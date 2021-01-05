Когда правильно праздновать Рождество: 25 декабря или 7 января • 60 • Украина

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Календарные споры вокруг празднования церковных праздников не утихают много лет. В последнее время этот вопрос сильно политизирован, особенно на Украине. Прозападные политики и массовые поклонники майдана склоняются к переносу празднования Рождества Христова на 25 декабря. Сторонники канонического православия настаивают на Рождестве 7 января.



Украинские власти, аккуратно подыгрывающие Западу, пока приняли половинчатое решение: Рождество празднуется и 7 января, а с 2019 года – и 25 декабря (с выходными днями). Очевидно, что в скором будущем православное рождество 7 января попытаются отменить.



Но так ли важен этот вопрос, ведь здесь дело лишь в календаре?



Дата и год Рождества



Установленной церковью ещё в поздней Древности датой празднования Рождества Христова стало 25 декабря. На летоисчисление от Рождества Христова христианские страны перешли в раннем Средневековье – в VІ веке. Согласно канону, младенец Иисус родился в указанный выше день в 4 году до нашей эры, т.е. до собственного Рождества! Однако парадокса здесь нет. Упрощённо говоря, через некоторое время было обнаружено расхождение между истинным годом рождения Спасителя и принятым ранее годом отсчёта, но менять календарь не стали.



Также 25 декабря не является именно днём рождения младенца Иисуса, хотя известно, что он родился примерно в это время года. Это число было выбрано Церковью, чтобы заменить Рождеством разные языческие празднования, припадавшие на последний день зимнего солнцестояния (в честь бога Юпитера, Митры и пр.). То есть христианство прагматично использовало календарь для борьбы со своими тогдашними идеологическими соперниками. Все вышеупомянутое хорошо известно в кругу богословов и просто образованных людей со времени раннего Средневековья.



Как Рождество передвинулось на 7 января



До 1918 года Русская православная церковь праздновала Рождество 25 декабря, как и все остальные церкви. Вот только вся Россия до 31 декабря 1917 года жила по юлианскому календарю, отстававшему от григорианского, по которому жила большая часть стран Европы, на 13 дней. Так что 25 декабря в России припадало на 7 января в Европе. А российский Новый год (1 января) припадал на европейское 14 января. Этот праздник сейчас в постсоветских странах называется Старый новый год (13 января = 31 декабря по старому стилю).



С 1918 года Советская Россия перешла на григорианский календарь или, как чаще принято говорить, новый стиль. Чтобы преодолеть 13-дневное отставание от Европы новый год начался сразу с 14 января. Эта реформа, как, кстати, и реформа правописания с отказом от ятей, твёрдых знаков и i с точкой, была задумана ещё в царское время, но осуществлена была уже большевиками. Однако церковь, находившаяся тогда в жёсткой оппозиции к советской власти, не перешла на новый стиль. Поэтому её 25 декабря (по юлианскому стилю) стало 7 января по общепринятому гражданскому летоисчислению (григорианскому стилю). То есть Русская, а также Украинская, православные церкви продолжает праздновать Рождество как бы по старому стилю, а Новый год государства и народы отмечают по новому стилю. Так Рождество перепрыгнуло через Новый год.



Из поместных православных церквей кроме Русской Рождество 7 января празднуют Иерусалимская, Грузинская и Сербская церкви. Остальные 11 церквей отмечают его в один день с католиками – 25 декабря. Однако, в отличие от последних, эти православные церкви живут не по григорианскому, а по так называемому новоюлианскому календарю.



Юлианский, григорианский и новоюлианский календари



В христианстве нет сакрализации какого-то летоисчисления. Различия в календарях объясняются, скорее, церковно-политическими факторами.



Юлианский календарь был введен указом Юлия Цезаря в 45 году до н.э. По делению года он, в основном, совпадал с современными календарями, но летоисчисление сперва велось от основания Рима (747 г. до н.э.), а в позднеримский период – от начала царствования императора Диоклетиана (284 г. н.э.). На годичный цикл юлианского календаря христианская церковь перешла во времена поздней Римской Империи – примерно на границе III и IV веков. С VІ века отсчёт стал вестись от Рождества Христова (или, как теперь часто принято говорить, нашей эры).



