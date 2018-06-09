Когда «ответка» не работает • 208 • Аналитика



Вот эта многократно упомянутая "ответка" и станет предметом отдельного разбора. Тем более что я считаю, что столь широко распространенное упование на ответный ядерный удар — дело далеко не безобидное, поскольку вера в "ответку" фактически блокирует ряд важных оборонных мер.



Применительно к газовой теме в статье предлагалось несколько мер по улучшению устойчивости газотранспортной системы к ракетным ударам: рассредоточение магистральных газопроводов (по крайней мере, ямальский "крест" точно нуждается в строительстве хотя бы трех-четырех обходов), прикрытие важных узлов комплексами ПВО, создание вспомогательной газогенерирующей системы вблизи потребителей. Выполнение этой программы возможно за 2-3 года, а ее результаты позволят пережить ракетный удар по газопроводам несравненно легче, чем в нынешнем положении. На это комментаторы никакого внимания не обратили: ведь есть "ответка"!





Ответный ядерный удар представляется чем-то особенно страшным и всесокрушающим, из-за чего мы знаем, что противник знает, что у нас есть "ответка", а потому, дескать, убоится. Вообще-то, именно так и рождаются просчеты, ведущие к крупным военным поражениям.



Если же рассмотреть суть дела обстоятельно, то окажется, что ответный ядерный удар вовсе не настолько страшен и всесокрушающ. Он не уничтожит вероятного противника и даже не особенно подломит его военно-экономическую мощь, а кроме того, в силу политических причин он может быть даже очень выгоден вероятному противнику.



Поскольку сам по себе символ веры в "ответку" состоит из многих пунктов, подробное рассмотрение которых вылилось бы в отдельную небольшую книжку, то придется ограничиться краткими и самыми существенными комментариями. Но зато посвятим внимание всем сторонам дела.



Удары по городам



Мнение о том, что сутью планов ядерной войны является удар по городам, родилось давно и берет корни еще в советской пропаганде, старательно запугивавшей своих граждан. В действительности все известные планы ядерной войны (известно основное содержание примерно полутора десятков американских планов, включая ранние версии SIOP, Single Integrated Operation Plan; первый из них был утвержден в 1961 году еще Джоном Кеннеди; теперь действует другой план — OPLAN 8010-12, утвержденный в 2012 году) строятся вокруг целей. Для ранней версии SIOP был составлен список целей, включавшей 80 тысяч пунктов в СССР, Китае и социалистических странах. Некоторые цели находились в городах, например, в Москве план предусматривал поражение 6 комплексов целей 23 ядерными бомбами.





Схема советских стратегических объектов, составленная для одного из ранних планов ядерной войны



Поражение целей, а вовсе не удар по городам, было приоритетом и во время бомбардировки японских городов. Хиросима только в пропаганде изображалась мирным городом, а на деле это был крупный военно-транспортный узел, через который шло снабжение японских войск в Корее, Маньчжурии и Китае, крупный военно-промышленный центр, а также в Хиросиме находился штаб 2-го командования обороны Японии, которому подчинялись 15-й и 16-й фронты. Ядерный удар накрыл этот штаб, уничтожил порядка 20 тысяч солдат и офицеров, а также значительную часть военных запасов.



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Известный американский аэрофотоснимок Хиросимы до момента ядерного удара, с указанием точки прицеливания (ground zero). Выше точки прицеливания на фото хорошо видна штаб-квартира 2-го командования обороны Японии. Удар, как видим, наносился по важному командному центру



Итак, в планировании ядерной войны выбрались цели, уничтожение которых вело к существенному ослаблению военной или военно-экономической мощи противника. Находились ли эти цели в городах или вне их — не играло существенной роли. Более того, после Второй мировой войны, в ходе которой города были сосредоточием важных объектов и потому подвергались сильным воздушным ударам, важные объекты старались выносить в малонаселенную местность. Делалось это в целях рассредоточения и минимизации возможного ущерба. По этой причине большинство важных объектов, таких как ракетные позиции, военно-морские и авиационные базы, командные пункты, узлы связи, склады, узловые станции, многие объекты энергетики, находится вне городов.



Так что удары специально по городам с целью уничтожения населения, о которых с округленными от страха глазами вещают адепты "ответки", не только не планировались, но и представляют собой бессмыслицу с военной точки зрения. Разрушить города, но оставить целыми войска, авиацию, флоты, ракеты, а также военную и военно-промышленную инфраструктуру — означает сохранить за противником возможность немедленного перехода к боевым действиям.



Немного из планирования ядерной войны



Истово верующие в "ответку" также забывают, что из 1,1 млн. военного персонала США 199,5 тысяч расквартированы за рубежом, в том числе 39,3 тысячи в Японии, 34,8 тысяч в Германии, 23,5 тысячи в Южной Корее, а также в Афганистане, Италии, Великобритании, Ираке, Кувейте, Бахрейне и других странах. Американский спецназ находится в 70 странах мира, включая Финляндию, страны Прибалтики, Украину, Турцию, Грузию, Азербайджан, Казахстан, Монголию (все данные 2016 года).



