Когда откроются границы: Сергей Лавров сообщил, что Европа пока не хочет видеть русских

Министр иностранных дел России в интервью Антону Красовскому для телеканала RT - в рамках проекта "Эпидемия" - сообщил, что пока неясно, когда Европа откроет границы для России. Напомним, закрыли границы из-за пандемии коронавируса. Россия также приняла решение о чётком контроле над всеми приезжающими из-за рубежа. Долгое время действовала обязательная двухнедельная обсервация, в том числе для своих граждан, принявших решение покинуть страны мира.

В целом, Сергей Лавров отметил, что мир начинает возвращаться к привычной жизни. Однако пока приходится существовать в режиме видеоконференций. На высшем дипломатическом уровне пока используется именно такой формат работы. Проведены более 15 таких встреч министров иностранных дел ОДКБ, СНГ, ШОС, Россия-АСЕАН.

В очном режиме Сергей Лавров в последние дни успел принять двух своих коллег. Это министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса. А в первые три месяца пандемии Лавров лишь дважды выбирался за границу - в Белоруссию и Сербию.