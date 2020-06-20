Когда Польша станет для нас угрозой? Песков озвучил настораживающий фактор

Польша может стать угрозой для России в тот момент, когда она предоставит территорию для военных объектов других стран. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, как страна Польша не является опасностью для России.

Но в случае, к примеру, если поляки предоставят свою территорию для "военной инфраструктуры третьих стран или такой организации, как Североатлантический альянс", это станет уже серьёзнее.

"Это представляет угрозу для нас", - указал Песков.

Оценивая всё больше стратегию НАТО, чьи силы всё ближе подступают к нашим рубежам, пресс-секретарь Путина отметил, что это заставляет Россию принимать меры ради безопасности страны.

"Нам это неприятно", - добавил он в эфире Первого канала.