Американские силы расквартированы на более чем 730 военных зарубежных базах, причем значительная часть из них — авиабазы, на которые всегда можно перебросить авиацию или наземные силы. На этих базах размещено командование флотов, например, штаб 5-го флота США находится в Бахрейне, 6-го флота США в Италии, 7-го флота США в Японии.



От презрения до ненависти. От комедиантов до паразитов

База 7-го флота США в Йокосуке, Япония



Нелишне также напомнить, что и у союзников США по НАТО есть довольно значительные войска, и суммарная численность войск НАТО на 2016 год составляет 3,1 млн. человек.



Теперь, в соответствии с договором СНВ-3, у России и США следующий ядерный арсенал: США — 741 развернутый носитель с 1481 боеголовками, Россия — 521 развернутый носитель с 1735 боеголовками. Причем у России есть носители с разделяющимися головными частями, а у США — нет, если верить опубликованным данным.



По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ), статистика ядерных вооружений такова:



Россия: 1,95 тыс. развернутых, 2,35 тыс. на хранении, 2,7 тыс. сняты с вооружения.



США: 1,8 тыс. развернутых, 2,2 тыс. на хранении и 2,8 тыс. сняты с вооружения.



Франция: 280 развернутых, 10 на хранении и 10 сняты с вооружения.



Великобритания: 120 развернутых, 95 на хранении.



Причем, по данным СИПРИ, США имеют на хранении 2,05 тыс. стратегических ядерных зарядов, тогда как Россия — только 500, остальное представляет собой тактическое ядерное оружие.



Из этого следует, во-первых, что ядерный арсенал у вероятного противника будет побольше: 2,2 тыс. развернутых у НАТО против 1,95 тыс. у России. Во второй волне удара, использующего ядерное оружие, ныне находящееся на хранении, у НАТО более выраженный перевес — около 2 тысяч стратегических зарядов против 500 российских. Уже из этого вполне вытекает, что НАТО в целом "ответки" со стороны России не особо боится, поскольку в состоянии нанести ей ощутимо больший урон. Во-вторых, перед РВСН и ВМФ России стоит нетривиальная задача, как наличными средствами нанести противнику максимальный урон. Вопрос формулируется так: что выбрать для ответного удара — военные базы и объекты в США, странах НАТО и за рубежом, или же нацелить боеголовки на военно-промышленный потенциал? Вернётся ли Як-3 в Саратов?



Даже при первом и не очень детальном взгляде становится ясно, что наличного ядерного арсенала едва-едва хватает на подавление обширной военной инфраструктуры противостоящего военного блока, которая насчитывает около 5 тысяч баз и объектов в США (в том числе крупнейших: около 180 — Армии США, 59 — крупных военно-морских баз, 71 крупная авиабаза) и 730 зарубежных американских военных баз. Думается, что и у других стран-членов НАТО наберется в общей сложности около тысячи военных баз и объектов.





Схема размещения основных армейских военных баз на территории США





Схема размещения основных военно-воздушных баз на территории США



Конечно, можно выбрать примерно 1500 целей, уничтожение которых очень существенного (но, конечно, не полностью) подорвет военную мощь НАТО. При этом краем зацепит и города (некоторые объекты расположены вблизи населенных пунктов; например американская авиабаза Футтэма на Окинаве со всех сторон окружена японскими жилыми кварталами) и вызовет жертвы среди гражданского населения. Но в этом случае на "страшную месть", на "ответку", на которую так уповают многие, совершенно ничего не остается.



К тому же, чтобы подорвать военную мощь НАТО, бить ядерными ударами придется не только по США, но и целому списку стран, включая и те, кто формально не входит в НАТО и вообще находится с России в относительно дружественных отношениях. Например, придется тогда ядерно разбомбить Бахрейн и Кувейт. Последствия этого, думаю, совершенно ясны — пострадавшие страны будут страстно призывать весь арабский и мусульманский мир выступить против России всеми силами и средствами. Президент даёт одному — министры отнимают у всех



Если же выбрать другой вариант — и ударить всем наличным арсеналом по американским городам, то в этом случае практически все войска и военная инфраструктура блока НАТО останутся в неприкосновенности, что позволит американцам не только ответить, но и тут же перейти к обычным боевым действиям, имея для этого необходимые силы и средства. НАТО в ведении войны может опираться не только на американскую военную промышленность, но и на европейскую. Когда на сильно ослабленную американским ответным ядерным ударом российскую армию навалится сравнительно мало пострадавшая от ядерных ударов объединенная армия НАТО — исход войны в этом случае, думается, ясен.