Согласно юлианскому календарю год состоит ровно из 365,25 суток, что компенсируется добавлением в каждый четвёртый (високосный) год дополнительного дня (29 февраля). Но это не совсем точно. В 1582 году папа римский Григорий XIII вычислил, что год состоит из 365,2425 суток, то есть он чуть меньше, чем считалось ранее. Из-за того, что год по юлианскому стилю был чуть больше, в каждые 400 лет юлианский календарь отставал, как посчитал папа Григорий, на 3 дня. И к моменту реформы таких дней отставания накопилось 10.



Чтобы компенсировать эту разницу папа ввёл названный по его имени григорианский стиль, по которому теперь живет весь мир. Даты сдвинули на 10 дней вперёд: в 1582 году после четверга 4 октября настала пятница 15 октября. А чтобы в дальнейшем компенсировать лишние минуты год, число столетий в котором не кратно 4, високосным считать перестали. Со времени реформы папы Григория таких годов набралось три: 1700, 1800 и 1900, а разница между стилями в ХХ веке достигла 13 дней.



Православные церкви по причинам канонических противоречий с католицизмом не могли последовать папской реформе. В 1583 году православный собор в Константинополе резко осудил реформу Григория и предал её последователей анафеме.



Однако в Новое время стало общепризнанным, что григорианский календарь более точен. Не говоря уже о том, что использование разных календарей в соседних странах было объективно неудобным. Поэтому в 1923 году астроном Белградского университета Милутин Миланкович разработал более точное новоюлианское летоисчисление, построенное на более сложном 900-летнем цикле. Не вдаваясь в подробности, отметим, что расхождение в одни сутки между этими летоисчислениями набежит за 43,5 тысячи лет, а до 2800 года их даты будут полностью совпадать.



Политический подтекст календарной разницы



В течение ХХ столетия на новоюлианский календарь перешло большинство из поместных православных Церквей, хотя для некоторых из них это сопровождалось большими внутренними проблемами и даже расколами. Однако Пасху, как и раньше, все православные Церкви вычисляют по юлианскому календарю, и она никогда не совпадает с католической и протестантской пасхой.



Другое дело Рождество. В отличие от дня празднования Пасхи (Христова Воскресенья), его дата в любом из принятых церквами календарях определена жёстко – 25 декабря. Вот только, как было отмечено выше, 25 декабря по юлианскому стилю, которого придерживается, в частности, Русская и Украинская православные церкви, совпадает с 7 января по григорианскому стилю, являющимся общегосударственным для Украины и России.



Причём даже на Украине более двух третей верующих выступают против празднования Рождества 25 декабря. Эта низовая оппозиция настолько сильна, что на перенос рождества не решается даже недавно созданная СЦУ ("Святейшая церковь Украины"). Хотя, по некоторым сведениям, на её предстоятеля митрополита Епифания (Думенко) осуществляется сильное политическое давление.



То есть на Украине вопрос даты празднования Рождества фактически стал тождественен выбору между Россией и Западом, между истинным Православием и православием под католическим влиянием. Поэтому, несмотря на все неточности юлианского летоисчисления, РПЦ и УПЦ в ближайшее время не рассматривают вопрос отказа от него. Корчинский призвал украинцев молиться на Путина: Навальный еще опаснее



Лучше всего об этом сказал ещё до революции 1917 г. доктор церковной истории митрополит Санкт-Петербургский Антоний (Вадковский, 1846-1912):



«Юлианский календарь в применении его к церковной практике во всех случаях является надежным якорем, который удерживает православных от окончательного поглощения миром инославным, является как бы знаменем, под которым чада Православия собираются воедино. Позволение одним из православных чад отделиться от нас в церковной практике и идти в согласии с инославными, при всей кажущейся пользе и без различия догмата, может иметь в будущем нежелательные и даже пагубные последствия для благосостояния Вселенской Церкви и может послужить оружием в руках ее врагов, которые под предлогом якобы интересов православных народов, издавна ополчаются на вселенское единство».

Пока дети радуются Рождеству, украинские политики заняты своим любимым делом - разжиганием конфликтов на пустом местеКалендарные споры вокруг празднования церковных праздников не утихают много лет. В последнее время этот вопрос сильно политизирован, особенно на Украине. Прозападные политики и массовые поклонники майдана склоняются к переносу празднования Рождества Христова на 25 декабря. Сторонники канонического православия настаивают на Рождестве 7 января.Украинские власти, аккуратно подыгрывающие Западу, пока приняли половинчатое решение: Рождество празднуется и 7 января, а с 2019 года – и 25 декабря (с выходными днями). Очевидно, что в скором будущем православное рождество 7 января попытаются отменить.Но так ли важен этот вопрос, ведь здесь дело лишь в календаре?Установленной церковью ещё в поздней Древности датой празднования Рождества Христова стало 25 декабря. На летоисчисление от Рождества Христова христианские страны перешли в раннем Средневековье – в VІ веке. Согласно канону, младенец Иисус родился в указанный выше день в 4 году до нашей эры, т.е. до собственного Рождества! Однако парадокса здесь нет. Упрощённо говоря, через некоторое время было обнаружено расхождение между истинным годом рождения Спасителя и принятым ранее годом отсчёта, но менять календарь не стали.Также 25 декабря не является именно днём рождения младенца Иисуса, хотя известно, что он родился примерно в это время года. Это число было выбрано Церковью, чтобы заменить Рождеством разные языческие празднования, припадавшие на последний день зимнего солнцестояния (в честь бога Юпитера, Митры и пр.). То есть христианство прагматично использовало календарь для борьбы со своими тогдашними идеологическими соперниками. Все вышеупомянутое хорошо известно в кругу богословов и просто образованных людей со времени раннего Средневековья.До 1918 года Русская православная церковь праздновала Рождество 25 декабря, как и все остальные церкви. Вот только вся Россия до 31 декабря 1917 года жила по юлианскому календарю, отстававшему от григорианского, по которому жила большая часть стран Европы, на 13 дней. Так что 25 декабря в России припадало на 7 января в Европе. А российский Новый год (1 января) припадал на европейское 14 января. Этот праздник сейчас в постсоветских странах называется Старый новый год (13 января = 31 декабря по старому стилю).С 1918 года Советская Россия перешла на григорианский календарь или, как чаще принято говорить, новый стиль. Чтобы преодолеть 13-дневное отставание от Европы новый год начался сразу с 14 января. Эта реформа, как, кстати, и реформа правописания с отказом от ятей, твёрдых знаков и i с точкой, была задумана ещё в царское время, но осуществлена была уже большевиками. Однако церковь, находившаяся тогда в жёсткой оппозиции к советской власти, не перешла на новый стиль. Поэтому её 25 декабря (по юлианскому стилю) стало 7 января по общепринятому гражданскому летоисчислению (григорианскому стилю). То есть Русская, а также Украинская, православные церкви продолжает праздновать Рождество как бы по старому стилю, а Новый год государства и народы отмечают по новому стилю. Так Рождество перепрыгнуло через Новый год.Из поместных православных церквей кроме Русской Рождество 7 января празднуют Иерусалимская, Грузинская и Сербская церкви. Остальные 11 церквей отмечают его в один день с католиками – 25 декабря. Однако, в отличие от последних, эти православные церкви живут не по григорианскому, а по так называемому новоюлианскому календарю.В христианстве нет сакрализации какого-то летоисчисления. Различия в календарях объясняются, скорее, церковно-политическими факторами.Юлианский календарь был введен указом Юлия Цезаря в 45 году до н.э. По делению года он, в основном, совпадал с современными календарями, но летоисчисление сперва велось от основания Рима (747 г. до н.э.), а в позднеримский период – от начала царствования императора Диоклетиана (284 г. н.э.). На годичный цикл юлианского календаря христианская церковь перешла во времена поздней Римской Империи – примерно на границе III и IV веков. С VІ века отсчёт стал вестись от Рождества Христова (или, как теперь часто принято говорить, нашей эры).