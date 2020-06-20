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Когда Польша станет для нас угрозой? Песков озвучил настораживающий фактор

20 июня 2020, 10:00  •  199 • Политика
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не расценивает Польшу как угрозу для нашей страны. Однако, отметил он, готовность поляков разместить у себя на территории военные объекты других стран может представлять угрозу.
Польша может стать угрозой для России в тот момент, когда она предоставит территорию для военных объектов других стран. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, как страна Польша не является опасностью для России.
Но в случае, к примеру, если поляки предоставят свою территорию для "военной инфраструктуры третьих стран или такой организации, как Североатлантический альянс", это станет уже серьёзнее.
"Это представляет угрозу для нас", - указал Песков.
Оценивая всё больше стратегию НАТО, чьи силы всё ближе подступают к нашим рубежам, пресс-секретарь Путина отметил, что это заставляет Россию принимать меры ради безопасности страны.
"Нам это неприятно", - добавил он в эфире Первого канала.

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