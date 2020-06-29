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Когда откроются границы: Сергей Лавров сообщил, что Европа пока не хочет видеть русских
29 июня 2020, 16:00 • 7 • Политика
Сергей Лавров в интервью RT заявил, что Европа пока не спешит открывать границы для русских. И когда изменится ситуация, пока неясно.
Министр иностранных дел России в интервью Антону Красовскому для телеканала RT - в рамках проекта "Эпидемия" - сообщил, что пока неясно, когда Европа откроет границы для России. Напомним, закрыли границы из-за пандемии коронавируса. Россия также приняла решение о чётком контроле над всеми приезжающими из-за рубежа. Долгое время действовала обязательная двухнедельная обсервация, в том числе для своих граждан, принявших решение покинуть страны мира.
В целом, Сергей Лавров отметил, что мир начинает возвращаться к привычной жизни. Однако пока приходится существовать в режиме видеоконференций. На высшем дипломатическом уровне пока используется именно такой формат работы. Проведены более 15 таких встреч министров иностранных дел ОДКБ, СНГ, ШОС, Россия-АСЕАН.
В очном режиме Сергей Лавров в последние дни успел принять двух своих коллег. Это министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса. А в первые три месяца пандемии Лавров лишь дважды выбирался за границу - в Белоруссию и Сербию.
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