Согласно юлианскому календарю год состоит ровно из 365,25 суток, что компенсируется добавлением в каждый четвёртый (високосный) год дополнительного дня (29 февраля). Но это не совсем точно. В 1582 году папа римский Григорий XIII вычислил, что год состоит из 365,2425 суток, то есть он чуть меньше, чем считалось ранее. Из-за того, что год по юлианскому стилю был чуть больше, в каждые 400 лет юлианский календарь отставал, как посчитал папа Григорий, на 3 дня. И к моменту реформы таких дней отставания накопилось 10.Чтобы компенсировать эту разницу папа ввёл названный по его имени григорианский стиль, по которому теперь живет весь мир. Даты сдвинули на 10 дней вперёд: в 1582 году после четверга 4 октября настала пятница 15 октября. А чтобы в дальнейшем компенсировать лишние минуты год, число столетий в котором не кратно 4, високосным считать перестали. Со времени реформы папы Григория таких годов набралось три: 1700, 1800 и 1900, а разница между стилями в ХХ веке достигла 13 дней.Православные церкви по причинам канонических противоречий с католицизмом не могли последовать папской реформе. В 1583 году православный собор в Константинополе резко осудил реформу Григория и предал её последователей анафеме.Однако в Новое время стало общепризнанным, что григорианский календарь более точен. Не говоря уже о том, что использование разных календарей в соседних странах было объективно неудобным. Поэтому в 1923 году астроном Белградского университета Милутин Миланкович разработал более точное новоюлианское летоисчисление, построенное на более сложном 900-летнем цикле. Не вдаваясь в подробности, отметим, что расхождение в одни сутки между этими летоисчислениями набежит за 43,5 тысячи лет, а до 2800 года их даты будут полностью совпадать.В течение ХХ столетия на новоюлианский календарь перешло большинство из поместных православных Церквей, хотя для некоторых из них это сопровождалось большими внутренними проблемами и даже расколами. Однако Пасху, как и раньше, все православные Церкви вычисляют по юлианскому календарю, и она никогда не совпадает с католической и протестантской пасхой.Другое дело Рождество. В отличие от дня празднования Пасхи (Христова Воскресенья), его дата в любом из принятых церквами календарях определена жёстко – 25 декабря. Вот только, как было отмечено выше, 25 декабря по юлианскому стилю, которого придерживается, в частности, Русская и Украинская православные церкви, совпадает с 7 января по григорианскому стилю, являющимся общегосударственным для Украины и России.Причём даже на Украине более двух третей верующих выступают против празднования Рождества 25 декабря. Эта низовая оппозиция настолько сильна, что на перенос рождества не решается даже недавно созданная СЦУ ("Святейшая церковь Украины"). Хотя, по некоторым сведениям, на её предстоятеля митрополита Епифания (Думенко) осуществляется сильное политическое давление.То есть на Украине вопрос даты празднования Рождества фактически стал тождественен выбору между Россией и Западом, между истинным Православием и православием под католическим влиянием. Поэтому, несмотря на все неточности юлианского летоисчисления, РПЦ и УПЦ в ближайшее время не рассматривают вопрос отказа от него.Лучше всего об этом сказал ещё до революции 1917 г. доктор церковной истории митрополит Санкт-Петербургский Антоний (Вадковский, 1846-1912):«Юлианский календарь в применении его к церковной практике во всех случаях является надежным якорем, который удерживает православных от окончательного поглощения миром инославным, является как бы знаменем, под которым чада Православия собираются воедино. Позволение одним из православных чад отделиться от нас в церковной практике и идти в согласии с инославными, при всей кажущейся пользе и без различия догмата, может иметь в будущем нежелательные и даже пагубные последствия для благосостояния Вселенской Церкви и может послужить оружием в руках ее врагов, которые под предлогом якобы интересов православных народов, издавна ополчаются на вселенское единство». Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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