Итак, оба варианта "ответки" откровенно плохи. Ударом по военной инфраструктуре можно на некоторое время, несколько месяцев, вывести вооруженные силы НАТО из строя, но тогда американцы мобилизуют весь мир, поскольку будет много пострадавших непричастных. Удар по американским городам, как требуют адепты "ответки" тоже позволит американцам мобилизовать весь мир, только в этом случае у НАТО будет в распоряжении достаточно сил, чтобы незамедлительно перейти к наземной операции.



Хватит ли наличного арсенала для уничтожения американских городов?



Верующие в "ответку" простодушно полагают, что ядерное оружие настолько мощное, что они просто сотрет с лица земли все без исключения американские города, и мы знаем, что американцы это знают...



Между тем даже у столь мощного оружия, как ядерное, есть свои пределы разрушительной мощи, которые нетрудно вычислить по формуле фугасности, то есть по ударной волне. В своей книге "Ядерная война. Все сценарии конца света", я делал уже подобные подсчеты и приводил радиусы поражения для различных типов ядерных боеголовок. Поскольку адепты "ответки" книг читают мало, то придется повторить, одновременно с уточнением "ядерной бухгалтерии". Расчеты даются по зоне поражения, в которой ударная волна наносит смертельные травмы человеку. Эта провальная «мягкая сила»



По открытым данным в нашем арсенале состоят:



— 460 боеголовок Р-36М2, мощность 1 Мт, радиус поражения 2800 метров, площадь поражения 24,6 кв. км;

— 114 боеголовок РТ-2ПМ, 550 кт, 2200 метров, 15,2 кв. км;

— 440 боеголовок РС-24, 500 кт, 2200 метров, 15,2 кв. км;

— 656 боеголовок Р-29 и Р-30, 200 кт, 1600 метров, 8 кв. км.



Итого общая площадь поражения:



— Р-36М2 — 11316 кв. км,

— РТ-2ПМ — 1732 кв. км,

— РС-24 — 6688 кв. км,

— Р-29 и Р-30 — 5248 кв. км.



Всего этот ядерный арсенал имеет суммарную зону поражения в 24984 кв. км, и на этой территории ядерные взрывы уничтожат большую часть зданий и сооружений, а также уничтожат большую часть людей.



Ну а какая в США площадь городов и сколько населения там проживает? Перепись 2010 года показывает следующие данные: 106 тысяч кв. миль (274,5 тысяч кв. км) со средним населением 905 человек на кв. км. Сравнение показывает, что наличного ядерного арсенала России хватит для уничтожения 9% городской территории в США, на которой проживает 22,6 млн. человек населения. Если из 24,9 тысяч кв. км ядерными ударами будет уничтожено 8,4 тысяч кв. км площади 41 крупнейшего города в США, то оценки можно скорректировать — 25,5 млн. человек.





Весьма неплохой прогноз на случай ядерной атаки по территории США, составленный FEMA. На карте отображено два варианта: сиреневые треугольники — сценарий нанесения 500 ядерных ударов, черные точки — сценарий нанесения 2000 ядерных ударов. По этой карте хорошо видно, что в основном пострадают крупные агломерации Может ли обычная речная баржа заменить "Баргузин"?





Общая численность населения США в 2010 году — 308,7 млн. человек. В таком случае жертвами "ответки" станет 8,2% населения страны. На удивление скромный результат.



Нужно указать также, что по опыту Хиросимы — города, не имевшего избытка капитальных строений, и попавшего под внезапную ядерную атаку, далеко не все, кто оказались в зоне поражения ядерной бомбы, погибли. По данным японского Комитета по сбору материалов о разрушениях, вызванных атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки, которые очевидно, наиболее точные, под удар в Хиросиме попали 320 тысяч человек, из них 118,6 тысяч погибли (37%), 30,5 тысяч получили тяжелые ранения (9,5%), 48,6 тысяч получили легкие ранения (15,1%), и 118,6 тысяч не пострадали (37%). Итого, даже в эталонных условиях внезапной ядерной атаки на незащищенные города пострадало 60% населения. Если мы примем этот поправочный коэффициент, то в США от "ответки" пострадают 15,3 млн. человек, в том числе 10,2 млн. убитыми.



Результат подсчетов получается обескураживающим для адептов "ответки". Потери убитыми в 3,3% от населения США — это вовсе не "смести с лица земли", "превратить в стеклянные поля" и т.д, и.т.п. Это вовсе не повалит США ни в военном, ни в экономическом смысле. Но этот удар очень, очень сильно разозлит американцев и их ресурсов будет вполне достаточно для возмездия.



Теперь немного политического цинизма. В США теперь много проблем, "американская мечта" сильно потускнела. По данным ООН, в США 40 млн. нищих, в том числе 5 млн. живущих на уровне беднейших стран в мире (то есть менее чем на 2 доллара в день), 51 млн. человек зарабатывают недостаточно, чтобы сводить концы с концами, 41,2 млн. человек недоедают. Если российская "ответка" снимет с довольствия 10 млн. ртов, от этого Америке станет только легче.



