зависит их будущее: мирное и спокойное – в составе Большой России, или состояние постоянной войны – в составе очередной колонии западных «партнёров».

Внешнюю политику современной Украины можно описать двумя словами – подданство и провокация. «Незалежная» политическая «элита» верно служит своим западным хозяевам и по их указанию всячески пытается напакостить России.За постмайданные годы спецслужбы западных «партнёров» выдрессировали украинских спецагентов и теперь с их помощью пытаются нащупать «слабые» места в политико-экономически-военной системе России.Об этом пишет руководитель Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.Неспроста на Украине участились военные учения с участием военнослужащих, представляющих исконно антироссийский блок НАТО. И «учения» дают свои «плоды»: только за последние полгода украинские спецслужбы предприняли три попытки провести диверсионно-террористические операции против Российской Федерации.Естественно, они завершились для «незалежных» террористов и бандитов полным провалом.Но это не значит, что завербованные украинские агенты отступят и прекратят попытки напакостить России.Для украинских властей и их североатлантических надзирателей граждане Украины – это расходный материал, который те пускают в ход для достижения своих корыстных целей.Инцидент, произошедший на российской границе в Белгородской области 4 декабря, – очередное доказательство того, что завербованные украинские агенты (по большому счёту, смертники) – это дешёвый инструмент в руках украинского политикума, который, в случае неудачи, не жалко и потерять.Итак, представители СБУ совершили на территории Российской Федерации похищение гражданина РФ, введя в его организм парализующий химический раствор. На границе диверсионную группу с захваченным человеком поджидал вооруженный отряд так называемых «сил спецопераций» Украины. Но ФСБ пресекла диверсию, и освободила похищенного россиянина. Укродиверсанты открыли огонь по сотрудникам Федеральной службы безопасности, которые попытались задержать нарушителей. Вследствие перестрелки, один из трёх укропреступников убит, двое успели скрыться на украинской территории.Прогнозируемо укроСМИ об инциденте стыдливо умолчали. Чубатые пескари клавиатуры, вообще не любят говорить о позорных провалах «незалежной» власти и вояк, которые продали Родину и совесть за американские доллары.Стоит отметить, что похищенный СБУшниками человек, ранее воевал в Донбассе против ВФУ, а декабрьский инцидент – не первый случай, когда украинские диверсанты пытаются похитить из России защитников Народных Республик.Так, в конце августа текущего года, ФСБ помешала СБУ насильственно вывезти из России бывшего военнослужащего, принимавшего активное участие в боевых действиях в Донбассе против «жовто-блакытных» оккупантов. А дело «вагнеровцев в Белоруссии» и вовсе – очередная провалившаяся недоспецоперация СБУ.Украина не оставляет попыток навредить России, бесцеремонно вторгаясь на её территорию. Видимо, укроэлита забыла извечный русский постулат: «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет».Русофобия украинских политиков, националистов и военных, в конечном счёте, на постоянной основе выходит боком для самой Украины. Настраивая украинский народ против российского, укропредатели подталкивают эмоционально неустойчивую часть населения к террористическим и диверсионным действиям, которые, в итоге, оборачиваются для исполнителей практически гарантированной гибелью.Служба Зе-власти Западу – это уничтожение украинцев, которые хотят простой, мирной жизни.Дальше будет только хуже. Украина наращивает число провокаций на российской границе и всячески пытается навязать России войну. Вот только Российская Федерация (в отличие от «незалежной») не будет воевать против своего народа, потому что украинцы – это неотъемлемая составляющая Великой Руси. Но пока украинские жители не проведут Референдум за вхождение в состав России, во время совершения очередных, заказанных Западом, диверсий будут гибнуть украинцы, которых завербовали западные спецслужбы.Стоит понимать, что сотрудниками СБУ, по сути, руководят агенты ЦРУ. Так же как и Госдепартаментом США курируется Офис Президента Украины. А всё, к чему прикасается Америка, превращается в руины. Это – неоспоримый факт. К сожалению, современная Украина стала государством, которое полностью оккупировано Штатами. Но даже американскую оккупацию можно завершить. И сделать это должен украинский народ, героические предки которого в Великую Отечественную погнали фашистских захватчиков с родной земли.Тем временем «холодная война» Запада против России продолжается. И «холодный» фронт переместился на украинскую территорию.Следующий ход (надеюсь, правильный) должны сделать украинцы. И от этого хода зависит их будущее: мирное и спокойное – в составе Большой России, или состояние постоянной войны – в составе очередной колонии западных «партнёров». Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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