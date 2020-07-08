|
Когда откроют границы России? Валентина Матвиенко ответила: "Это не политический вопрос"
08 июля 2020, 19:00 • 57 • Политика
Валентина Матвиенко ответила на вопрос об открытии границ России. Она напомнила, что граница имеет две стороны, и добавила: "Это не политический вопрос".
Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами, которые сегодня готовы пустить на свою территорию граждан нашей страны. Однако российская сторона должна целиком и полностью ориентироваться на санитарно-эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу. Такую позицию в среду, 8 июля, высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Политик говорила, что Россия не будет вводить "надуманные ограничения" - "не выпускать граждан, закрывать границу". Однако следует понимать, что мы говорим о двусторонних отношениях и реальной готовности наших соседей принимать людей.
"Это не политический вопрос. Это вопрос санитарно-эпидемиологических требований из-за коронавируса", - поставила точку Валентина Матвиенко.
57
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 июля 2020, 18:00
|
03 июля 2020, 08:00
|
02 июля 2020, 11:00
|
02 июля 2020, 01:00
|
02 июля 2020, 11:00
|
03 июля 2020, 13:00
|
07 июля 2020, 05:00