И вообще, ядерный удар — это для американского руководства просто манна небесная, божий дар, который разрешает для них множество сложных и запутанных проблем.



"Они на нас напали"



Теперь нужно предложить адептам "ответки" представить себе, как будет выглядеть в мировых масс-медиа российский ядерный удар по американским городам. Ответ может быть только один: "Они на нас напали", "Это террористический акт небывалых масштабов", "Демократия в опасности" и т.д.



Как США спровоцировали кризис в Венесуэле

Нелишне напомнить, что произошло после этих двух небольших взрывов. А теперь представьте себе политические последствия полномасштабной ядерной атаки на США



Американское руководство соберет богатый политический урожай. Да, соберет, поскольку оно создаст ситуацию, провоцирующую Россию на ядерный удар (например, если продолжать тему ударов по газотранспортной системе, американские корабли входят в Баренцево море и выпускают крылатые ракеты). Само же руководство вместе с американским истеблишментом заблаговременно спрячется.



Во-первых, огромные американские долги, как внешние, так и внутренние, будут аннулированы или заморожены на неопределенный срок. Действительно, какие долги, когда тут такое и "демократия в опасности"!



Во-вторых, как мы уже знаем по эпопее 9/11, чрезвычайная ситуация подобных масштабов даст американскому президенту неограниченные полномочия и столь же неограниченный кредит доверия. После "ответки" американцы нежно возлюбят даже Дональда Трампа и возведут его на пьедестал как национального героя, лишь бы только он отомстил. Вообще, "ответка" не может иметь других последствий, кроме небывалой консолидации американского общества перед лицом опасности. Рукотворный апокалипсис только оживит американскую политическую идеологию, религиозную в своей основе, и настоянную на идее непримиримой борьбы со Злом. Зло — вот оно, прилетело даже в сияющий "Град на холме", потому время подпоясаться и вооружиться.



В-третьих, поскольку война — самое время торговать, и вообще воюющая армия — самый лучший потребитель, то военный бизнес в США после российской "ответки" закрутится с удесятеренной энергией. Нуждающиеся люди быстро получат работу на военных заводах, как старых, так и новых, возродится "американская мечта" (надежды на преуспеяние). Новая ситуация решает множество запутанных социальных и экономических проблем, а с недовольными тут же быстро расправятся спецслужбы или же сами патриотически настроенные американские граждане.



В-четвертых, США соберут поддержку по всему миру, в том числе экономическую и военную. К примеру, страны Латинской Америки легко предоставят США 10-20 млн. человек, причем здоровых молодых мужчин, для работы и службы в армии. Даже приглашать не надо, и так уже Армия США комплектуется иммигрантами, служащими за обещание американского гражданства. Для большой войны набрать миллионы бойцов, посулив им заветный паспорт, вовсе не так трудно.



Китай изнутри. "Управлять народом легко, если тщательно соблюдать ритуал"

Счастливый интернационал вступает в американское гражданство на церемонии военной натурализации. Военная база США в Южной Корее, декабрь 2008 года



Все это, конечно, политический цинизм. Но, глядя на то, как обстояло дело в США после Перл-Харбора, можно высказать вполне себе обоснованное предположение, что в подобных условиях американское руководство пойдёт еще раз по протоптанной дорожке. Окончательный баланс прихода и расхода будет подведен за счет проигравшей стороны, то есть России. Надо все же принимать во внимание, что американская армия теоретически может войти в Москву, а вот российская армия не может войти в Вашингтон даже теоретически, ибо не на чем переплыть естественный противотанковый ров, именуемый Атлантическим океаном.



Таким образом, прежде чем предлагать "ответку" по американским городам, надо сначала просчитать последствия этого шага. А просчитываемые последствия таковы, что лучше за "ответку" и не браться. Принуждение Киева к миру: возможные рамки операции очерчены Путиным



Когда "ответка" не работает...



Отсюда мои выводы. Они очень просты.



Во-первых, ядерное оружие само по себе никакой абсолютной защиты не гарантирует. Ядерное оружие в качестве "ответки", попросту не работает. Оно весьма полезно, но в качестве оперативно-тактического средства, и должно применяться по военным объектам, по узлам коммуникаций, авиабазам и т.п. целям для создания преимущества в ходе наземным боевых действий, причем применяться экономно, поскольку запас ядерного оружия ограничен и нового не производится.



Во-вторых, чтобы чувствовать себя в безопасности, реально, а не в мечтах, нам нужно готовиться к длительной войне с численно и экономически превосходящим противником, причем в условиях значительного разрушения собственной экономики, то есть со всеми военно-хозяйственными мероприятиями, такими как рассредоточение военно-значимых производств (в первую очередь в Сибирь), создание особо защищенных подземных военных заводов, разработка и введение в строй различных замещающих и вспомогательных производств, технологий и производственных единиц.





