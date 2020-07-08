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Когда откроют границы России? Валентина Матвиенко ответила: "Это не политический вопрос"

08 июля 2020, 19:00  •  57 • Политика
Валентина Матвиенко ответила на вопрос об открытии границ России. Она напомнила, что граница имеет две стороны, и добавила: "Это не политический вопрос".
Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами, которые сегодня готовы пустить на свою территорию граждан нашей страны. Однако российская сторона должна целиком и полностью ориентироваться на санитарно-эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу. Такую позицию в среду, 8 июля, высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Политик говорила, что Россия не будет вводить "надуманные ограничения" - "не выпускать граждан, закрывать границу". Однако следует понимать, что мы говорим о двусторонних отношениях и реальной готовности наших соседей принимать людей.
"Это не политический вопрос. Это вопрос санитарно-эпидемиологических требований из-за коронавируса", - поставила точку Валентина Матвиенко.

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