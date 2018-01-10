Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Неудобный постоялец: Эквадор ищет посредника для высылки Ассанжа из посольства в...
Записки Колорадского Таракана. Привет стране-бензоколонке от страны-шланга!
Ждёт ли Иран судьба Сирии?
Не Польша, а Россия защищает граждан Сирии
Главная / Карикатуры

Когда переехал, не помню...

10 января 2018, 20:39  •  119 • Карикатуры

Депутат Госдумы Михаил Дегтярев предложил поменять адрес посольства США в Москве на Североамериканский тупик, дом 1. Эту инициативу он объяснил переименованием улицы рядом с российским диппредставительством в Вашингтоне в площадь Немцова.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

119
Источник
Похожие новости
28 декабря 2017, 20:39
В объезд
29 декабря 2017, 19:24
Недетские желания
09 января 2018, 15:24
Большой-большой секрет

27 декабря 2017, 21:54
Дороговато будет
09 января 2018, 18:39
Включили маневровые
26 декабря 2017, 19:54
Земля уходит из-под ног
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
06 января 2018, 02:40
Неправильный эксперт рассказал, что не весь мир с нами
05 января 2018, 00:40
Машина ассенизаторов натолкнула на мысль по Ноздровской
04 января 2018, 09:54
Завтра может быть война – 2018
08 января 2018, 14:39
Ведь мы, вроде, победили?
08 января 2018, 00:12
Смотрящий Петра по армии
04 января 2018, 09:54
Поставить на крыло. Как в 2017 г. усилилась украинская боевая авиация
08 января 2018, 17:54
Миф о "советской оккупации" взорвёт Украину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.