Попутно разыскалась любопытная схема размещения военной промышленности в России. Как видим, в наиболее безопасном в стране месте, куда не долетят крылатые ракеты и не дойдут вражеские войска, почти ничего и нет



Если Россия схватится с НАТО, то война обещает быть долгой, затяжной и весьма тяжелой, и к этому факту надо относится с пониманием, чтобы потом не рвать волосы на голове.



В-третьих, нам также нужны новые военные идеи, которые обеспечили бы реальное, а не пустословное превосходство над вероятным противником. На мой взгляд, это может быть только полностью автоматизированная армия боевых роботов, опирающаяся на автоматизированные же заводы по производству боевых роботов. Тогда да, у нас появляются весьма интересные возможности. Предыдущая статья ("Полсотни ракет для победы над Россией") вызвала не только большой интерес публики, но и множество комментариев, которые нельзя обойти вниманием. В этих комментариях, местами принимавших истеричный характер, рефреном повторялся тезис, что будто бы ракетный удар по российской газотранспортной инфраструктуре невозможен, потому что у нас есть "ответка". Имеется в виду, конечно, ответный ядерный удар по противнику, так сказать, покусившемуся на святое.Вот эта многократно упомянутая "ответка" и станет предметом отдельного разбора. Тем более что я считаю, что столь широко распространенное упование на ответный ядерный удар — дело далеко не безобидное, поскольку вера в "ответку" фактически блокирует ряд важных оборонных мер.Применительно к газовой теме в статье предлагалось несколько мер по улучшению устойчивости газотранспортной системы к ракетным ударам: рассредоточение магистральных газопроводов (по крайней мере, ямальский "крест" точно нуждается в строительстве хотя бы трех-четырех обходов), прикрытие важных узлов комплексами ПВО, создание вспомогательной газогенерирующей системы вблизи потребителей. Выполнение этой программы возможно за 2-3 года, а ее результаты позволят пережить ракетный удар по газопроводам несравненно легче, чем в нынешнем положении. На это комментаторы никакого внимания не обратили: ведь есть "ответка"!Ответный ядерный удар представляется чем-то особенно страшным и всесокрушающим, из-за чего мы знаем, что противник знает, что у нас есть "ответка", а потому, дескать, убоится. Вообще-то, именно так и рождаются просчеты, ведущие к крупным военным поражениям.Если же рассмотреть суть дела обстоятельно, то окажется, что ответный ядерный удар вовсе не настолько страшен и всесокрушающ. Он не уничтожит вероятного противника и даже не особенно подломит его военно-экономическую мощь, а кроме того, в силу политических причин он может быть даже очень выгоден вероятному противнику.Поскольку сам по себе символ веры в "ответку" состоит из многих пунктов, подробное рассмотрение которых вылилось бы в отдельную небольшую книжку, то придется ограничиться краткими и самыми существенными комментариями. Но зато посвятим внимание всем сторонам дела.Мнение о том, что сутью планов ядерной войны является удар по городам, родилось давно и берет корни еще в советской пропаганде, старательно запугивавшей своих граждан. В действительности все известные планы ядерной войны (известно основное содержание примерно полутора десятков американских планов, включая ранние версии SIOP, Single Integrated Operation Plan; первый из них был утвержден в 1961 году еще Джоном Кеннеди; теперь действует другой план — OPLAN 8010-12, утвержденный в 2012 году) строятся вокруг целей. Для ранней версии SIOP был составлен список целей, включавшей 80 тысяч пунктов в СССР, Китае и социалистических странах. Некоторые цели находились в городах, например, в Москве план предусматривал поражение 6 комплексов целей 23 ядерными бомбами.Поражение целей, а вовсе не удар по городам, было приоритетом и во время бомбардировки японских городов. Хиросима только в пропаганде изображалась мирным городом, а на деле это был крупный военно-транспортный узел, через который шло снабжение японских войск в Корее, Маньчжурии и Китае, крупный военно-промышленный центр, а также в Хиросиме находился штаб 2-го командования обороны Японии, которому подчинялись 15-й и 16-й фронты. Ядерный удар накрыл этот штаб, уничтожил порядка 20 тысяч солдат и офицеров, а также значительную часть военных запасов.Итак, в планировании ядерной войны выбрались цели, уничтожение которых вело к существенному ослаблению военной или военно-экономической мощи противника. Находились ли эти цели в городах или вне их — не играло существенной роли. Более того, после Второй мировой войны, в ходе которой города были сосредоточием важных объектов и потому подвергались сильным воздушным ударам, важные объекты старались выносить в малонаселенную местность. Делалось это в целях рассредоточения и минимизации возможного ущерба. По этой причине большинство важных объектов, таких как ракетные позиции, военно-морские и авиационные базы, командные пункты, узлы связи, склады, узловые станции, многие объекты энергетики, находится вне городов.