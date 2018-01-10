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Когда переехал, не помню...
10 января 2018, 20:39 • 119 • Карикатуры
Депутат Госдумы Михаил Дегтярев предложил поменять адрес посольства США в Москве на Североамериканский тупик, дом 1. Эту инициативу он объяснил переименованием улицы рядом с российским диппредставительством в Вашингтоне в площадь Немцова.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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