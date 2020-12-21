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Когда ожидать краха США: Предсказавший развал СССР политолог дал подсказку
21 декабря 2020, 22:05 • 129 • Политика
Российский учёный, предсказавший развал СССР, назвал сроки краха США. По его мнению, это вопрос ближайшего времени, так как страна расколота на множество групп, которые не способны на диалог друг с другом.
Предсказавший развал СССР политолог Дмитрий Выдрин спрогнозировал ближайшее будущее США. По мнению эксперта, дни Соединённых Штатов как единого государства сочтены.
Он указывает, что в США накопилось слишком много противоборствующих сторон и альтернативных точек зрений. И столь плотная концентрация идеологически противоположных мнений никогда не сможет прийти к консенсусу. А это, в свою очередь, негативно влияет на народное сплочение державного строя.
Политолог указывает, что США, на самом деле, уже давно расколоты на различные обособленные группы. Это республиканцы и демократы, европейцы и афроамериканцы, сторонники Трампа и сторонники Байдена, представители всевозможных меньшинств и прочее. И они уже давно не в состоянии вести цивилизованный диалог друг с другом.
- приводит "Украина.ру" слова эксперта.
Подводя итог, политолог отметил, что США как страны уже фактически нет.
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