Так что удары специально по городам с целью уничтожения населения, о которых с округленными от страха глазами вещают адепты "ответки", не только не планировались, но и представляют собой бессмыслицу с военной точки зрения. Разрушить города, но оставить целыми войска, авиацию, флоты, ракеты, а также военную и военно-промышленную инфраструктуру — означает сохранить за противником возможность немедленного перехода к боевым действиям.Истово верующие в "ответку" также забывают, что из 1,1 млн. военного персонала США 199,5 тысяч расквартированы за рубежом, в том числе 39,3 тысячи в Японии, 34,8 тысяч в Германии, 23,5 тысячи в Южной Корее, а также в Афганистане, Италии, Великобритании, Ираке, Кувейте, Бахрейне и других странах. Американский спецназ находится в 70 странах мира, включая Финляндию, страны Прибалтики, Украину, Турцию, Грузию, Азербайджан, Казахстан, Монголию (все данные 2016 года).Американские силы расквартированы на более чем 730 военных зарубежных базах, причем значительная часть из них — авиабазы, на которые всегда можно перебросить авиацию или наземные силы. На этих базах размещено командование флотов, например, штаб 5-го флота США находится в Бахрейне, 6-го флота США в Италии, 7-го флота США в Японии.Нелишне также напомнить, что и у союзников США по НАТО есть довольно значительные войска, и суммарная численность войск НАТО на 2016 год составляет 3,1 млн. человек.Теперь, в соответствии с договором СНВ-3, у России и США следующий ядерный арсенал: США — 741 развернутый носитель с 1481 боеголовками, Россия — 521 развернутый носитель с 1735 боеголовками. Причем у России есть носители с разделяющимися головными частями, а у США — нет, если верить опубликованным данным.По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ), статистика ядерных вооружений такова:Россия: 1,95 тыс. развернутых, 2,35 тыс. на хранении, 2,7 тыс. сняты с вооружения.США: 1,8 тыс. развернутых, 2,2 тыс. на хранении и 2,8 тыс. сняты с вооружения.Франция: 280 развернутых, 10 на хранении и 10 сняты с вооружения.Великобритания: 120 развернутых, 95 на хранении.Причем, по данным СИПРИ, США имеют на хранении 2,05 тыс. стратегических ядерных зарядов, тогда как Россия — только 500, остальное представляет собой тактическое ядерное оружие.Из этого следует, во-первых, что ядерный арсенал у вероятного противника будет побольше: 2,2 тыс. развернутых у НАТО против 1,95 тыс. у России. Во второй волне удара, использующего ядерное оружие, ныне находящееся на хранении, у НАТО более выраженный перевес — около 2 тысяч стратегических зарядов против 500 российских. Уже из этого вполне вытекает, что НАТО в целом "ответки" со стороны России не особо боится, поскольку в состоянии нанести ей ощутимо больший урон. Во-вторых, перед РВСН и ВМФ России стоит нетривиальная задача, как наличными средствами нанести противнику максимальный урон. Вопрос формулируется так: что выбрать для ответного удара — военные базы и объекты в США, странах НАТО и за рубежом, или же нацелить боеголовки на военно-промышленный потенциал?Даже при первом и не очень детальном взгляде становится ясно, что наличного ядерного арсенала едва-едва хватает на подавление обширной военной инфраструктуры противостоящего военного блока, которая насчитывает около 5 тысяч баз и объектов в США (в том числе крупнейших: около 180 — Армии США, 59 — крупных военно-морских баз, 71 крупная авиабаза) и 730 зарубежных американских военных баз. Думается, что и у других стран-членов НАТО наберется в общей сложности около тысячи военных баз и объектов.Конечно, можно выбрать примерно 1500 целей, уничтожение которых очень существенного (но, конечно, не полностью) подорвет военную мощь НАТО. При этом краем зацепит и города (некоторые объекты расположены вблизи населенных пунктов; например американская авиабаза Футтэма на Окинаве со всех сторон окружена японскими жилыми кварталами) и вызовет жертвы среди гражданского населения. Но в этом случае на "страшную месть", на "ответку", на которую так уповают многие, совершенно ничего не остается.К тому же, чтобы подорвать военную мощь НАТО, бить ядерными ударами придется не только по США, но и целому списку стран, включая и те, кто формально не входит в НАТО и вообще находится с России в относительно дружественных отношениях. Например, придется тогда ядерно разбомбить Бахрейн и Кувейт. Последствия этого, думаю, совершенно ясны — пострадавшие страны будут страстно призывать весь арабский и мусульманский мир выступить против России всеми силами и средствами.Если же выбрать другой вариант — и ударить всем наличным арсеналом по американским городам, то в этом случае практически все войска и военная инфраструктура блока НАТО останутся в неприкосновенности, что позволит американцам не только ответить, но и тут же перейти к обычным боевым действиям, имея для этого необходимые силы и средства. НАТО в ведении войны может опираться не только на американскую военную промышленность, но и на европейскую. Когда на сильно ослабленную американским ответным ядерным ударом российскую армию навалится сравнительно мало пострадавшая от ядерных ударов объединенная армия НАТО — исход войны в этом случае, думается, ясен.