Когда переехал, не помню...

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Депутат Госдумы Михаил Дегтярев предложил поменять адрес посольства США в Москве на Североамериканский тупик, дом 1. Эту инициативу он объяснил переименованием улицы рядом с российским диппредставительством в Вашингтоне в площадь Немцова.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий