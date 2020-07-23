Когда откроют въезд в Абхазию - туристам придётся ждать ещё неделю

Ограничения на въезд в Абхазию продлены ещё на неделю. Как говорится на сайте президента страны, введённые в связи с пандемией ограничения продлятся до 28 июля.

При этом в распоряжении главы Абхазии указано, что исключением из этих правил являются представители дипломатических учреждений иностранных государств, военные погрануправления ФСБ России в республике, а также объединённой российской военной базы.

Добро на въезд также дано водителям, осуществляющим международные грузовые перевозки.

При этом, по информации СМИ, в республике нет подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

По данным Минздрава страны, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за всё время пандемии составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент умер.

СЭС Абхазии разработала рекомендации для работы гостиниц в условиях возможного распространения коронавирусной инфекции.