Когда ожидать краха США: Предсказавший развал СССР политолог дал подсказку

Предсказавший развал СССР политолог Дмитрий Выдрин спрогнозировал ближайшее будущее США. По мнению эксперта, дни Соединённых Штатов как единого государства сочтены.

Он указывает, что в США накопилось слишком много противоборствующих сторон и альтернативных точек зрений. И столь плотная концентрация идеологически противоположных мнений никогда не сможет прийти к консенсусу. А это, в свою очередь, негативно влияет на народное сплочение державного строя.

Политолог указывает, что США, на самом деле, уже давно расколоты на различные обособленные группы. Это республиканцы и демократы, европейцы и афроамериканцы, сторонники Трампа и сторонники Байдена, представители всевозможных меньшинств и прочее. И они уже давно не в состоянии вести цивилизованный диалог друг с другом.

Поверьте, обстановка давно вышла за рамки обычного диалога. Люди доходят до того, что занимаются откровенной травлей людей иных мнений. И это очень серьёзно. Людей уже давно не пугает ответственность, которая в Америке очень серьёзная,

- приводит "Украина.ру" слова эксперта.

Подводя итог, политолог отметил, что США как страны уже фактически нет.