Итак, оба варианта "ответки" откровенно плохи. Ударом по военной инфраструктуре можно на некоторое время, несколько месяцев, вывести вооруженные силы НАТО из строя, но тогда американцы мобилизуют весь мир, поскольку будет много пострадавших непричастных. Удар по американским городам, как требуют адепты "ответки" тоже позволит американцам мобилизовать весь мир, только в этом случае у НАТО будет в распоряжении достаточно сил, чтобы незамедлительно перейти к наземной операции.Верующие в "ответку" простодушно полагают, что ядерное оружие настолько мощное, что они просто сотрет с лица земли все без исключения американские города, и мы знаем, что американцы это знают...Между тем даже у столь мощного оружия, как ядерное, есть свои пределы разрушительной мощи, которые нетрудно вычислить по формуле фугасности, то есть по ударной волне. В своей книге "Ядерная война. Все сценарии конца света", я делал уже подобные подсчеты и приводил радиусы поражения для различных типов ядерных боеголовок. Поскольку адепты "ответки" книг читают мало, то придется повторить, одновременно с уточнением "ядерной бухгалтерии". Расчеты даются по зоне поражения, в которой ударная волна наносит смертельные травмы человеку.По открытым данным в нашем арсенале состоят:— 460 боеголовок Р-36М2, мощность 1 Мт, радиус поражения 2800 метров, площадь поражения 24,6 кв. км;— 114 боеголовок РТ-2ПМ, 550 кт, 2200 метров, 15,2 кв. км;— 440 боеголовок РС-24, 500 кт, 2200 метров, 15,2 кв. км;— 656 боеголовок Р-29 и Р-30, 200 кт, 1600 метров, 8 кв. км.Итого общая площадь поражения:— Р-36М2 — 11316 кв. км,— РТ-2ПМ — 1732 кв. км,— РС-24 — 6688 кв. км,— Р-29 и Р-30 — 5248 кв. км.Всего этот ядерный арсенал имеет суммарную зону поражения в 24984 кв. км, и на этой территории ядерные взрывы уничтожат большую часть зданий и сооружений, а также уничтожат большую часть людей.Ну а какая в США площадь городов и сколько населения там проживает? Перепись 2010 года показывает следующие данные: 106 тысяч кв. миль (274,5 тысяч кв. км) со средним населением 905 человек на кв. км. Сравнение показывает, что наличного ядерного арсенала России хватит для уничтожения 9% городской территории в США, на которой проживает 22,6 млн. человек населения. Если из 24,9 тысяч кв. км ядерными ударами будет уничтожено 8,4 тысяч кв. км площади 41 крупнейшего города в США, то оценки можно скорректировать — 25,5 млн. человек.Общая численность населения США в 2010 году — 308,7 млн. человек. В таком случае жертвами "ответки" станет 8,2% населения страны. На удивление скромный результат.Нужно указать также, что по опыту Хиросимы — города, не имевшего избытка капитальных строений, и попавшего под внезапную ядерную атаку, далеко не все, кто оказались в зоне поражения ядерной бомбы, погибли. По данным японского Комитета по сбору материалов о разрушениях, вызванных атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки, которые очевидно, наиболее точные, под удар в Хиросиме попали 320 тысяч человек, из них 118,6 тысяч погибли (37%), 30,5 тысяч получили тяжелые ранения (9,5%), 48,6 тысяч получили легкие ранения (15,1%), и 118,6 тысяч не пострадали (37%). Итого, даже в эталонных условиях внезапной ядерной атаки на незащищенные города пострадало 60% населения. Если мы примем этот поправочный коэффициент, то в США от "ответки" пострадают 15,3 млн. человек, в том числе 10,2 млн. убитыми.Результат подсчетов получается обескураживающим для адептов "ответки". Потери убитыми в 3,3% от населения США — это вовсе не "смести с лица земли", "превратить в стеклянные поля" и т.д, и.т.п. Это вовсе не повалит США ни в военном, ни в экономическом смысле. Но этот удар очень, очень сильно разозлит американцев и их ресурсов будет вполне достаточно для возмездия.Теперь немного политического цинизма. В США теперь много проблем, "американская мечта" сильно потускнела. По данным ООН, в США 40 млн. нищих, в том числе 5 млн. живущих на уровне беднейших стран в мире (то есть менее чем на 2 доллара в день), 51 млн. человек зарабатывают недостаточно, чтобы сводить концы с концами, 41,2 млн. человек недоедают. Если российская "ответка" снимет с довольствия 10 млн. ртов, от этого Америке станет только легче.И вообще, ядерный удар — это для американского руководства просто манна небесная, божий дар, который разрешает для них множество сложных и запутанных проблем.Теперь нужно предложить адептам "ответки" представить себе, как будет выглядеть в мировых масс-медиа российский ядерный удар по американским городам. Ответ может быть только один: "Они на нас напали", "Это террористический акт небывалых масштабов", "Демократия в опасности" и т.