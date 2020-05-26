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«Когда обязательств больше, чем активов»: фирмы беглого сотрудника ФБК Навального задолжали £2,8 млн в Великобритании
26 мая 2020, 09:50 • 71 • В мире
Лондонские фирмы исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией* Владимира Ашуркова, как выяснил RT, накопили долгов на общую сумму около £2,8 млн. Один его стартап ликвидируется с дефицитом в £1,8 млн, вторая фирма закрыла 2019 год с долгами на сумму £863 тыс., третья — £106 тыс. Ашурков задолжал кредиторам, акционерам и властям Великобритании.
Gettyimages.ru © KevinHyde
Выгодное бегство
Исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков получил в Англии политическое убежище в 2015 году. Там он скрывается от уголовного преследования — в России его обвиняют в хищении и присвоении 10 млн рублей пожертвований избирателей на мэрскую кампанию Алексея Навального в Москве в 2013 году.
«Большое число русских» стало одной из причин того, что Ашурков решил обосноваться именно в Лондоне.
«Я тесно общаюсь с Сергеем Гуриевым, с которым мы обсуждаем обновление программы нашей партии (Партии прогресса. — RT), — объяснял он в интервью РБК. — Время от времени я общаюсь с Евгением Чичваркиным, Михаилом Ходорковским и людьми, которые входят в его команду. Это наши союзники».
В изгнание Ашурков отправился вместе со своей гражданской супругой Александриной Маркво. Она является фигурантом другого уголовного дела в России — о хищении бюджетных денег, которые были выделены на проведение творческих конкурсов и чтений в парках Москвы. Статус политического беженца в Великобритании Маркво также получила.
Однако бизнесом на Туманном Альбионе Ашурков начал заниматься задолго до вынужденного бегства. Всего у него и Маркво RT насчитал четыре фирмы.
Дефицитный стартап
Так, стартап по пропаганде здорового образа жизни StepJockey был зарегистрирован в Лондоне в 2013 году. Как писал RT, совет директоров компании заявил о его добровольной ликвидации в октябре прошлого года.
Ашурков вошёл в совет директоров 1 сентября 2015 года, как следует из документов. Сумма его инвестиции не разглашалась, но из открытых данных Crunchbase известно, что всего в стартап вложили $1,7 млн (£1,32 млн).
Из опубликованного в реестре компаний Companies House документа RT узнал, что ликвидационный баланс StepJockey сформирован с дефицитом почти £1,8 млн.
Из них кредиторам организация задолжала £633 тыс., собственным акционерам — £1,13 млн. Задолженность перед Управлением Её Величества по налогам и таможенным сборам составил £20 тыс.
По оценке самой компании, она располагает активами на £12,9 тыс., которые можно направить на погашение требований кредиторов первой очереди. При этом только задолженность по зарплатам перед сотрудниками (восемь человек) составляет £17,7 тыс.
Таинственное издательство
В 2015 году Ашурков зарегистрировал в Лондоне издательство Lester Partners LTD. В марте этого года на посту директора его сменила Александрина Маркво.
По роду своей деятельности компания занимается издательством книг. Что, когда и в каком количестве было издано Lester Partners LTD и издано ли вообще, по открытым данным понять невозможно — сайта у фирмы нет, в отчётности это не отображается.
Однако с момента основания компания набрала существенное количество долгов. Последний опубликованный финансовый отчёт показывает, что срочные долги издательства, подлежащие уплате в течение 12 месяцев, превышают её активы на £97 тыс. Для сравнения, в 2017-м её активы, напротив, превышали долги на £8,4 тыс.
Когда обязательства компании начинают превышать её активы, возникает риск банкротства, пояснил RT адвокат Павел Зайцев, который ранее в должности следователя МВД расследовал экономические преступления.
«Когда обязательств больше, чем активов, — это тревожный признак. Вкладываться в эту компанию достаточно рискованно, потому что можно прогореть, если кто-то подаст на банкротство. Исками засыплют компанию, и всё», — объясняет он.
Кроме того, говорит Зайцев, у такой компании могут возникнуть проблемы при получении кредита.
«Если кредитов никто не даст и будут иски, а оплачивать их нечем, — это конец компании. Возникает риск банкротства, если кто-то из кредиторов подаст соответствующее заявление», — сказал адвокат.
Общий размер долгов Lester Partners по состоянию на март 2019 составил £863 тыс.
«Ужасные дети»
В августе 2017 Александрина Маркво вместе с участницей группы Pussy Riot Надеждой Толоконниковой основала в Лондоне компанию Inside Pussy Riot LTD, занимающуюся театральными постановками. Эта фирма известна иммерсивным шоу про Pussy Riot, созданным совместно с группой Les Enfants Terrible.
«Les Enfants Terrible создают захватывающую пьесу, основанную на истории Pussy Riot, где посетители погрузятся в события, которые пережили девчонки скандальной панк-группы. Вас арестуют, и вы пройдёте через российские суды и тюремное заключение вместе с организаторами. Спойлер: вас освободят через 1 час. Не через два года!» — гласила лондонская «Афиша».
Однако дела у Inside Pussy Riot сейчас идут не слишком гладко. Согласно отчётности фирмы, по состоянию на 2019 год она набрала £106 тыс. срочных долгов, которые нужно выплатить в течение 12 месяцев.
Последняя опора
Четвёртая фирма Ашуркова и Маркво — специализирующееся на театральных и музыкальных событиях агентство Bird&Carrot — пока остаётся на плаву.
Тут у Маркво есть опыт. «Она много лет занималась организацией важных культурных мероприятий, которые посещали десятки тысяч людей», — рассказывал о ней в интервью её гражданский муж.
Активы ивентовой компании, по данным на март этого года, превышают обязательства на £7,6 тыс. Однако годом раньше эта сумма составляла £21,5 тыс.
Напомним, что в марте 2020 года ФНС заблокировала счета российской рекламной фирмы ООО «Филонова Соколов Фитцпатрик», которой на треть владеет Маркво. Причиной стала налоговая задолженность.
При этом доходы фирмы в 2018 году, по данным ФНС, составили 68,1 млн рублей. Работает в ней, согласно «Контур.Фокусу», восемь человек. В итоге ФНС заблокировала счета «ФСФ» в «Райффайзенбанке» и «М2М Прайвет банке».
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.
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