д.Американское руководство соберет богатый политический урожай. Да, соберет, поскольку оно создаст ситуацию, провоцирующую Россию на ядерный удар (например, если продолжать тему ударов по газотранспортной системе, американские корабли входят в Баренцево море и выпускают крылатые ракеты). Само же руководство вместе с американским истеблишментом заблаговременно спрячется.Во-первых, огромные американские долги, как внешние, так и внутренние, будут аннулированы или заморожены на неопределенный срок. Действительно, какие долги, когда тут такое и "демократия в опасности"!Во-вторых, как мы уже знаем по эпопее 9/11, чрезвычайная ситуация подобных масштабов даст американскому президенту неограниченные полномочия и столь же неограниченный кредит доверия. После "ответки" американцы нежно возлюбят даже Дональда Трампа и возведут его на пьедестал как национального героя, лишь бы только он отомстил. Вообще, "ответка" не может иметь других последствий, кроме небывалой консолидации американского общества перед лицом опасности. Рукотворный апокалипсис только оживит американскую политическую идеологию, религиозную в своей основе, и настоянную на идее непримиримой борьбы со Злом. Зло — вот оно, прилетело даже в сияющий "Град на холме", потому время подпоясаться и вооружиться.В-третьих, поскольку война — самое время торговать, и вообще воюющая армия — самый лучший потребитель, то военный бизнес в США после российской "ответки" закрутится с удесятеренной энергией. Нуждающиеся люди быстро получат работу на военных заводах, как старых, так и новых, возродится "американская мечта" (надежды на преуспеяние). Новая ситуация решает множество запутанных социальных и экономических проблем, а с недовольными тут же быстро расправятся спецслужбы или же сами патриотически настроенные американские граждане.В-четвертых, США соберут поддержку по всему миру, в том числе экономическую и военную. К примеру, страны Латинской Америки легко предоставят США 10-20 млн. человек, причем здоровых молодых мужчин, для работы и службы в армии. Даже приглашать не надо, и так уже Армия США комплектуется иммигрантами, служащими за обещание американского гражданства. Для большой войны набрать миллионы бойцов, посулив им заветный паспорт, вовсе не так трудно.Все это, конечно, политический цинизм. Но, глядя на то, как обстояло дело в США после Перл-Харбора, можно высказать вполне себе обоснованное предположение, что в подобных условиях американское руководство пойдёт еще раз по протоптанной дорожке. Окончательный баланс прихода и расхода будет подведен за счет проигравшей стороны, то есть России. Надо все же принимать во внимание, что американская армия теоретически может войти в Москву, а вот российская армия не может войти в Вашингтон даже теоретически, ибо не на чем переплыть естественный противотанковый ров, именуемый Атлантическим океаном.Таким образом, прежде чем предлагать "ответку" по американским городам, надо сначала просчитать последствия этого шага. А просчитываемые последствия таковы, что лучше за "ответку" и не браться.Отсюда мои выводы. Они очень просты.Во-первых, ядерное оружие само по себе никакой абсолютной защиты не гарантирует. Ядерное оружие в качестве "ответки", попросту не работает. Оно весьма полезно, но в качестве оперативно-тактического средства, и должно применяться по военным объектам, по узлам коммуникаций, авиабазам и т.п. целям для создания преимущества в ходе наземным боевых действий, причем применяться экономно, поскольку запас ядерного оружия ограничен и нового не производится.Во-вторых, чтобы чувствовать себя в безопасности, реально, а не в мечтах, нам нужно готовиться к длительной войне с численно и экономически превосходящим противником, причем в условиях значительного разрушения собственной экономики, то есть со всеми военно-хозяйственными мероприятиями, такими как рассредоточение военно-значимых производств (в первую очередь в Сибирь), создание особо защищенных подземных военных заводов, разработка и введение в строй различных замещающих и вспомогательных производств, технологий и производственных единиц.Если Россия схватится с НАТО, то война обещает быть долгой, затяжной и весьма тяжелой, и к этому факту надо относится с пониманием, чтобы потом не рвать волосы на голове.В-третьих, нам также нужны новые военные идеи, которые обеспечили бы реальное, а не пустословное превосходство над вероятным противником. На мой взгляд, это может быть только полностью автоматизированная армия боевых роботов, опирающаяся на автоматизированные же заводы по производству боевых роботов. Тогда да, у нас появляются весьма интересные возможности. Автор: Дмитрий Верхотуров Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 208 Источник Похожие новости Вернётся ли Як-3 в Саратов? Москва обозначила свои линии Может ли обычная речная баржа заменить "Баргузин"?

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